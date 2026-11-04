Sin director y con recortes: trabajadores y jubilados del INAPAM protestan por el futuro de sus prestaciones y apoyos

El INAPAM funciona como el órgano rector de la política pública nacional a favor de las personas adultas mayores. Foto: X/@OVIALCDMX.

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Trabajadores y jubilados del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) exigen este miércoles 4 de noviembre el nombramiento de un director general y denuncian recortes que, sostienen, ponen en riesgo el futuro de sus prestaciones y apoyos.

La manifestación se instala en Paseo de la Reforma, frente a la Secretaría de Bienestar, con ambos sentidos de la avenida bloqueados a la altura de la calle de París, en la alcaldía Cuauhtémoc.

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La protesta de trabajadores y jubilados del INAPAM se concentra este 4 de noviembre en Paseo de la Reforma, alcaldía Cuauhtémoc. Foto: La protesta de trabajadores y jubilados del INAPAM se concentra este 4 de noviembre en Paseo de la Reforma, alcaldía Cuauhtémoc. Foto: X/@OVIALCDMX.

El INAPAM lleva años sin director y sin resolución los reclamos laborales

El instituto lleva aproximadamente más de seis años sin que se nombre a una persona titular al frente de la Dirección General, de acuerdo con el reclamo expresado por los propios trabajadores.

Sin ese nombramiento, las decisiones sobre personal y condiciones laborales quedan en manos de un encargado de despacho que no tiene las mismas facultades que marca el Estatuto Orgánico del instituto.

El INAPAM es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propio. Foto: Gobierno de México.

Entre las atribuciones exclusivas de la Dirección General está nombrar al personal del instituto y participar en la elaboración de las condiciones generales de trabajo que rigen la relación laboral entre el INAPAM y sus empleados.

Al no existir una persona con ese nivel de representación legal, trabajadores y jubilados señalan que sus demandas laborales —entre ellas las relacionadas con pensiones y prestaciones— no encuentran una instancia con autoridad plena para resolverlas.

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La falta de presupuesto agrava el reclamo por las prestaciones

El reclamo de los manifestantes no se limita al nombramiento pendiente: también exigen certeza sobre el presupuesto que sostiene las prestaciones y apoyos del instituto.

El tema ya fue discutido en el Congreso: en la decimosexta reunión ordinaria de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados, celebrada el 25 de agosto, la directora de Fortalecimiento y Operación de las Políticas Públicas del INAPAM, Rocío Ruiz López, presentó ante los legisladores un informe sobre la situación del instituto, de acuerdo con el acta publicada en la Gaceta Parlamentaria.

Sin una persona titular, el despacho de la Dirección General queda a cargo de un encargado sin las mismas atribuciones legales. Crédito: X / @OVIALCDMX

En esa reunión, la diputada Silvia Patricia Jiménez Delgado reconoció la necesidad de incrementar el presupuesto destinado al Instituto y propuso que la comisión trabaje para impulsar mayores recursos en el siguiente ejercicio fiscal.

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El diputado Juan Armando Ruiz Hernández coincidió en la urgencia de fortalecer presupuestalmente a las instituciones que atienden a grupos en situación de vulnerabilidad, según el mismo documento oficial.

La falta de una persona con representación legal plena limita la capacidad del instituto para resolver demandas laborales pendientes. Foto: INAPAM.

El reconocimiento legislativo confirma el fondo del reclamo que hoy sostienen los manifestantes en Paseo de la Reforma.

Los apoyos que están en riesgo: albergues, residencias y servicios directos

Las prestaciones que trabajadores y jubilados buscan proteger sostienen una red de servicios que atiende directamente a personas adultas mayores.

El INAPAM opera seis albergues con atención permanente las 24 horas —cuatro en la Ciudad de México, uno en Guanajuato y uno en Tuxtepec, Oaxaca— donde se ofrece alojamiento, atención médica, atención psicológica y alimentación a adultos mayores sin apoyo familiar o recursos suficientes.

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Los albergues ofrecen alojamiento, atención médica, atención psicológica y servicio de alimentación a adultos mayores sin apoyo familiar. Foto: INAPAM.

El instituto mantiene además seis residencias de día, cinco en la Ciudad de México y una en Jerez, Zacatecas, que brindan atención en estancia temporal de lunes a viernes.

El ingreso a ambos espacios depende de una valoración gerontológica y de la disponibilidad de recursos del instituto, a cargo del Comité de Ingreso y Casos Especiales de Albergues y Residencias de Día.

También esa disponibilidad de recursos es la que los manifestantes consideran amenazada por los recortes.

Qué está en juego para 17 millones de personas adultas mayores

El INAPAM es el organismo público descentralizado que funciona como el órgano rector de la política nacional a favor de las personas adultas mayores en México, con atribuciones que incluyen consultas médicas, dentales y psicológicas.

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Además existen talleres ocupacionales, asesoría jurídica, créditos a la palabra y bolsa de trabajo, de acuerdo con la Estrategia Programática del Ramo 20 Bienestar del Presupuesto de Egresos de la Federación 2026.

Las residencias de día atienden a personas adultas mayores en estancia temporal, de lunes a viernes. Foto: INAPAM.

La resolución de las demandas planteadas este miércoles en Paseo de la Reforma depende de dos decisiones pendientes: el nombramiento de una persona titular para la Dirección General y la definición del presupuesto que el Congreso asigne al instituto para el próximo ejercicio fiscal, del cual dependen las prestaciones y apoyos que hoy reclaman trabajadores y jubilados.