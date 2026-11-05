El día que cayó Tony Tormenta: así fue el operativo de la Marina que terminó con la vida del líder del Cártel del Golfo en Matamoros

Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén, Tony Tormenta, murió el 5 de noviembre de 2010 durante un operativo de la Marina. (Captura de pantalla redes sociales)

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Matamoros, Tamaulipas. 5 de noviembre, 2010. La ciudad quedó paralizada por una serie de enfrentamientos armados entre integrantes del Cártel del Golfo y fuerzas federales que se extendió durante varias horas.

El operativo de la Secretaría de Marina terminó con la muerte de Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén, alias Tony Tormenta, entonces principal dirigente de la organización criminal.

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La intervención movilizó a 660 elementos de Infantería de Marina, tres helicópteros y 17 vehículos. El saldo incluyó la muerte de tres integrantes de la Armada, un elemento del Ejército, el periodista Carlos Alberto Guajardo Romero y cuatro hombres que formaban parte del círculo de protección del capo.

Los enfrentamientos también provocaron narcobloqueos, suspensión de clases y actividades públicas, interrupciones al transporte y el cierre de tres puentes internacionales que conectan Matamoros con Brownsville, Texas.

Seis meses de inteligencia para localizar a Tony Tormenta

La Secretaría de Marina llevaba más de seis meses de labores de inteligencia para ubicar a Cárdenas Guillén, quien asumió un papel central en el Cártel del Golfo después de la captura de su hermano Osiel Cárdenas Guillén en 2003.

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El seguimiento incluyó enfrentamientos previos con integrantes de su escolta en Matamoros. Uno de ellos ocurrió el 31 de marzo de 2010 en la colonia Tres Culturas, donde fueron detenidos dos presuntos sicarios y se obtuvo información sobre la estructura criminal. El 7 de abril, personal naval sostuvo otros dos enfrentamientos y aseguró a tres integrantes de la organización, además de armas y vehículos.

La información recabada permitió a las autoridades identificar a Los Escorpiones, un grupo de sicarios que tenía como principal función proteger a Tony Tormenta. La Marina también documentó que esta estructura había participado en acciones que permitieron al capo escapar de operativos anteriores.

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El 1 de noviembre de ese año, elementos navales localizaron un inmueble que utilizaba para pernoctar en la colonia Expo Fiesta Oriente. Aunque el capo consiguió escapar antes de ser detenido, en el domicilio fueron aseguradas 230 granadas de 40 milímetros y cerca de 65 mil cartuchos de distintos calibres.

Cuatro días después, una denuncia ciudadana alertó sobre un enfrentamiento entre integrantes de la delincuencia organizada frente a Plaza Fiesta. Al trasladarse a ese punto, los elementos navales recibieron información sobre otra agresión en la calle Valle del Inca, en la colonia Centro, donde ya se había registrado la muerte de un militar y del periodista Carlos Alberto Guajardo Romero.

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Las versiones sobre la participación de Tony Tormenta en esos enfrentamientos y su posible desplazamiento por la ciudad llevaron a la Marina a activar sus mecanismos de búsqueda e intercepción de comunicaciones.

El despliegue federal del 5 de noviembre de 2010 incluyó 660 elementos de la Marina, tres helicópteros y 17 vehículos para detener al capo. (Imagen ilustrativa generada con IA | Infobae México)

Aproximadamente a las 14:50 horas, el personal naval logró ubicarlo en la calle Abasolo, en la colonia Centro. Los elementos de Infantería de Marina establecieron un cerco alrededor de la zona y desplegaron un grupo de intervención.

El personal fue recibido con disparos de armas de grueso calibre y granadas. Los integrantes del Cártel del Golfo intentaron romper el perímetro mediante ataques desde vehículos en movimiento y disparos de francotiradores ubicados en azoteas cercanas.

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El enfrentamiento terminó alrededor de las 17:35 horas, cuando las autoridades confirmaron la muerte de Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén.

Tres marinos, un militar y un periodista murieron durante la jornada

La caída de Tony Tormenta estuvo acompañada de un saldo mortal que involucró a integrantes de las fuerzas federales, miembros de su escolta y un comunicador que cubría los enfrentamientos.

La Secretaría de Marina confirmó que tres de sus elementos murieron durante la confrontación final y otros cuatro resultaron heridos.

Los cuatro integrantes de la escolta que murieron junto con el capo fueron identificados por la institución como:

Sergio Antonio Fuentes, alias El Tyson o Escorpión 1 .

José M. Vázquez o Raúl Marmolejo Gómez, alias Escorpión 18.

