Pensión del Bienestar 2026: ¿Quiénes reciben su pago mañana jueves 5 de noviembre?

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Los pagos de la Pensión del Bienestar correspondientes al bimestre noviembre-diciembre de 2026 continúan este jueves 5 de noviembre. De acuerdo con el calendario de la Secretaría de Bienestar, durante esta jornada corresponde recibir el depósito a las personas beneficiarias cuyo primer apellido comienza con la letra C.

La dispersión contempla a quienes forman parte de distintos programas sociales del Gobierno de México. Los recursos se entregan directamente en las tarjetas del Banco del Bienestar, por lo que no es necesario realizar algún trámite adicional para recibir el dinero en la fecha asignada.

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Este operativo corresponde al último bimestre del año y se extenderá hasta el viernes 27 de noviembre. Cabe recordar que la letra C tiene dos fechas consecutivas de pago, por lo que los depósitos para este grupo se realizarán el jueves 5 y viernes 6. Así, las personas inscritas deben tomar en cuenta la inicial de su primer apellido para identificar cuándo les corresponde recibir el apoyo.

¿Quiénes reciben la Pensión Bienestar este jueves 5 de noviembre?

Este jueves corresponde el turno de las personas cuyo primer apellido comienza con la letra C.

Para conocer cuándo corresponde recibir el apoyo, este es el calendario completo de depósitos del bimestre noviembre-diciembre de 2026:

Calendario de pagos de noviembre:

3 de noviembre: A.

4 de noviembre: B.

5 y 6 de noviembre: C.

9 de noviembre: D, E, F.

10 y 11 de noviembre: G.

12 de noviembre: H, I, J, K.

13 de noviembre: L.

17 y 18 de noviembre: M.

19 de noviembre: N, Ñ, O.

20 de noviembre: P, Q.

23 y 24 de noviembre: R.

25 de noviembre: S.

26 de noviembre: T, U, V.

27 de noviembre: W, X, Y, Z.

Es importante considerar que el lunes 16 de noviembre no aparece en la programación debido al día de descanso oficial por la conmemoración de la Revolución Mexicana. Asimismo, los sábados y domingos no están contemplados como jornadas de depósito. Por esta razón, después de los pagos correspondientes a la letra L, la dispersión se reanudará hasta el martes 17.

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¿Cuánto dinero depositan a los beneficiarios en noviembre?

Los montos varían dependiendo del programa social al que pertenezca cada persona. Para este bimestre, la Pensión para Adultos Mayores contempla un depósito de 6 mil 400 pesos, mientras que las beneficiarias de Mujeres Bienestar reciben 3 mil 100 pesos.

En el caso de la Pensión para Personas con Discapacidad, el apoyo corresponde a 3 mil 300 pesos. Por su parte, el programa dirigido a niñas y niños, hijos de madres trabajadoras, contempla mil 650 pesos bimestrales en su modalidad habitual.

Cada apoyo tiene una población beneficiaria y condiciones particulares, aunque todos comparten el mismo calendario de dispersión. Los recursos se depositan directamente en la Tarjeta del Bienestar, por lo que no es obligatorio retirarlos el mismo día en que se realiza el pago. El dinero permanece en la cuenta y puede utilizarse posteriormente para compras, pagos o retiros de efectivo.

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¿Cómo consultar si ya cayó el depósito de la Pensión Bienestar?

El último periodo de pagos de la Pensión del Bienestar se llevó a cabo durante septiembre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las alternativas para verificar si el dinero está disponible es utilizar la aplicación oficial del Banco del Bienestar, donde se pueden consultar el saldo y los movimientos recientes. Para utilizarla, es necesario descargarla, registrar el número de celular y vincular la tarjeta con sus datos correspondientes.

Otra opción es llamar al número 800 900 2000, donde las personas beneficiarias pueden consultar su saldo mediante el sistema telefónico. También pueden acudir a un cajero automático del Banco del Bienestar para revisar si el depósito ya aparece reflejado en su cuenta.

En caso de presentar algún inconveniente con el pago, las personas beneficiarias pueden comunicarse a la Línea del Bienestar, al 800 639 4264, para recibir orientación sobre su apoyo económico. Es importante conservar la tarjeta y no compartir el NIP con otras personas, pues estos datos permiten proteger los recursos depositados.

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