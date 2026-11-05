México

¿Cuánto costaba hacer el súper en 1988? este es su equivalente en 2026

Aceite, azúcar, carne y detergente se pagaban con miles de pesos. La conversión monetaria de 1993 y el INPC permiten conocer cuánto representan esos precios en 2026

super 1988
(Captura de pantalla/Archivo N+)
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La señora Victoria Méndez Cortés pagó 54 mil 780 pesos por una compra en un supermercado de la colonia Portales en 1988. Pero, ¿cuánto dinero necesitaría tener este 2026 para hacer una compra equiparable a la de aquel entonces?

La escena aparece en una cápsula de Archivo N+. La reportera Rita Ganem acompaña a Méndez Cortés mientras revisa aceite, azúcar, atún, carne, fruta, embutidos, papel higiénico y detergente. Las etiquetas tienen cifras de cuatro y cinco dígitos, porque el peso mexicano todavía conservaba tres ceros.

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“Cincuenta y cuatro mil setecientos ochenta pesos”, responde la compradora al salir de caja. La cantidad no puede compararse de forma directa con los precios actuales: primero hay que quitar los tres ceros que desaparecieron en 1993 y después actualizar los precios con la inflación acumulada de enero de 1988 a septiembre de 2026.

Los 54,780 pesos de 1988 no son 54,780 pesos actuales

La compra de Victoria Méndez Cortés costó 54 mil 780 pesos de la moneda que circulaba en 1988. En 1993, México creó una nueva unidad monetaria: cada nuevo peso pasó a valer mil pesos anteriores.

Eso significa que los 54 mil 780 pesos de aquella cuenta se expresaron, desde 1993, como 54.78 pesos. La reconversión no hizo más baratos los productos. Sólo cambió la forma de escribir las cifras para evitar operaciones cotidianas en miles y millones.

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super 1988
(Captura de pantalla/Archivo N+)

El nuevo peso entró en vigor el 1 de enero de 1993, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari.

El siguiente paso es medir cuánto han subido los precios desde 1988. La calculadora del INPC muestra una inflación acumulada de 2,995.96% entre enero de 1988 y septiembre de 2026.

Esa cifra quiere decir que, en promedio, lo que costaba 1 peso en enero de 1988 requeriría alrededor de 30.96 pesos en septiembre de 2026 para conservar un poder de compra equivalente.

Por eso, los 54.78 pesos resultantes de quitar tres ceros se convierten en mil 696 pesos actuales.

No se trata de que la compra de 1988 costara 1,696 pesos en su momento. Significa que hoy se necesitaría aproximadamente esa cantidad para comprar, en términos generales, lo que podía adquirirse con aquellos 54,780 pesos.

La despensa semanal de 1988 equivaldría a hasta 3,715 pesos

Méndez Cortés explica que acudía con regularidad al supermercado y calcula un gasto de entre 100 mil y 120 mil pesos por semana en alimentos y artículos para el hogar.

“Por semana, más o menos 100 a 120 mil pesos semanarios”, dice a Archivo N+. Tras retirar tres ceros, el presupuesto equivale a entre 100 y 120 pesos posteriores a 1993.

Actualizados con la inflación acumulada de enero de 1988 a septiembre de 2026, esos montos representan entre 3 mil 096 y 3 mil 715 pesos semanales.

super 1988
(Captura de pantalla/Archivo N+)

El cálculo no asegura que una familia pueda llenar hoy el mismo carrito por ese monto. El INPC mide el cambio promedio de una canasta amplia de bienes y servicios. El precio de cada alimento y producto doméstico puede haber subido por encima o por debajo de esa referencia.

La cápsula tampoco precisa el mes exacto en que se grabó el recorrido. Por ello, la comparación utiliza enero de 1988, igual que la consulta mostrada en la calculadora del INPC, y septiembre de 2026, el último dato disponible en esa medición.

