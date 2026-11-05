México

INE blinda elecciones 2027 del crimen organizado: firma convenio para evaluar a candidatos

El organismo electoral coordinará con cinco dependencias la revisión voluntaria de aspirantes rumbo a los comicios de 2027, en los que se renovarán 500 diputaciones y 19 mil 609 cargos locales

Dos personas con traje firman hojas en una carpeta sobre una mesa, junto a una urna transparente del Instituto Nacional Electoral.
Dos funcionarios revisan y firman documentación oficial junto a una urna sellada del Instituto Nacional Electoral de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El Instituto Nacional Electoral (INE) firmará el viernes 6 de noviembre de 2026 un convenio de colaboración con cinco instituciones de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y del sistema financiero para evaluar el perfil de riesgo de aspirantes a candidaturas en el Proceso Electoral Concurrente, con el objetivo de impedir la infiltración del crimen organizado en las boletas.

El acuerdo involucra a la Fiscalía General de la República (FGR), representada por Ernestina Godoy Ramos; la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezada por Omar Hamid García Harfuch; el Centro Nacional de Inteligencia, a cargo de Francisco Almazán Barocio; la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, cuyo titular es Ángel Cabrera Mendoza, y la Unidad de Inteligencia Financiera, encabezada por Omar Reyes Colmenares.

PUBLICIDAD

El INE remitirá solicitudes a las instituciones, que definirán si existe riesgo razonables

La participación de los partidos políticos y de aspirantes independientes será voluntaria. Podrán presentar al INE los listados de personas que pretendan postular, acompañados del consentimiento informado de cada una de ellas.

Documento con el logotipo del Instituto Nacional Electoral y el texto de un comunicado de prensa sobre un convenio de colaboración institucional
Un comunicado del Instituto Nacional Electoral de México detalla un convenio con organismos de seguridad para revisar antecedentes de aspirantes a candidaturas. (INE)

A partir de esa información, el Instituto remitirá las solicitudes a las instancias competentes. Cada institución aplicará su propia metodología y criterios para determinar la existencia o inexistencia de un riesgo razonable, sin que el INE intervenga en esa evaluación.

Verificación de integridad para candidaturas partidistas e independientes

El convenio facilitará el intercambio de información entre las instituciones firmantes para desarrollar los procedimientos de verificación de integridad y evaluación de riesgo. El mecanismo aplica tanto a candidaturas partidistas como a las independientes.

PUBLICIDAD

Ya son 30 los funcionarios que han renunciado tras la salida de Guadalupe Taddei. Crédito: Zenyazen Flores / Bloomberg
Ya son 30 los funcionarios que han renunciado tras la salida de Guadalupe Taddei. Crédito: Zenyazen Flores / Bloomberg

El INE reafirmó su compromiso con la autenticidad de las postulaciones y señaló que la integridad de las candidaturas constituye un estándar de probidad pública y responsabilidad democrática, además de garantizar la protección de los derechos político-electorales de las personas aspirantes.

El acuerdo se suscribirá un día después de que el Instituto emitiera el comunicado de prensa número 481, fechado el 5 de noviembre de 2026.

Un proceso electoral con 19,609 puestos en juego y un filtro que tardó meses en concretarse

El convenio es la concreción de un proceso que arrancó en septiembre de 2026, cuando la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, anunció que el gobierno trabajaba en una “metodología única” coordinada con el INE para identificar vínculos de aspirantes con el crimen organizado.

CIUDAD DE MÉXICO, 04AGOSTO2026.- Luisa María Alcalde Luján, consejera jurídica del Ejecutivo Federal, durante la conferencia matutina realizada en Palacio Nacional, donde se firmó el decreto para fortalecer la transparencia del Gobierno Federal y se explicaron los lineamientos de los derechos de las audiencias. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM
Luisa María Alcalde afirma que ya no existen pensiones doradas en México. Crédito: Cuartoscuro | Mario Jasso

Las elecciones se realizarán en junio de 2027 y pondrán en disputa los 500 escaños de la Cámara de Diputados y 19 mil 609 cargos locales en todo el país, entre ellos las gubernaturas de 17 estados.

