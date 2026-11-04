30% de homicidios de México se concentran en 50 municipios: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que concentran sus esfuerzos en 50 municipios que han detectado que se concentra la mayoría de homicidios Foto: Captura de pantalla Youtube Claudia Sheinbaum

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La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó en su conferencia matutina que su gobierno concentra recursos en 50 municipios prioritarios, donde ocurre cerca de 30% de los homicidios del país. La estrategia, dijo, busca atender la violencia e inseguridad mediante acciones que mejoren las condiciones de vida, con Michoacán como uno de los territorios donde se aplican actividades adicionales.

La mandataria sostuvo que esos municipios fueron seleccionados al inicio de su administración por la concentración de asesinatos. Mencionó que el trabajo federal se replica con medidas semejantes a las presentadas para Michoacán y que se decidió sumar recursos para ese estado.

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“En dónde estamos trabajando además de todo el Estado de Michoacán en todo el país pero desde que llegamos al gobierno definimos alrededor de 50 municipios prioritarios se concentran alrededor del 30 por ciento de homicidios del país Entonces decidimos trabajar ahí pues ahí se realiza actividades muy similares a las que estamos presentando en Michoacán pues decidimos todavía incorporar más recursos para poder generar mejores condiciones para la vida en Michoacán”.

La declaración coloca a Michoacán dentro de una política que, de acuerdo con Sheinbaum, no se limita a una entidad. El planteamiento parte de dirigir recursos y programas hacia las localidades con mayor concentración de homicidios, al tiempo que se revisa la evolución de otros delitos.

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Sheinbaum distingue entre delitos reportados y percepción de inseguridad

Sheinbaum señaló que la percepción de inseguridad no se modifica al mismo ritmo que los registros de victimización. Como ejemplo, se refirió a Uruapan y a las mediciones de percepción de inseguridad urbana elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Según explicó, esa encuesta incluye preguntas sobre la percepción de inseguridad y sobre si las personas han sido víctimas de un delito. En Uruapan, afirmó, hubo una reducción cercana a 60 por ciento en la victimización frente a un año antes, aunque la percepción permanece elevada.

“La percepción de inseguridad tiene sus particularidades, por ejemplo en Uruapan en no sé si es la última o la penúltima encuesta de percepción de inseguridad Urbana que realiza el Inegi que realiza dos tipos de preguntas. Una, la percepción de inseguridad y la otra si ha sido víctima de un delito. En esta última vimos que hubo una reducción de alrededor del 60% en la victimización hoy qué hace un año. Pero la percepción no necesariamente cambia al mismo ritmo de la reducción de los delitos.

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“La percepción de inseguridad sigue siendo alta aún cuando si le preguntas a la persona en el último año ¿fuiste víctima de un delito? 60% de las personas no vivieron un delito en el último año, sin embargo en la percepción no se refleja la percepción va cambiando más lentamente que la reducción de los delitos”, dijo la mandataria.

La presidenta planteó que la baja de los delitos y la forma en que la población evalúa la seguridad son indicadores distintos. Su exposición vinculó la atención territorial con la necesidad de observar ambos datos al medir los resultados de las acciones gubernamentales.

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La estrategia federal incluye Tijuana, Celaya, Culiacán y Ciudad Juárez

La lista de municipios prioritarios citada por Sheinbaum incluye Tijuana, Mazatlán, Celaya, Culiacán, Manzanillo, Ciudad Juárez, Iztapalapa, Valle de Chalco, Irapuato, Acapulco, Chalco, Villahermosa, Mexicali, Playas de Rosarito y Salamanca.

También mencionó León (Guanajuato), San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Ecatepec, Naucalpan, Nezahualcoyotl, Tlalnepantla, como parte de los puntos donde se desarrolla el modelo federal. La enumeración reúne municipios de distintas regiones del país y refleja el criterio anunciado por la Presidencia: concentrar la intervención donde se acumula una proporción de los homicidios nacionales.

Sheinbaum indicó que la revisión de los avances debe considerar los distintos delitos y el trabajo de todas las áreas involucradas. También anticipó que habría una evaluación para medir los resultados del modelo aplicado en los municipios prioritarios.

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Asimismo Infobae México investigó y siete estados concentran el 50% de homicidios dolosos de enero a septiembre de 2026, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La lista la encabezan Baja California, Guanajuato, Chihuahua, Sinaloa, Estado de México, Guerrero y Morelos.