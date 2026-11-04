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Terence Crawford manda inédita pista sobre un posible regreso tras alabar a Canelo Álvarez: “Quizá una más”

El boxeador estadounidense salió en defensa de Saúl Álvarez ante las críticas por su actuación frente a Mbilli

Terence Crawford mandó una inédita pista sobre un posible regreso tras alabar a Canelo Álvarez por su victoria ante Christian Mbilli (REUTERS)
Terence Crawford mandó una inédita pista sobre un posible regreso tras alabar a Canelo Álvarez por su victoria ante Christian Mbilli (REUTERS)
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Terence Crawford mandó una inédita pista sobre un posible regreso tras alabar a Canelo Álvarez por su victoria ante Christian Mbilli del pasado 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita.

A través de sus redes sociales, el boxeador estadounidense salió en defensa de Saúl Álvarez ante las críticas por su actuación frente a Mbilli. Además, expresó su admiración por el mexicano, recordó que ha vencido a numerosos rivales invictos y afirmó que fue un gusto haber compartido el ring con él.

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Después de esa publicación, Crawford volvió a escribir: “Quizá una más”, dejando abierta la posibilidad de dejar el retiro y regresar a los encordados.

Terence Crawford defendió a Canelo Álvarez y demostró su admiración por el mexicano tras su victoria contundente ante Christian Mbilli (Captura de pantalla)
Terence Crawford defendió a Canelo Álvarez y demostró su admiración por el mexicano tras su victoria contundente ante Christian Mbilli (Captura de pantalla)
Terence Crawford mandó una inédita pista sobre un posible regreso tras alabar a Canelo Álvarez por su victoria ante Christian Mbilli (Captura de pantalla)
Terence Crawford mandó una inédita pista sobre un posible regreso tras alabar a Canelo Álvarez por su victoria ante Christian Mbilli (Captura de pantalla)

Crawford y su inesperado retiro tras derrotar a Canelo

Terence “Bud” Crawford hizo historia el 13 de septiembre de 2025 al vencer a Saúl “Canelo” Álvarez en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada, y arrebatarle el campeonato indiscutido de las 76,2 kilogramos (168 libras). El estadounidense controló la mayor parte de los asaltos y obtuvo una decisión unánime, con tarjetas de 116-112, 115-113 y 115-113.

Aunque no partía como favorito en las apuestas debido a que había ascendido tres divisiones, Bud logró “boxear” al mexicano y superarlo con amplitud. Poco después, el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) le retiró el título por no abonar la suma solicitada, tras lo cual el norteamericano decidió “colgar los guantes” y retirarse del boxeo profesional.

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El desfile de Terence Crawford en Omaha tras destronar a Canelo Álvarez

Canelo quiere la revancha contra Crawford

Canelo Álvarez recuperó el título supermediano del CMB tras vencer por decisión unánime a Christian Mbilli en Riad, Arabia Saudita. El mexicano impuso su experiencia durante los 12 rounds y dejó abierta la posibilidad de buscar una revancha frente a Terence Crawford.

Las tarjetas favorecieron al jalisciense por 115-112, 116-111 y 117-110. Mbilli presionó con volumen de golpes, pero Álvarez conectó los impactos más claros en la segunda mitad de la pelea y tomó el control después de que su rival recibió una deducción de punto en el octavo asalto.

El triunfo devolvió a Canelo el cinturón del CMB en las 168 libras, luego de que Crawford lo derrotó por decisión unánime en Las Vegas.

Boxeo - Canelo Álvarez vs. Christian M'billi - Riad, Arabia Saudita - 31 de octubre de 2026. Canelo Álvarez celebra con el cinturón de campeón supermediano del CMB tras ganar su pelea contra Christian M'billi. REUTERS/Stringer
Boxeo - Canelo Álvarez vs. Christian M'billi - Riad, Arabia Saudita - 31 de octubre de 2026. Canelo Álvarez celebra con el cinturón de campeón supermediano del CMB tras ganar su pelea contra Christian M'billi. REUTERS/Stringer

Ahora, Álvarez contempla descansar antes de definir su siguiente combate, aunque la revancha con Crawford aparece entre sus objetivos. El posible segundo duelo depende de que el boxeador estadounidense, retirado tras su victoria sobre el mexicano, decidiera volver al ring.

Canelo iría por 3 peleas en el 2027

Por otra parte, Canelo Álvarez tendría tres peleas programadas para 2027, de acuerdo con el Diario Récord. El primer combate se realizaría en febrero ante Lester Martínez, campeón interino del CMB, en una función que abriría un calendario de actividad para el mexicano en las 168 libras.

El mexicano Saúl "Canelo" Álvarez lanza un golpe al francés Christian Mbilli durante su pelea por el título supermediano en Riad, el domingo 1 de noviembre de 2026 (AP Foto)
El mexicano Saúl "Canelo" Álvarez lanza un golpe al francés Christian Mbilli durante su pelea por el título supermediano en Riad, el domingo 1 de noviembre de 2026 (AP Foto)

Para mayo quedaría contemplada una revancha contra Terence Crawford, quien venció a Álvarez el 13 de septiembre de 2025 para quedarse con el campeonato indiscutido de peso supermediano. Canelo ha expresado su intención de volver a enfrentar al estadounidense, aunque ninguna de las partes ha confirmado fecha, sede ni el regreso de “Bud” al ring.

El tercer compromiso sería en septiembre frente a Hamzah Sheeraz, campeón supermediano de la OMB. El duelo le daría a Álvarez la posibilidad de sumar otro cinturón en la división, luego de recuperar el título del CMB.

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