Muere “El Pariente” tras enfrentamiento con agentes estatales en Ensenada: dos policías resultaron heridos

El intercambio de disparos se registró durante las primeras horas de este miércoles en el poblado Héroes de la Independencia, en Ensenada. (Imagen ilustrativa | Crédito: Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California)

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Durante las primeras horas de este miércoles, Everardo “N”, alias “El Pariente”, murió durante un enfrentamiento armado con agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) en el poblado Héroes de la Independencia, en Ensenada, Baja California, informó la dependencia.

El intercambio de disparos se suscitó cuando los uniformados realizaban un operativo de seguridad en la zona, ubicada entre Ojos Negros y Valle de la Trinidad, y el hombre abrió fuego contra ellos.

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Los elementos estatales repelieron la agresión, en la que dos agentes resultaron lesionados. Personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) apoyó en el traslado de los policías heridos, quienes fueron reportados fuera de peligro, según la información preliminar difundida por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California.

Una disputa criminal por las rutas de trasiego en la zona rural de Ensenada

Héroes de la Independencia no es un poblado ajeno a los antecedentes de violencia de Valle de la Trinidad. La localidad, también conocida como Llano Colorado, forma parte de esa delegación municipal, junto con Lázaro Cárdenas y el ejido Francisco R. Serrano, conocido como Valle San Matías. Por ello, los enfrentamientos y operativos registrados en esos puntos permiten dimensionar el contexto de seguridad de la zona donde ocurrió la agresión contra los agentes estatales.

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La disputa criminal tiene como uno de sus principales motivos el control de las rutas para el traslado de drogas hacia el norte de Baja California. En una entrevista con Infobae México publicada en septiembre, el secretario de Seguridad Ciudadana estatal, Laureano Carrillo Rodríguez, identificó a Los Chapitos como la facción con mayor control territorial en Ensenada y señaló que el grupo conocido como Los Rusos buscaba ingresar por Valle de la Trinidad, debido a la importancia estratégica de esa vía.

El funcionario también reconoció una disputa entre una facción de Los Mayos y otra de Los Chapitos. Explicó que el corredor tiene valor para el traslado hacia el norte de cocaína procedente de Baja California Sur, que llega a la entidad por ferri y embarcaciones menores. Estas declaraciones ofrecen un panorama de los grupos que buscan mantener o ampliar su presencia en el municipio, aunque no permiten atribuir automáticamente cada hecho violento de la región a alguna de esas organizaciones.

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Enfrentamientos, homicidios y operativos durante 2026

Uno de los episodios más violentos ocurrió la noche del 25 de febrero, cuando dos células delictivas rivales se encontraron en un camino vecinal entre Valle de la Trinidad y San Matías. El intercambio de disparos dejó a un residente herido en un pie por una bala perdida y daños en una vivienda y una unidad habitacional. Al día siguiente, peritos de la Fiscalía General del Estado recuperaron alrededor de 900 casquillos percutidos, entre ellos al menos nueve de calibre .50.

Medios locales atribuyeron aquella confrontación a integrantes de Los Mayos y Los Chapitos. La versión coincide con la disputa territorial descrita meses después por el secretario de Seguridad estatal, pero las publicaciones sobre el enfrentamiento de febrero no identificaron oficialmente a todos sus participantes.

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La violencia volvió a escalar el 28 de marzo, cuando cuatro hombres fueron asesinados en Valle de la Trinidad. Tras esos hechos, autoridades estatales detuvieron a tres personas que presuntamente estaban relacionadas con los homicidios y tenían armas de alto calibre. Carrillo Rodríguez explicó entonces que los ataques estaban relacionados con una pugna entre grupos delictivos por rutas estratégicas para el trasiego de drogas.

Como respuesta, el 2 de abril comenzó la denominada Operación Valle de la Trinidad, con la participación de 380 efectivos de distintas corporaciones, 70 vehículos, seis drones y un helicóptero civil de reserva. El despliegue reunió a elementos estatales, municipales y federales, además de personal de Defensa y Marina, con el objetivo de desarticular grupos criminales, detener a generadores de violencia y reforzar la vigilancia en la región.

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Elementos del Ejército destruyen plantíos de marihuana en Valle de la Trinidad, el pasado 28 de mayo. (Crédito: redes sociales)

Los hechos violentos no se limitaron a los primeros meses del año. El 26 de septiembre, un hombre y una mujer fueron asesinados dentro de una habitación del Mini Motel Vista Bella, en la delegación Valle de la Trinidad. En el sitio se localizaron 52 casquillos percutidos, de acuerdo con el reporte de ZETA.

Días después, el 5 de octubre, la Secretaría de Seguridad Ciudadana anunció otro operativo en la delegación, encabezado por Carrillo Rodríguez. La dependencia informó que había recibido denuncias de residentes por actos delictivos y que sus trabajos de inteligencia permitieron ubicar movimientos de personas que se disputaban la presencia y operación criminal en el poblado.

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También reportó que otros dispositivos realizados durante 2026 habían permitido desarticular células y asegurar armas y drogas, aunque no detalló el número de detenidos ni los grupos involucrados.

El 9 de octubre, además, un hombre identificado por medios locales como Armando Espinoza, alias “El Mapa”, fue localizado sin vida horas después de que se reportara su privación de la libertad por sujetos armados. El hallazgo ocurrió en la misma delegación, en un contexto de amenazas entre grupos delictivos que operan en el área, según la información publicada por medios locales.

Una región rural con problemas de vigilancia

La extensión territorial y la dispersión de las comunidades también forman parte del problema de seguridad. En febrero de 2024, el entonces presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Ensenada, Edgar Hernández González, advirtió sobre la incidencia de delitos en el corredor integrado por Ojos Negros, Valle de la Trinidad y Sierra de Juárez. Entre los ilícitos mencionó el trasiego y cultivo de drogas, abigeato, secuestros, homicidios y robo de vehículos.

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El representante ciudadano señaló entonces que la vigilancia municipal permanente era limitada frente a la extensión de la zona, y describió caminos vecinales largos y de difícil acceso entre ranchos y comunidades. Aunque ese diagnóstico corresponde a 2024 y no debe presentarse como una medición actual de la capacidad policial, ayuda a explicar las dificultades para mantener presencia constante en los asentamientos rurales de Ensenada.

El enfrentamiento de este miércoles se suma así a una serie de episodios que durante 2026 han obligado a las autoridades a reforzar los despliegues en la delegación Valle de la Trinidad. La información disponible permite documentar una disputa por el control de rutas y presencia criminal en la región, así como la participación de facciones identificadas por el propio secretario de Seguridad estatal; sin embargo, hasta ahora no hay información oficial que vincule a “El Pariente” con alguno de esos grupos ni que establezca que el tiroteo de este miércoles fue parte de esa disputa.

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