Hugo Lira, alias Escorpión 26 .

Refugio Adalberto Vargas Cortez, alias Escorpión 42.

Además, dos integrantes de la estructura criminal fueron detenidos heridos: Marcos Antonio Cortez Rodríguez, alias Escorpión 37, identificado por la Marina como hombre de confianza de Tony Tormenta y encargado de las fuerzas de reacción, y Josué González Rodríguez, alias Escorpión 43.

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En el lugar fueron aseguradas cuatro armas largas, cinco armas cortas, 22 cargadores y municiones de distintos calibres.

La jornada también dejó la muerte de un elemento del Ejército, quien fue agredido durante un enfrentamiento ocurrido alrededor de las 11:00 horas en Matamoros. La Secretaría de la Defensa Nacional informó que otros dos militares resultaron heridos.

En ese mismo episodio murió Carlos Alberto Guajardo Romero, reportero del diario Expreso de Matamoros, quien tenía 37 años y cubría la fuente policiaca.

La muerte de Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén no significó la desaparición de la estructura armada que lo protegía. Los Escorpiones se replegaron en Tamaulipas y posteriormente establecieron alianzas con Los Ciclones, otra facción del Cártel del Golfo. (Foto: especial)

El periodista se encontraba en el cruce de las avenidas Pedro Cárdenas y Longoria cuando su camioneta recibió alrededor de 20 impactos de bala. Testigos señalaron que los disparos habrían sido realizados por elementos de la Marina, presuntamente por confusión. La Sedena confirmó su muerte, pero en su comunicado no precisó si fue alcanzado por fuego cruzado o por disparos de sus efectivos.

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Guajardo Romero tenía 15 años de trayectoria periodística y había trabajado para los diarios El Bravo, El Mañana de Matamoros y Contacto.

Narcobloqueos y cierre de tres puentes internacionales paralizaron Matamoros

Los enfrentamientos no quedaron concentrados en el punto donde fue localizado Tony Tormenta. Durante la jornada se registraron tiroteos y persecuciones en más de 15 puntos de Matamoros, mientras integrantes del Cártel del Golfo intentaban impedir el desplazamiento de las fuerzas federales.

Los grupos criminales utilizaron unidades del transporte público para bloquear calles y avenidas, además de atravesar autobuses y vehículos en distintas vialidades. Las acciones provocaron interrupciones en el servicio de transporte y dificultaron la circulación en diferentes sectores de la ciudad.

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La violencia también alcanzó la actividad escolar y gubernamental. Alrededor de 200 escuelas suspendieron clases, mientras que las dependencias públicas interrumpieron sus labores.

Uno de los efectos más importantes ocurrió en la frontera con Estados Unidos: los enfrentamientos provocaron el cierre de tres puentes internacionales que conectan Matamoros con Brownsville, Texas.

La circulación fronteriza quedó interrumpida mientras las autoridades intentaban contener los enfrentamientos y recuperar el control de las vialidades. Incluso después de que la Marina confirmó la muerte de Tony Tormenta, los bloqueos continuaban en distintos puntos de la ciudad.

Los Escorpiones sobrevivieron a la muerte de Tony Tormenta

La muerte de Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén no significó la desaparición de la estructura armada que lo protegía. Los Escorpiones se replegaron en Tamaulipas y posteriormente establecieron alianzas con Los Ciclones, otra facción del Cártel del Golfo.

La existencia del grupo quedó documentada oficialmente por la Marina en noviembre de 2010, cuando la institución describió a sus integrantes como responsables de la seguridad personal del capo.

Infobae México reconstruyó el origen de esta célula en el artículo “Así se formó el Grupo Escorpión, brazo armado del Cártel Golfo”, en el que se documentó que su estructura inicial habría estado integrada por expolicías y exmilitares, y que su creación respondió a la necesidad de Tony Tormenta de contar con un grupo de protección y confrontación frente a Los Zetas.

La publicación también recordó que, después de la muerte del capo, se creyó que Los Escorpiones habían desaparecido. Sin embargo, sus integrantes se replegaron y terminaron vinculados con Los Ciclones. En febrero de 2023, el grupo volvió a llamar la atención después de que circuló un video en el que hombres armados se identificaban como integrantes de esa estructura y amenazaban a presuntos vendedores de cristal y fentanilo en la frontera.

La facción también fue relacionada con el secuestro de cuatro ciudadanos estadounidenses ocurrido en Matamoros en marzo de 2023, dos de los cuales fueron asesinados.

