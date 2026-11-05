De China a México: quién es Bojun He, presunto líder de una red de lavado ligada a La Unión Tepito

Bojun He, alias “El Chino”, fue detenido en la alcaldía Miguel Hidalgo por su presunta participación en una red de lavado de dinero vinculada con La Unión Tepito. Crédito: Especial

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Bojun He, alias “El Chino”, es señalado por autoridades federales como uno de los presuntos líderes de una red de lavado de dinero vinculada con integrantes de La Unión Tepito, organización criminal que opera en la Ciudad de México. El hombre, de 41 años, fue detenido durante un cateo en un inmueble de la alcaldía Miguel Hidalgo, donde las autoridades aseguraron más de 43 millones de pesos en efectivo, entre moneda nacional y dólares.

De acuerdo con información de las investigaciones, el detenido cuenta con antecedentes penales en China por los delitos de falsificación y lavado de dinero. Posteriormente se trasladó a México, donde obtuvo la naturalización mexicana el 26 de septiembre de 2025.

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La captura fue resultado de un operativo coordinado entre elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer el resultado del despliegue este miércoles 4 de noviembre y señaló que el objetivo de las investigaciones es debilitar las estructuras financieras de las organizaciones criminales.

Según las indagatorias, Bojun He encabezaba presuntamente una red dedicada al blanqueo de recursos provenientes de actividades ilícitas y mantenía vínculos con integrantes de La Unión Tepito. También es relacionado con extorsiones contra comerciantes, tráfico de personas y tráfico de armas.

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Entre los objetos decomisados a “El Chino” se encuentran relojes de alta gama, vehículos, teléfonos celulares y una máquina contadora de billetes. Crédito: X - @OHarfuch

Las autoridades identificaron que sus actividades se extendían por la zona centro de la Ciudad de México, Tijuana y Cancún, mediante una red de empresarios de origen asiático que presuntamente participaban en las operaciones financieras de la organización.

Antecedentes en China y vínculos con La Unión Tepito

Uno de los elementos que destacan en las investigaciones sobre Bojun He son sus antecedentes penales en China, donde habría sido señalado por falsificación y lavado de dinero antes de trasladarse a México.

De acuerdo con la información oficial, después de establecerse en territorio mexicano consiguió la naturalización el 26 de septiembre de 2025. Las autoridades lo identifican como uno de los principales operadores financieros de una estructura criminal que habría aprovechado una red de empresarios de origen asiático para desarrollar actividades ilícitas.

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La investigación también estableció presuntos nexos con integrantes de La Unión Tepito, grupo delictivo relacionado con delitos como extorsión, narcomenudeo, homicidio y cobro de piso en distintas zonas de la capital.

Además de sus vínculos con esta organización, a Bojun He se le atribuye participación en actividades de tráfico de personas y armas. La presencia de la red en tres puntos estratégicos del país —Ciudad de México, Tijuana y Cancún— forma parte de las líneas de investigación de las autoridades federales.

El Chino: la red financiera ligada a La Unión Tepito Bojun He, detenido en la alcaldía Miguel Hidalgo 👤 Perfil 🔍 Lo asegurado 🕸️ La red

Para ubicar las operaciones de esta estructura, los agentes realizaron trabajos de inteligencia, vigilancia fija y móvil, así como labores de seguimiento que permitieron identificar un domicilio presuntamente relacionado con sus actividades.

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Con los datos de prueba recabados, las dependencias solicitaron a un Juez de Control una orden de cateo, que finalmente fue ejecutada en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Aseguran 43 millones de pesos, vehículos y relojes de lujo

Durante la intervención del inmueble, los elementos de seguridad localizaron 920 mil dólares y 26 millones 976 mil pesos en efectivo, cantidades que en conjunto equivalen aproximadamente a 43 millones 720 mil pesos mexicanos.

El aseguramiento representa uno de los principales elementos de la investigación sobre la presunta estructura financiera encabezada por Bojun He, debido al volumen de recursos encontrados en el domicilio.

Además del dinero, las autoridades decomisaron teléfonos celulares, documentación diversa, credenciales migratorias, dosis de droga, una báscula gramera digital y una máquina contadora de billetes.

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Autoridades federales aseguraron más de 43 millones de pesos en efectivo durante un cateo en un inmueble relacionado con Bojun He. Crédito Especial

Entre los objetos también se encontraban relojes presuntamente de alta gama. En las imágenes difundidas sobre el operativo se observa un portarrelojes con el grabado de Louis Vuitton que contenía seis piezas, así como cajas de marcas de lujo como Gucci.

Los agentes también aseguraron cartuchos y dos vehículos: una camioneta Jeep Grand Cherokee y una Land Rover Defender.

Las dependencias señalaron que el despliegue forma parte de las acciones para combatir las estructuras financieras de la delincuencia organizada, así como las actividades de extorsión que afectan a comerciantes.

“El Chino” quedó a disposición de la FGR

Tras su detención, Bojun He fue informado de sus derechos y trasladado ante el agente del Ministerio Público Federal, junto con los objetos, vehículos y recursos asegurados durante el cateo.

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La Fiscalía General de la República será la encargada de integrar las investigaciones y determinar su situación jurídica. Hasta el momento, los señalamientos en su contra corresponden a las indagatorias de las autoridades y deberá prevalecer la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria.

Camionetas aseguradas tras el cateo. Crédito: Especial

García Harfuch reconoció la colaboración de las autoridades capitalinas y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México para concretar la captura.

El funcionario también advirtió que las investigaciones sobre esta célula delictiva continúan y que las autoridades mantendrán los trabajos para identificar a otros posibles integrantes de la red y sus mecanismos de financiamiento.

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“Seguiremos investigando las estructuras financieras de las organizaciones criminales para quitarles capacidad de operación y combatir la extorsión y la violencia que dañan a las familias”, afirmó el secretario.