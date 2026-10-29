México

Diputados y senadores se alistan para corregir la plana y cancelar “superpoderes” a la presidencia del INE

En ambas Cámaras se han presentado iniciativas que buscan dar revés a lo aprobado en 2024, tras escándalo de Guadalupe Taddei

Guadalupe Taddei-INE-Elecciones 2024-México-4 de abril
Congreso se alista para corregir la plana y cancelar “superpoderes” a la presidencia del INE. (Cuartoscuro)
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Luego de que la administración de Guadalupe Taddei Zavala al frente del Instituto Nacional Electoral (INE) se viera marcada por el secretismo, corrupción y el otorgamiento de contratos a modo, los cuales fueron asignados a personas del circulo cercano de la exconsejera presidenta, los partidos políticos buscan dar revés a los “superpoderes” avalados en 2024.

Con el objetivo de que el máximo órgano electoral no vuelva a tener un caso como el sucedido con la sonorense, legisladores del Senado de la República y la Cámara de Diputados ya alistan propuestas para que la titular de la presidencia del INE no tomé decisiones de manera unilateral.

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Cómo fue la reforma que llevó a la opacidad en el INE

Con la mayoría oficialista en el Congreso de la Unión, los partidos de Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) aprobaron en octubre de hace dos años una reforma que le permitió a la consejera presidenta realizar nombramientos de altos funcionarios al interior del organismo electoral.

La modificación fue realizada al artículo 45 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), ampliando las facultades de la presidenta del INE sin necesidad de dar mayor explicación de las decisiones a los otros diez consejeros.

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Los cambios se implementaron en el numeral 1, inciso P, donde el único cargo que quedó exento de ser adjudicado por Guadalupe Taddei o la persona titular del INE fue la Secretaría Ejecutiva.

Tras la salida de Guadalupe Taddei, el Consejo General del INE nombró a Blanca Yassahara Cruz como nueva presidenta. (Fotos: EFE/RS)
Tras la salida de Guadalupe Taddei, el Consejo General del INE nombró a Blanca Yassahara Cruz como nueva presidenta. (Fotos: EFE/RS)

Antes de este cambio, quienes elegían cada nombramiento eran los integrantes del Consejo General, a propuesta de la presidencia del organismo electoral. En el inciso F, abrió la posibilidad de que la presidencia nombre al funcionario encargado de los medios de impugnación.

La reforma electoral generó en Guadalupe Taddei una actitud de lejanía con el Consejo General, a quienes no los mantenía informados sobre las decisiones que tomaba, situación que llevó a la celebración de contratos con su cercano, el empresario José Alfredo Hernández Casillas.

¿Qué buscan corregir los partidos políticos?

La polémica ha llevado a distintos cuestionamientos de la oposición, exhibiendo el respaldo que en su momento recibió por parte de Morena, del expresidente Andrés Manuel López Obrador y la actual mandataria, Claudia Sheinbaum Pardo.

Por su parte, en la Cámara de Diputados las modificaciones se concentran en el artículo 45, donde el partido de Movimiento Ciudadano (MC) planteó que la presidencia vuelva a poner ante el Consejo General la elección de directores ejecutivos y de los titulares de unidades técnicas del INE, así como otros nombramientos.

El Partido Acción Nacional (PAN) deja en manos del Consejo General la elaboración de un procedimiento extraordinario de revisión acerca de las propuestas presentadas por la presidencia; además, puntualiza que la aprobación del nombramiento estará sujeta a por lo menos 8 votos.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) suma otros puntos a considerar, como en el artículo 48, donde precisa fijar los procedimientos necesarios que lleven a la ejecución de políticas y programas aprobados por el Consejo General en su totalidad.

El consejero Uuc-kib Espadas pronunció un discurso con señalamientos directos contra la gestión de Guadalupe Taddei Zavala, durante la sesión del Consejo General del INE donde se formalizó el nombramiento de Blanca Cruz García como presidenta provisional. (INE)

En el artículo 52, prevén legislar sobre la contratación de distintos cargos al interior del INE, instando a que las personas designadas cumplan con requisitos previos.

Los morenistas en el Senado, abogan por restablecer la intervención colegiada del Consejo General en los nombramientos mencionados, comparten la perspectiva del blanquiazul en cuanto a que sean ocho los votos que avalen las designaciones en el INE.

La reforma es impulsada principalmente por Javier Corral Jurado, Susana Harp Iturribarría y Amalia Dolores García Medina, asumiendo un papel de “corresponsabilidad” en el nombramiento de Guadalupe Taddei y las denuncias por corrupción que la llevaron a dejar el cargo.

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