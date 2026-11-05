Siete hombres fueron asesinados en varios municipios de Guerrero en menos de ocho horas: fueron baleados, golpeados o heridos con arma blanca

Los asesinatos registrados en cinco municipios de Guerrero reflejan la persistencia de la violencia armada en distintas regiones de la entidad. (Imagen ilustrativa después de diversas balaceras simultáneas el 11 de abril de 2019 en la colonia La Mira, Acapulco. | Crédito: Cuartoscuro)

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Siete hombres fueron asesinados en cinco municipios de Guerrero durante la mañana y la tarde de este miércoles 4 de noviembre. Los hechos incluyeron el hallazgo de dos cuerpos con impactos de bala y golpes en Chilpancingo, un cadáver abandonado dentro de un recipiente de plástico en Zihuatanejo, un homicidio con arma blanca en Acapulco y un enfrentamiento entre grupos armados que dejó dos muertos en Olinalá.

Los reportes comenzaron alrededor de las 08:00 horas en la colonia Tierra y Libertad, ubicada al oriente de Chilpancingo, donde fueron encontrados los cuerpos de dos hombres. Ambos presentaban lesiones por proyectiles de arma de fuego y golpes, según los primeros informes policiacos.

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Casi a la misma hora, en Zihuatanejo, municipio de la región Costa Grande, fue localizado otro cadáver dentro de un bote de plástico. El recipiente estaba en el exterior de una vivienda en obra negra, a un costado de un camino de terracería.

Una hora después, alrededor de las 09:00, autoridades reportaron el hallazgo de un hombre asesinado en la colonia Nuevo Puerto Marqués, en las inmediaciones del Macrotúnel de Acapulco. La víctima presentaba heridas provocadas por un arma blanca.

Enfrentamiento armado deja dos muertos en la región Montaña

La violencia también alcanzó a la comunidad nahua de San Antonio Coyoacán, en el municipio de Olinalá, donde dos hombres murieron durante un intercambio de disparos entre grupos armados.

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El enfrentamiento ocurrió alrededor de las 11:00 horas en calles de la localidad. De acuerdo con los reportes policiacos, los dos fallecidos portaban chalecos tácticos y armas largas al momento de los hechos.

El último homicidio reportado ocurrió aproximadamente a las 15:00 horas en el barrio El Fortín, en Tixtla, donde un hombre fue atacado a balazos.

Los cinco municipios registraron así siete víctimas mortales en un periodo inferior a ocho horas. Hasta el cierre de esta nota informativa, las autoridades no habían establecido públicamente que los asesinatos estuvieran relacionados entre sí ni atribuido los ataques a una organización criminal específica.

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Guerrero acumula más de 700 homicidios dolosos en 2026

Los asesinatos del miércoles ocurrieron en un estado donde las disputas entre organizaciones criminales, los ataques contra comunidades y los desplazamientos de habitantes mantienen abiertos distintos focos de violencia.

Las disputas entre grupos criminales por el control de territorios y actividades ilícitas han provocado episodios de violencia en la región Centro y la Montaña. (Imagen ilustrativa | Crédito: Fiscalía General del Estado de Guerrero)

Entre enero y septiembre de 2026, Guerrero acumuló 731 víctimas de homicidio doloso, de acuerdo con las cifras presentadas por Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el 13 de octubre. Con ese registro, la entidad ocupaba el sexto lugar nacional y concentraba el 5.7 por ciento de los asesinatos contabilizados en el país.

Septiembre cerró con 79 víctimas de homicidio doloso, seis más que en agosto, cuando se contabilizaron 73. Marzo había sido el mes con mayor incidencia en lo que iba del año, con 102 víctimas, según los datos del SESNSP.

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Aunque el Gobierno federal informó sobre una reducción del 60 por ciento en el promedio diario de homicidios entre septiembre de 2024 y septiembre de 2026 —de 6.6 a 2.6 casos—, los episodios de violencia armada continuaron en distintas regiones de Guerrero.

Los Ardillos, Los Tlacos y otros grupos disputan territorios en Guerrero

Una parte de la violencia estatal está relacionada con las disputas por el control territorial, las rutas de trasiego de drogas y actividades como la extorsión. Entre las organizaciones con presencia documentada se encuentran Los Ardillos, Los Tlacos, La Familia Michoacana, Los Rusos, el Cártel Independiente de Acapulco y el Cártel Jalisco Nueva Generación.

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El análisis del Proyecto de Datos de Ubicación y Eventos de Conflictos Armados (ACLED, por sus siglas en inglés) sobre las guerras criminales en México identifica enfrentamientos entre Los Tlacos, Los Ardillos y Cárteles Unidos en la región Centro, con episodios de violencia en Chilapa, Chilpancingo y Eduardo Neri.

También documenta disputas de Los Tlacos con La Bandera y La Familia Michoacana en municipios del norte, así como con Los Ardillos en zonas de la Montaña.

En Acapulco, la competencia entre organizaciones criminales también está vinculada con el control de actividades de extorsión y tráfico de drogas. ACLED identifica al menos seis grupos armados involucrados en estas disputas en el puerto.

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La presencia de estos grupos no es ajena a los municipios donde se registraron los siete asesinatos, aunque hasta el momento no existe información oficial que permita relacionar los homicidios del 4 de noviembre con alguna de estas organizaciones.

Ataques recientes dejaron muertos y desplazados en Guerrero

Uno de los episodios más recientes ocurrió el 19 de octubre en la comunidad de El Terrero, municipio de Juan R. Escudero, donde más de 40 hombres armados irrumpieron y atacaron al menos seis viviendas con armas de fuego y explosivos lanzados desde drones. Los habitantes atribuyeron la agresión a Los Ardillos y denunciaron que ocurrió apenas dos semanas después del regreso de familias que habían abandonado la localidad por la violencia.

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El ataque reavivó el temor entre los habitantes de la zona, de donde habían salido 261 personas desplazadas desde 2023. Según los testimonios recabados por Quadratín, 61 habían regresado recientemente a la comunidad antes de la nueva incursión armada.

En Acapulco también se registraron asesinatos durante el fin de semana previo. Un recuento periodístico citado por Infobae México contabilizó cinco personas muertas durante esos días y 20 fallecimientos presuntamente relacionados con el crimen organizado en lo que iba de octubre.