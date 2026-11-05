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Rafa Márquez confirma regreso de ‘Tecatito’ Corona y apuesta por sangre joven en convocatoria del Tri ante Jamaica

El técnico de la Selección Mexicana reveló a los jugadores que disputarán el encuentro correspondiente a la Nations League

Rafa Márquez responde al estilo del Piojo Herrera "toca trabajar" (Captura pantalla)
Márquez sorprendió a los aficionados con varios nombres en su lista. (Captura pantalla)
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La Selección Mexicana entra en una fase decisiva de cara a la recta final del año. Con el boleto al Final Four de la Concacaf Nations League en disputa, el estratega nacional Rafa Márquez definió la lista de 28 futbolistas convocados para afrontar la serie de Cuartos de Final frente a Jamaica en la Fecha FIFA de noviembre.

La nómina no solo confirma el peso de elementos consagrados y figuras que militan en el balompié europeo, sino que también introduce regresos significativos, hitos goleadores y una marcada apuesta por el talento juvenil emergente.

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El representativo tricolor tendrá por delante una eliminatoria a visita recíproca de alta exigencia física y táctica. El choque de ida se disputará el próximo 14 de noviembre en territorio caribeño, mientras que el desenlace de la llave tendrá lugar el 17 de noviembre sobre la cancha del Estadio BBVA, en Monterrey.

Para encarar de la mejor forma las condiciones ambientales de Kingston, el cuerpo técnico determinó mudar la concentración previa fuera del Centro de Alto Rendimiento (CAR) y trasladarla a las instalaciones de la Riviera Maya, buscando que el plantel se aclimate a niveles de temperatura y humedad prácticamente idénticos a los que encarará frente a los Reggae Boyz.

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Un futbolista con camiseta verde patea el balón cerca de dos rivales vestidos de negro en una cancha de césped
Durante la fecha FIFA se jugarán dos partidos muy importantes para el Tri. (X/ @miseleccionmxEN)

Los nombres que más sorprendieron

Entre las principales novedades del llamado de Márquez destaca el retorno de Jesús Manuel ‘Tecatito’ Corona. El atacante de los Rayados de Monterrey vuelve a enfundarse la camiseta tricolor tras un periodo prolongado de ausencia, aportando experiencia, desequilibrio en el uno contra uno y veteranía en escenarios de eliminación directa.

Su inclusión responde al buen momento físico y futbolístico que ha mostrado en el certamen local, colocándose nuevamente como una alternativa real para generar variantes por los costados.

Su regreso al futbol mexicano también significó una nueva oportunidad en la Selección Mexicana. (EFE/ Miguel Sierra)
Su regreso al futbol mexicano también significó una nueva oportunidad en la Selección Mexicana. (EFE/ Miguel Sierra)

En el eje de ataque, todas las miradas se concentran en Julián Quiñones. El delantero, actualmente en las filas del Al-Qadisiya de Arabia Saudita, aterriza en la concentración con una impresionante cosecha de 40 anotaciones a lo largo del año natural.

Dicha cifra lo coloca a solo tres goles de empatar el récord histórico mexicano que ostenta Hugo Sánchez desde 1988, cuando firmó 43 dianas en un solo año calendario. La serie ante Jamaica representa la oportunidad ideal para que el artillero continúe con su racha anotadora y busque escribir su nombre con letras de oro en los registros del futbol nacional.

Un grupo de futbolistas con camiseta verde y pantalón blanco lanza al aire a otro jugador en un estadio con público.
El delantero marcó cuatro goles en la Copa del Mundo 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lista completa de 28 futbolistas

La confección del plantel exhibe una mezcla equilibrada entre jerarquía en ligas de Europa, pilares de la Liga MX y futbolistas de proyección internacional, abarcando todas las líneas del terreno de juego:

  • Porteros: Raúl Rangel (Chivas), Óscar García (León) y Álex Padilla (Athletic Club).
  • Defensas: César Montes (Lokomotiv, Rusia), Johan Vásquez (Genoa, Italia), Rodrigo Huescas (Copenhague, Dinamarca), Kevin Álvarez (América), Jesús Gallardo (Toluca), Israel Reyes (América), Diego Campillo (Chivas), Jesús Orozco Chiquete (Chivas) y Mateo Chávez (AZ Alkmaar, Países Bajos).
  • Mediocampistas: Luis Romo (Chivas), Gilberto Mora (Tijuana), Obed Vargas (Atlético de Madrid, España), Erik Lira (Cruz Azul), Santiago Sandoval (Chivas), Andrés Montaño (Cruz Azul), Álvaro Fidalgo (Real Betis, España), Isaías Violante (América) y Erick Sánchez (América).
  • Delanteros: Alexis Vega (Toluca), Armando ‘Hormiga’ González (Olympiacos, Grecia), Roberto Alvarado (Chivas), Julián Quiñones (Al-Qadisiya, Arabia Saudita), Santiago Gimenez (Porto, Portugal), Jesús ‘Tecatito’ Corona (Monterrey) y Armando León (NK Osijek, Croacia).
La Hormiga González será uno de los jugadores jóvenes que tendrá su primera experiencia mundialista (REUTERS)
El delantero del Olympiacos también fue considerado por Márquez Álvarez. (REUTERS)

Sobresale en la zona medular la presencia de futbolistas que continúan abriéndose camino en el Viejo Continente, como Obed Vargas en el Atlético de Madrid y Álvaro Fidalgo en el Real Betis, así como la irrupción de jóvenes talentos de la liga mexicana como Gilberto Mora y Santiago Sandoval.

Con esta plantilla, México buscará sellar su clasificación a la ronda de los cuatro mejores del torneo regional y consolidar el funcionamiento del proyecto rumbo a las grandes citas internacionales.

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