El aceite de 2 mil 230 pesos equivale a 69 pesos actuales

El aceite cuesta 2 mil 230 pesos viejos. Después de la conversión monetaria y del ajuste por inflación, esa etiqueta equivale a 69.04 pesos de septiembre de 2026.

El azúcar refinada tiene un precio de 740 pesos, que corresponde a 22.91 pesos actuales. Méndez Cortés sostiene que ambos productos se mantienen estables desde meses atrás.

“Los precios se han mantenido desde hace varios meses atrás. Han sido los mismos”, dice frente a los anaqueles de productos básicos.

Un caldo de pollo baja de 3 mil 229 a 2 mil 725 pesos. El precio original equivaldría a 99.97 pesos actuales, mientras que la oferta representaría 84.38 pesos.

El atún pasa de 2 mil 220 a 1,984 pesos. En términos actualizados, la primera cifra representa 68.73 pesos y la segunda 61.42 pesos.

Ocho botellas con etiquetas de distintos aceites vegetales ordenadas en fila sobre una mesa de madera frente a una ventana.
Diferentes variedades de aceite vegetal para el consumo culinario se encuentran alineadas sobre una mesa en una cocina doméstica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Vea, el atún estaba valiendo 2,220 pesos, hoy está en 1,984. Sí ha bajado”, comenta la compradora durante el recorrido.

La sardina se vende en 799 pesos, un precio equivalente a 24.74 pesos actuales.

Jitomate de 57 pesos, aguacate de 43 y pollo de 127

El jitomate cuesta mil 850 pesos por kilogramo. Llevado a valores de septiembre de 2026, el precio sería de 57.28 pesos por kilo.

“Pues para mí que está un poquito caro, pero a veces, según la temporada, baja de precio”, señala Méndez Cortés. La entrevistada relaciona los aumentos con la cercanía de las cosechas, la escasez y el traslado de frutas y verduras.

El aguacate tiene una etiqueta de mil 390 pesos por kilogramo, equivalentes a 43.03 pesos actuales. La cebolla blanca cuesta 1,290 pesos, o 39.94 pesos en la comparación inflacionaria.

El melón chino aparece en 990 pesos, que corresponden a 30.65 pesos de 2026. “Lo que tenemos a nuestro alrededor y más barato está el aguacate”, dice la mujer mientras observa los productos.

Dos mitades de un aguacate con hueso, gotas de aceite de oliva y escamas de sal sobre un bloque gris de hormigón.
Un aguacate cortado por la mitad permanece sobre una superficie de hormigón junto a gotas de aceite de oliva y granos de sal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El retazo de carne cuesta 3 mil 100 pesos por kilogramo. Hoy equivaldría a 95.97 pesos. Antes se vendía en 3,560 pesos, una cantidad que actualizada sería de 110.22 pesos.

El pollo se mantiene en 4 mil 130 pesos por kilogramo, o 127.87 pesos actuales. La longaniza baja de 6 mil 978 a 5 mil 550 pesos: la comparación va de 216.04 a 171.83 pesos.

El papel higiénico y el detergente muestran otra cara de la compra

Méndez Cortés recuerda que el papel higiénico llegó a costar mil 950 pesos, unos 60.37 pesos actuales. En el supermercado lo encuentra en 3 mil pesos y un poco más, desde 92.88 pesos con el mismo ajuste.

“Hay otras marcas que valen menos. Todo es cuestión de marcas”, responde al hablar de los productos domésticos.

El detergente de cinco kilos cuesta 9 mil 760 pesos. En la equivalencia calculada con el INPC, ese monto representa 302.97 pesos de septiembre de 2026.

La cuenta final resume el recorrido: en 1988, Victoria Méndez Cortés necesitaba 54 mil 780 pesos viejos para pagar su compra. Tras quitar tres ceros y actualizar el monto con la inflación acumulada, una persona requeriría hoy cerca de mil 696 pesos para tener un poder de compra equivalente.

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