Calvin Harrys y Christian Nodal llegarán este 14 y 15 de noviembre al Festival Internacional del Globo de León

El evento contará con una cartelera musical que incluye a Calvin Harris y Christian Nodal entre sus principales atracciones.(Composición fotográfica/Redes sociales)

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El Festival Internacional del Globo (FIG) 2026 se realizará del viernes 13 al lunes 16 de noviembre en el Parque Ecológico Metropolitano de León, Guanajuato, con una cartelera musical que incluye a Calvin Harris y Christian Nodal entre sus principales atracciones.

La edición número 25 del festival reunirá a más de 200 globos aerostáticos procedentes de más de 25 países, además de 30 figuras especiales que podrán observarse durante los despegues matutinos. Se esperan cerca de 400 mil visitantes durante los cuatro días del evento.

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Personas reunidas observan el encendido nocturno de globos aerostáticos en un espacio al aire libre. En la escena se distingue un globo inflado con la inscripción del Festival Internacional del Globo mientras emite luz con sus quemadores frente al público presente.

Datos generales del festival

Edición número 25 del Festival Internacional del Globo.

Sede: Parque Ecológico Metropolitano de León.

Fechas: del viernes 13 al lunes 16 de noviembre.

Más de 200 globos aerostáticos participantes.

Pilotos y globos de más de 25 países.

30 figuras especiales dentro de la exhibición aerostática.

Afluencia estimada: cerca de 400,000 visitantes en total.

Cartelera musical por día

(Captura de pantalla @nodal)

Quienes se preguntan cuándo tocan Calvin Harris y Christian Nodal en el Festival del Globo de León 2026 deben saber que el DJ escocés se presentará el sábado 14 de noviembre como parte de The Dream Nite 2.0, mientras que el cantante de regional mexicano cerrará la programación musical el domingo 15 de noviembre a partir de las 9:00 pm.

Fotografía de archivo en la que se registró una actuación del Dj Calvin Harris, en Madrid (España). Efe/Kiko Huesca

Viernes 13 de noviembre

Los Ángeles Azules, agrupación originaria de Iztapalapa.

Horario: 8:00 pm.

Se presentan después del espectáculo nocturno de globos (Noche Mágica).

Sábado 14 de noviembre: The Dream Nite 2.0

Calvin Harris, DJ escocés.

Alok, DJ brasileño.

Tyson O’Brien, DJ australiano.

Jornada dedicada por completo a la música electrónica.

Domingo 15 de noviembre

Santos Bravos: presentación matutina a las 8:00 am.

Xavi: presentación nocturna a las 8:00 pm.

Christian Nodal: cierre de la programación musical a partir de las 9:00 pm.

Lunes 16 de noviembre

Sin actividades musicales.

Jornada dedicada al inflado y despegue de los globos aerostáticos.

Marca el cierre de la edición 2026 del festival.

Actividades y atracciones del festival

Crédito: X(@LibiaDennise)

Despegues matutinos: permiten observar el inflado de los globos y su posterior elevación sobre el Parque Metropolitano.

Noche Mágica: los globos permanecen anclados mientras sus quemadores se encienden al ritmo de la música.

Espectáculo de drones: se suma esta edición como complemento de la Noche Mágica.

Expo FIG: espacio con oferta gastronómica, exposiciones culturales y áreas comerciales.

Bandera Monumental: espectáculo especial programado para la jornada inaugural del viernes 13.

El festival busca ofrecer, además del espectáculo aerostático, una oportunidad para disfrutar de la gastronomía, la cultura, la naturaleza y la oferta comercial de la ciudad durante los cuatro días de actividades.

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Boletos, accesos y jornada gratuita

Calvin Harris generó expectativa por un posible regreso a Colombia tras una serie de publicaciones en redes sociales - crédito @calvinharris/Instagram

Existen boletos matutinos para quienes solo quieran observar el despegue de los globos.

Existen boletos vespertinos para acceder a los conciertos y espectáculos nocturnos.

Los boletos están disponibles a través de la plataforma Eticket .

Los menores de dos años ingresan sin pagar boleto.

A partir de los dos años se requiere entrada paga.

El viernes 13 de noviembre habrá entrada general gratuita mediante el programa Viernes de la Gente.

Durante la jornada gratuita del viernes, los visitantes podrán disfrutar de:

El despegue inaugural de los globos.

El espectáculo de la Bandera Monumental.

Las actividades programadas para la inauguración del FIG.

El concierto nocturno de Los Ángeles Azules.

Estacionamiento y recomendaciones logísticas

El costo del estacionamiento del Parque Metropolitano aumentó cerca de un 4% respecto al año anterior.

Como novedad, esta edición incluye cobro a motocicletas, vehículo que antes no tenía tarifa específica.

Se recomienda llegar con anticipación, en particular durante las mañanas, cuando se concentra mayor cantidad de visitantes para los despegues.

Se sugiere utilizar ropa cómoda y llevar prendas abrigadoras, debido a las bajas temperaturas durante las primeras horas del día.

Para quienes asistan en vehículo particular, se recomienda contemplar el costo del estacionamiento y los posibles congestionamientos viales en los accesos al recinto.

Se aconseja consultar el programa actualizado del festival antes de cada jornada, debido a posibles modificaciones de último momento.