‘Marcos: Otro mundo es posible’ mostrará la historia del EZLN en Netflix: tráiler y fecha de estreno del documental

Avance promocional del documental 'Marcos: Otro mundo es posible'. El video recopila material de archivo sobre el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994 en México. Muestra registros audiovisuales y fotográficos de combatientes con pasamontañas y fusiles, la figura del portavoz conocido como Subcomandante Marcos, manifestaciones públicas y una bandera blanca con la palabra paz.

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Netflix presenta el tráiler de Marcos: Otro mundo es posible, documental dirigido por Diego Enrique Osorno que revisa el origen del EZLN y la figura del Subcomandante Marcos a través de testimonios directos, imágenes de archivo y material inédito.

La producción propone un recorrido por la historia del movimiento zapatista y por la construcción pública de Marcos, quien se convirtió en una de las voces más reconocibles del levantamiento indígena de 1994 en Chiapas.

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La película reúne el resultado de una investigación que acumula más de 5 mil horas de archivo y decenas de entrevistas. El proyecto busca mostrar tanto al personaje que apareció detrás del pasamontañas como a las comunidades que sostienen el movimiento en el sureste mexicano.

Diego Enrique Osorno revisa el origen de un personaje sin rostro

Diego Enrique Osorno escribe y dirige Marcos: Otro mundo es posible. El periodista y documentalista toma como punto de partida a un hombre que, en 1994, se volvió la cara más visible de una rebelión indígena que llamó la atención dentro y fuera de México.

(Netflix)

El documental se acerca a la historia del EZLN desde las voces de personas que participaron o fueron testigos de su formación. También incluye la mirada del propio Marcos, cuya figura ha estado ligada durante más de tres décadas a los comunicados, las giras y la organización zapatista.

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Osorno plantea una revisión del personaje público y de las razones que lo colocaron en el centro de la conversación nacional. La película busca alejarse de una lectura limitada a la imagen del pasamontañas para observar el movimiento colectivo que lo respaldó.

“Detrás del pasamontañas no está una persona: está un personaje y sobre todo un movimiento indígena que sorprendió al mundo y lo puso de cabeza”, señala Osorno a Netflix.

El documental pone el foco en las comunidades zapatistas de Chiapas

La sinopsis sitúa el relato en enero de 1994, cuando el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional irrumpió en Chiapas. Desde entonces, el movimiento mantiene una organización propia en territorios indígenas de la entidad.

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Un fotomontaje integra a miembros del EZLN con su bandera y el Palacio Nacional en Ciudad de México ante denuncias de provocaciones gubernamentales. (Jesus Avilés )

La producción retoma esa historia desde el presente. El eje no queda solo en la aparición del Subcomandante Marcos, sino en la lucha de los pueblos zapatistas y en la forma en que construyen sus comunidades en las montañas chiapanecas.

El tráiler adelanta un relato que combina la memoria política con una dimensión personal. El documental examina los testimonios alrededor de un movimiento que planteó demandas de autonomía, justicia, tierra, salud, educación y participación para los pueblos indígenas.

La cinta llega en un momento en que la historia del zapatismo vuelve a ser materia de revisión documental. La obra de Osorno se concentra en los archivos, los recuerdos de quienes vivieron los primeros años del movimiento y las palabras de una de sus figuras más conocidas.

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Detective reúne a un equipo encabezado por Carlos Sosa y Tania Regalado

Marcos: Otro mundo es posible es una producción de Detective. Carlos Sosa figura como productor y Tania Regalado como productora ejecutiva del proyecto.

La dirección de fotografía corre a cargo de María Secco y Axel Pedraza. Israel Cárdenas participa en la edición, mientras Osorno firma el guion además de asumir la dirección.

La investigación documental incorpora material que permite reconstruir el surgimiento del personaje de Marcos y el lugar que ocupó en la difusión de los planteamientos zapatistas. El proyecto también busca mostrar cómo el movimiento mantiene formas de resistencia y organización en Chiapas.

Cuándo se estrena Marcos: Otro mundo es posible en Netflix

El documental Marcos: Otro mundo es posible se estrena en Netflix el próximo 2 de diciembre.