Temas Relacionados

Crimen organizadoCandidatosINEseguridadLuisa María AlcaldeElecciones 2027mexico-noticiasPolítica mexicana

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 5 de noviembre? Caos en la L3 del STC

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 5 de noviembre? Caos en la L3 del STC

“Abrazos, no represión”: comunidad artística exige frenar ataques contra el EZLN ante su encuentro con madres buscadoras

Las comunidades zapatistas denuncian amenazas de cárcel, destrucción de bienes y despojo de ganado justo cuando una delegación planea dialogar con familiares de personas desaparecidas en la Ciudad de México y otras entidades

“Abrazos, no represión”: comunidad artística exige frenar ataques contra el EZLN ante su encuentro con madres buscadoras

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 5 de noviembre de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 5 de noviembre de 2026

Liga MX Femenil: cómo ver la última jornada del Apertura 2026

Rayadas y América encabezan sus respectivos grupos

Liga MX Femenil: cómo ver la última jornada del Apertura 2026

Acosta Naranjo responde a Sheinbaum tras vínculo de Somos con presunta red de contratos del INE: “Investígame lo que quieras”

La presidenta presentó señalamientos sobre presuntos vínculos entre figuras de la organización de Acosta Naranjo en medio de una investigación por irregularidades por 514 millones de pesos

Acosta Naranjo responde a Sheinbaum tras vínculo de Somos con presunta red de contratos del INE: “Investígame lo que quieras”
MÁS NOTICIAS

NARCO

George Hurtado huyó de una cárcel de EEUU y se refugió en México: así fue su captura en Jalisco

George Hurtado huyó de una cárcel de EEUU y se refugió en México: así fue su captura en Jalisco

Detienen en Colombia a juez mexicano que liberó a socio de Ryan Wedding: EEUU lo acusa de recibir sobornos de 2mdd y pedirá su extradición

De China a México: quién es Bojun He, presunto líder de una red de lavado ligada a La Unión Tepito

Siete hombres fueron asesinados en varios municipios de Guerrero en menos de ocho horas: fueron baleados, golpeados o heridos con arma blanca

Marina asegura una tonelada de cocaína frente a Chiapas y Oaxaca: Harfuch destaca más de 97 toneladas decomisadas en el mar

ENTRETENIMIENTO

Yahir tendrá presentación en La Maraka el viernes 6 de noviembre en medio de problemas en las cuerdas vocales y fuertes críticas

Yahir tendrá presentación en La Maraka el viernes 6 de noviembre en medio de problemas en las cuerdas vocales y fuertes críticas

“Abrazos, no represión”: comunidad artística exige frenar ataques contra el EZLN ante su encuentro con madres buscadoras

¿Cuánto costaba hacer el súper en 1988? este es su equivalente en 2026

El Festival de las Calabazas llega a Teotihuacán este 7 y 8 de noviembre con fantasía medieval y presentaciones en vivo

Caso Vadhir Derbez: despacho de denunciante cancela conferencia y habla sobre respuesta de la FGR

DEPORTES

Rafa Márquez confirma regreso de ‘Tecatito’ Corona y apuesta por sangre joven en convocatoria del Tri ante Jamaica

Rafa Márquez confirma regreso de ‘Tecatito’ Corona y apuesta por sangre joven en convocatoria del Tri ante Jamaica

Liga MX Femenil: cómo ver la última jornada del Apertura 2026

Chivas vs América: cuándo y dónde ver EN VIVO el Clásico Nacional de la Liga Mx Femenil

La deuda de Interlagos para Sergio ‘Checo’ Pérez en el Gran Premio de Brasil: así le ha ido al mexicano en Sudamérica

Necaxa vs Tijuana: cómo, dónde y a qué hora ver el partido de Gilberto Mora en la Liga MX