Livia Brito explica su estado de salud que la llevó a una cama de hospital: “Se me unieron las dos cosas”

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Livia Brito encendió las alarmas entre sus seguidores luego de publicar una fotografía en la que aparece recostada en una cama de hospital, conectada a equipo médico y con una vía intravenosa en el brazo. La imagen llamó la atención de sus fanáticos, quienes comenzaron a preguntarse qué había ocurrido con la actriz y si atravesaba algún problema de salud.

Ante la preocupación que generó la publicación, la protagonista de telenovelas compartió un video en sus redes sociales para explicar los motivos por los que había recibido atención médica. En la grabación, contó que había acumulado mucho cansancio durante los últimos días y que, además, comenzaba a presentar síntomas de gripe.

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“Me pusieron un suero hoy con medicamentos porque he estado muy cansada y me está dando gripa también. Entonces se me unieron las dos cosas, el cansancio ya acumulado y la gripa”, explicó la actriz, quien también aseguró que se encontraba mejor.

Livia Brito explica por qué terminó en el hospital

Livia Brito explica su estado de salud - (Instagram)

En el video, la intérprete buscó tranquilizar a su comunidad y dejó claro que, aunque había necesitado atención médica, su estado había mejorado. Sin entrar en mayores detalles sobre un diagnóstico, explicó que el agotamiento y los síntomas de gripe se presentaron al mismo tiempo, por lo que recibió medicamentos mediante un suero.

“Pero estamos bien. Estamos bien”, insistió, con lo que buscó poner fin a las especulaciones que surgieron después de mostrar su estancia en el hospital.

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La actriz también adelantó que esperaba recuperarse por completo al día siguiente, pues tenía una jornada particularmente exigente en el trabajo. “Esperemos estar al cien mañana porque tenemos muchas escenas mañana”, comentó, dejando ver que su prioridad era retomar sus actividades en cuanto se sintiera mejor.

¿En qué telenovela trabaja actualmente Livia Brito?

Livia Brito evitó ser vinculada a proceso por agresiones y robo, en un juicio que se llevó a cabo en Cancún, Quintana Roo. Sin embargo, ahora enfrenta una demanda civil. (@liviabritopes)

La apretada agenda de la actriz está relacionada con las grabaciones de Infinito amor, producción en la que comparte protagonismo con Gonzalo García Vivanco. En esta historia interpreta a Cristina y, de acuerdo con sus propias declaraciones, su jornada laboral requiere bastante actividad, pues tenía previsto trabajar en tres unidades de producción durante el mismo día.

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“Tenemos muchas escenas mañana. Mañana estamos en las tres unidades, o sea que a echarle ganas”, expresó. Sus palabras muestran que, pese al malestar que experimentó, esperaba reincorporarse pronto a las grabaciones.

Este proyecto se suma a una trayectoria de más de 15 años en la televisión mexicana, donde ha conseguido papeles protagónicos y personajes recordados por el público. Su participación en Infinito amor representa una nueva etapa dentro de su carrera artística.

¿Quién es Livia Brito y en qué telenovelas ha participado?

(Facebook: Livia Brito)

Livia Brito Pestana nació el 21 de julio de 1986 en Cuba y llegó a México durante su adolescencia. Es hija del actor Rolando Brito y de Gertrudis Pestana, bailarina de ballet. Su formación artística y su incursión en la televisión la llevaron a convertirse en uno de los rostros conocidos de los melodramas mexicanos.

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Su debut televisivo ocurrió en 2010 con Triunfo del amor, donde interpretó a Fernanda Sandoval. Posteriormente participó en producciones como Abismo de pasión, De que te quiero, te quiero y Muchacha italiana viene a casarse. También protagonizó La piloto, Médicos, línea de vida, La desalmada y Mujer de nadie.

Entre sus trabajos más recientes destacan Minas de pasión, Amanecer e Infinito amor. Ahora, mientras continúa con este último proyecto, la actriz espera recuperarse por completo del cansancio y la gripe que la llevaron a recibir atención médica, luego de generar preocupación con sus fotografías desde el hospital.