Quiénes son El Doble Carne, El Pelón Bajavión y El Aztlán: los creadores de contenido acusados de promover drogas

El juez de control dictó medidas cautelares contra los tres influencers. (Impresión de pantalla video)

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De los videos de comedia y los podcasts a enfrentar un proceso penal en Sonora. El Doble Carne, El Pelón Bajavión y El Azlán, tres creadores de contenido que ganaron popularidad en redes sociales, fueron vinculados a proceso por su probable responsabilidad en los delitos de apología de un delito y de un vicio, luego de aparecer en una grabación en la que presuntamente promovían el consumo de marihuana y productos derivados del cannabis.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó el 3 de noviembre que obtuvo la vinculación a proceso de los tres influencers en Hermosillo, después de que el Ministerio Público presentara más de 15 datos de prueba durante la audiencia inicial.

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Los imputados fueron identificados como Azlán “N”, de 20 años, conocido como El Azlán; Julián “N”, de 29 años, apodado El Pelón Bajavión, y Eduardo Antonio “N”, de 22 años, quien utiliza el sobrenombre de El Doble Carne.

Antes de enfrentar las acusaciones, los tres mantenían presencia en plataformas digitales con contenidos de entretenimiento, humor, tatuajes y estilo de vida callejero. Sus actividades en redes sociales los llevaron a reunir seguidores, aunque ahora sus nombres están relacionados con una investigación por la presunta promoción de sustancias derivadas del cannabis.

¿Quiénes son El Doble Carne, El Pelón Bajavión y El Azlán?

Uno de los creadores de contenido que más reconocimiento consiguió por sus videos de comedia es Eduardo Antonio Villalobos, conocido como El Doble Carne.

Un juez golpea con un mazo la pantalla quebrada de un teléfono móvil que almacena expedientes y mercancías en un paisaje desértico de Sonora. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El joven, de 22 años, se hizo popular por sus publicaciones caracterizadas por el humor de doble sentido, los sketches y situaciones cómicas que compartía en redes sociales.

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Antes de consolidar su presencia como influencer, formó parte del canal de entretenimiento Los Kakamas Show, donde colaboraba con Ever Corona. Su sobrenombre surgió como una forma de distinguirlo entre sus amigos, quienes buscaban un apodo original y con referencias al humor mexicano.

Por su parte, Julián “N”, alias El Pelón Bajavión, de 29 años, consiguió reconocimiento en el ámbito local mediante diferentes actividades relacionadas con el entretenimiento.

Entre ellas destaca su participación en podcasts, como Sin pelos en la lengua, además de la publicación de videos de comedia y colaboraciones en eventos de boxeo amateur. También realizaba promociones de marcas locales, una actividad que formaba parte de su presencia en redes sociales.

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El tercer imputado es Azlán “N”, conocido como El Azlán, de 20 años, quien se desempeñaba como creador de contenido, tatuador y tiktoker.

En redes sociales circulan videos en los que Azlán le entrega productos con marihuana de la marca Olympos a los otros dos procesados. Crédito: Redes Sociales

A diferencia de sus compañeros, sus publicaciones estaban enfocadas principalmente en mostrar aspectos de la vida callejera. De acuerdo con la información difundida, también utilizaba TikTok para promocionar, regalar y vender productos que presuntamente contenían sustancias ilícitas y que eran identificados con una marca comercial.

El video que originó la investigación de la Fiscalía de Sonora

Las indagatorias contra los tres influencers comenzaron a partir de un video difundido públicamente el 29 de agosto de 2026 en Facebook, en el que aparecían mostrando y compartiendo diferentes productos relacionados con el cannabis.

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De acuerdo con la Fiscalía estatal, en la grabación los jóvenes realizaron expresiones de aprobación y promoción del consumo de sustancias derivadas de la marihuana, mientras exhibían artículos identificados con una marca comercial.

Entre los productos que aparecen en el material investigado se encuentran cigarrillos electrónicos, concentrados, extractos y cigarrillos preenrollados con marihuana.

La autoridad ministerial consideró que tanto los comentarios realizados por los creadores de contenido como la exhibición y entrega de los productos frente a las cámaras podrían constituir actos de exaltación y promoción pública de conductas relacionadas con narcóticos.

Otro de los elementos considerados por la Fiscalía fue el alcance que podía tener la publicación, debido a que su difusión en plataformas digitales permitía que llegara a un número indeterminado de usuarios, incluidos menores de edad.

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¿Qué medidas deberán cumplir los tres influencers?

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público presentó más de 15 datos de prueba para respaldar la imputación y solicitar que los tres creadores de contenido fueran vinculados a proceso.

Después de escuchar los argumentos de las partes, un juez de control determinó que existían elementos suficientes para iniciar un proceso penal por su probable responsabilidad en los delitos señalados.

Como parte de las medidas cautelares, la autoridad judicial estableció que los tres deberán presentarse semanalmente ante el juzgado y entregar una garantía económica individual.

También se les prohibió salir del estado de Sonora sin autorización judicial y se ordenó suspender temporalmente las actividades relacionadas con la promoción de la marca comercial que aparece en el video investigado.

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La vinculación a proceso no representa una sentencia condenatoria ni significa que los imputados hayan sido declarados culpables. Las investigaciones continuarán mientras se determina su probable responsabilidad en los hechos.

La FGJES señaló que dará seguimiento a las indagatorias relacionadas con la promoción pública de conductas presuntamente delictivas mediante plataformas digitales, con el objetivo de proteger particularmente a niñas, niños y adolescentes.