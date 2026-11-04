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“Lady Catrina” se vuelve viral durante el Festival de Día de Muertos en Guanajuato por altercado con Protección Civil

El video compartido por una página de Facebook generó controversia por la presunta reacción de algunas personas ante las labores que realizaban elementos de Protección Civil

El video compartido por una página de Facebook generó controversia por la presunta reacción de algunas personas ante las labores que realizaban elementos de Protección Civil.

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Las celebraciones del Día de Muertos en Guanajuato se convirtieron en tema de conversación en plataformas digitales después de que se difundiera un video de un episodio de tensión entre asistentes y personal de Protección Civil. Las imágenes comenzaron a circular bajo el sobrenombre de “Lady Catrina”, denominación que los usuarios utilizaron para referirse a una de las protagonistas del incidente.

El material audiovisual fue publicado por la página de Facebook Guanajuato es México, que compartió el contenido relacionado con lo ocurrido durante las actividades del festival. La grabación llamó la atención de los internautas debido a la presunta inconformidad que algunas personas manifestaron mientras los trabajadores de emergencia desempeñaban sus funciones.

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Aunque la publicación rápidamente generó comentarios y reacciones, hasta el momento no existe suficiente información para establecer con precisión cómo comenzó el desacuerdo o qué circunstancias provocaron la intervención de los elementos de Protección Civil.

¿Qué pasó con “Lady Catrina” durante el festival en Guanajuato?

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

De acuerdo con la información que acompañó el video, el episodio ocurrió durante las actividades del Festival de Día de Muertos, cuando personal de Protección Civil se encontraba realizando labores relacionadas con sus responsabilidades dentro del evento.

En ese contexto, algunas personas presuntamente expresaron su molestia ante la actuación de los trabajadores, situación que habría provocado un momento incómodo durante las celebraciones.

La grabación comenzó a llamar la atención de los usuarios después de que la página responsable de compartirla utilizara una denominación que posteriormente se extendió entre quienes reaccionaron a la publicación.

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(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

El mensaje que acompañó las imágenes fue breve, pero suficiente para identificar el tema con el que comenzó a circular el contenido en internet.

“Lady Catrina en Guanajuato.”

A partir de esa descripción, diferentes internautas comenzaron a referirse al episodio con ese apodo, convirtiéndolo en una conversación relacionada con las celebraciones realizadas en la entidad.

Sin embargo, el contenido difundido no permite conocer todos los detalles de lo sucedido ni establecer si existió algún enfrentamiento directo entre las personas que aparecen en el material y los integrantes de Protección Civil.

Video de “Lady Catrina” genera reacciones en Facebook

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

La publicación de Guanajuato es México también abrió un espacio para que los seguidores de la página compartieran sus opiniones sobre el comportamiento de las personas involucradas y las circunstancias en las que se desarrolló el incidente.

El material despertó interés debido a que ocurrió durante una celebración pública en la que participan visitantes, habitantes de la ciudad y trabajadores encargados de mantener las condiciones necesarias para el desarrollo de las actividades.

En este tipo de acontecimientos, los elementos de Protección Civil desempeñan funciones relacionadas con la prevención de riesgos, la atención de emergencias y la seguridad de los asistentes. Por esa razón, cualquier desacuerdo relacionado con sus intervenciones suele generar cuestionamientos cuando termina difundido en redes sociales.

No obstante, las imágenes compartidas deben analizarse considerando que muestran solamente un fragmento de lo sucedido y no necesariamente permiten conocer el contexto completo de la situación.

¿Quién es “Lady Catrina” y qué se sabe del incidente?

Hasta el momento, la información disponible no permite confirmar la identidad de la persona a la que los usuarios comenzaron a llamar “Lady Catrina”, ni determinar cuál fue su participación específica en el episodio.

Tampoco se ha establecido qué motivó la inconformidad, si existió alguna indicación particular por parte de Protección Civil o si las autoridades aplicaron alguna medida relacionada con el comportamiento de los asistentes.

Por ahora, el sobrenombre permanece como una etiqueta utilizada en redes sociales para identificar el video que circuló durante las celebraciones guanajuatenses.

El caso se suma a los episodios que adquieren notoriedad en internet a partir de grabaciones realizadas durante eventos públicos, donde una situación captada por los asistentes puede convertirse rápidamente en tema de conversación.

Mientras no exista información adicional que permita reconstruir lo ocurrido, las circunstancias del incidente y las responsabilidades de las personas involucradas permanecen sin esclarecer.

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