(X/@HABLANDO_CLAROM)

Las detenciones de integrantes de Los Escorpiones en 2025 y 2026

La continuidad de esta estructura quedó expuesta con las detenciones de personas identificadas como integrantes o mandos de Los Escorpiones.

El 16 de abril de 2025 fue detenido Juan Enrique “N”, alias Chiquichán o Escorpión 44, señalado como jefe operativo de la célula criminal en Tamaulipas. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, lo identificó como uno de los principales generadores de violencia en la entidad y sostuvo que estaba vinculado con Los Ciclones del Cártel del Golfo.

El 12 de mayo de ese año, la Fiscalía General de la República informó que un juez lo vinculó a proceso por su probable responsabilidad en delitos contra la salud, en la modalidad de comercio, y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Se le impuso prisión preventiva oficiosa.

Cuatro meses después, el 17 de agosto de 2025, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas detuvieron en Matamoros a Ezequiel Cárdenas Rivera, alias Tormenta Junior, hijo de Tony Tormenta.

La captura ocurrió durante la madrugada en la colonia Villa Española, cuando policías estatales revisaron un Jeep Wrangler negro sin placas en el que viajaba. Los agentes encontraron una pistola calibre 9 milímetros, un cargador abastecido y cartuchos útiles.

Cárdenas Rivera fue identificado como dirigente de Los Escorpiones, facción que habría encabezado después de la muerte de su padre. El antecedente de su detención también llamó la atención: ya había sido arrestado en 2011 por elementos de la Marina, pero posteriormente recuperó su libertad.

El 31 de agosto de 2025, la Fiscalía General de la República informó que un juez lo vinculó a proceso por portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y ordenó prisión preventiva oficiosa en el penal federal del Altiplano, en el Estado de México.

En enero de 2026, las autoridades federales detuvieron en Matamoros a Jorge Ignacio “N”, alias Nacho Vega, identificado como operador financiero y uno de los dirigentes del Cártel del Golfo. El Gabinete de Seguridad lo señaló como responsable de las células Escorpiones y Ciclones, relacionadas con secuestro, extorsión, homicidio, ataques contra autoridades y tráfico de drogas, personas y armas hacia Estados Unidos. También tenía una orden de arresto en el Distrito Sur de Texas.

El 26 de febrero de 2026, fuerzas federales capturaron a Antonio Guadalupe “N”, alias Lexus o Toño, señalado como presunto líder del Grupo Escorpión. El operativo se realizó en el ejido Sandoval, en Matamoros, con participación del Ejército, la Guardia Nacional, la Fuerza Aérea, la Agencia de Investigación Criminal y la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada.

Durante esa acción también fueron detenidos ocho presuntos integrantes de la Operativa Ranger, grupo que proporcionaba seguridad a José Alfredo “N”, alias El Contador, identificado como jefe de Los Ciclones. Entre el armamento asegurado había fusiles Barrett calibre .50, lanzacohetes, granadas, cartuchos y equipo táctico.

El 25 de abril de 2026, un operativo de la Marina y la FGR permitió catear un predio en el ejido Progreso Agrario, en Matamoros, relacionado por fuentes consultadas por Infobae México con Los Escorpiones. En el lugar fueron detenidas dos personas y asegurados 13 contenedores de almacenamiento, ocho motobombas, cinco tanques, dos pipas y una caja seca. La afectación económica estimada para la organización fue cercana a ocho millones de pesos.

El Cártel del Golfo ya no tiene un mando único

A 16 años de la muerte de Tony Tormenta, el Cártel del Golfo dejó de operar como una organización centralizada y se fragmentó en facciones que disputan el control de distintas regiones de Tamaulipas.

Un análisis del portal especializado en narcotráfico InSight Crime identifica cinco grupos principales: Los Escorpiones, Los Ciclones, Los Metros, Los Rojos y Las Panteras.

Las dos primeras facciones concentran una parte importante de la estructura criminal en la región de Matamoros, mientras que las demás mantienen presencia en otras zonas del estado. Sus actividades ya no se limitan al narcotráfico: también abarcan extorsión, tráfico de personas, contrabando de armas y robo de hidrocarburos.

La detención de operadores, mandos y presuntos responsables financieros ha debilitado distintas estructuras del Cártel del Golfo, pero no ha significado la desaparición de la organización ni de sus facciones.

Los Escorpiones, creados originalmente para proteger a Tony Tormenta, continúan apareciendo en investigaciones y operativos federales en Matamoros. Su permanencia es una muestra de cómo una estructura que nació como guardia personal de un capo pudo sobrevivir a su muerte y convertirse en una de las facciones que mantienen presencia en la frontera tamaulipeca.