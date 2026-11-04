México

Calvin Harrys y Christian Nodal llegarán este 14 y 15 de noviembre al Festival Internacional del Globo de León

El Festival Internacional del Globo 2026 reunirá en León, Guanajuato, más de 200 globos aerostáticos de 25 países y una cartelera encabezada por Calvin Harris y Christian Nodal, del 13 al 16 de noviembre en el Parque Ecológico Metropolitano.

Fotomontaje con Calvin Harris a la izquierda, Christian Nodal a la derecha y un globo aerostático del Festival de León al centro.
El evento contará con una cartelera musical que incluye a Calvin Harris y Christian Nodal entre sus principales atracciones.(Composición fotográfica/Redes sociales)
Guardar

El Festival Internacional del Globo (FIG) 2026 se realizará del viernes 13 al lunes 16 de noviembre en el Parque Ecológico Metropolitano de León, Guanajuato, con una cartelera musical que incluye a Calvin Harris y Christian Nodal entre sus principales atracciones.

La edición número 25 del festival reunirá a más de 200 globos aerostáticos procedentes de más de 25 países, además de 30 figuras especiales que podrán observarse durante los despegues matutinos. Se esperan cerca de 400 mil visitantes durante los cuatro días del evento.

PUBLICIDAD

Personas reunidas observan el encendido nocturno de globos aerostáticos en un espacio al aire libre. En la escena se distingue un globo inflado con la inscripción del Festival Internacional del Globo mientras emite luz con sus quemadores frente al público presente.

Datos generales del festival

  • Edición número 25 del Festival Internacional del Globo.
  • Sede: Parque Ecológico Metropolitano de León.
  • Fechas: del viernes 13 al lunes 16 de noviembre.
  • Más de 200 globos aerostáticos participantes.
  • Pilotos y globos de más de 25 países.
  • 30 figuras especiales dentro de la exhibición aerostática.
  • Afluencia estimada: cerca de 400,000 visitantes en total.

Cartelera musical por día

Christian Nodal
(Captura de pantalla @nodal)

Quienes se preguntan cuándo tocan Calvin Harris y Christian Nodal en el Festival del Globo de León 2026 deben saber que el DJ escocés se presentará el sábado 14 de noviembre como parte de The Dream Nite 2.0, mientras que el cantante de regional mexicano cerrará la programación musical el domingo 15 de noviembre a partir de las 9:00 pm.

Fotografía de archivo en la que se registró una actuación del Dj Calvin Harris, en Madrid (España). Efe/Kiko Huesca
Fotografía de archivo en la que se registró una actuación del Dj Calvin Harris, en Madrid (España). Efe/Kiko Huesca

Viernes 13 de noviembre

  • Los Ángeles Azules, agrupación originaria de Iztapalapa.
  • Horario: 8:00 pm.
  • Se presentan después del espectáculo nocturno de globos (Noche Mágica).

Sábado 14 de noviembre: The Dream Nite 2.0

  • Calvin Harris, DJ escocés.
  • Alok, DJ brasileño.
  • Tyson O’Brien, DJ australiano.
  • Jornada dedicada por completo a la música electrónica.

Domingo 15 de noviembre

  • Santos Bravos: presentación matutina a las 8:00 am.
  • Xavi: presentación nocturna a las 8:00 pm.
  • Christian Nodal: cierre de la programación musical a partir de las 9:00 pm.

Lunes 16 de noviembre

  • Sin actividades musicales.
  • Jornada dedicada al inflado y despegue de los globos aerostáticos.
  • Marca el cierre de la edición 2026 del festival.

Actividades y atracciones del festival

Crédito: X(@LibiaDennise)
Crédito: X(@LibiaDennise)
  • Despegues matutinos: permiten observar el inflado de los globos y su posterior elevación sobre el Parque Metropolitano.
  • Noche Mágica: los globos permanecen anclados mientras sus quemadores se encienden al ritmo de la música.
  • Espectáculo de drones: se suma esta edición como complemento de la Noche Mágica.
  • Expo FIG: espacio con oferta gastronómica, exposiciones culturales y áreas comerciales.
  • Bandera Monumental: espectáculo especial programado para la jornada inaugural del viernes 13.

El festival busca ofrecer, además del espectáculo aerostático, una oportunidad para disfrutar de la gastronomía, la cultura, la naturaleza y la oferta comercial de la ciudad durante los cuatro días de actividades.

PUBLICIDAD

Boletos, accesos y jornada gratuita

Calvin Harris generó expectativa por un posible regreso a Colombia tras una serie de publicaciones en redes sociales - crédito @calvinharris/Instagram
Calvin Harris generó expectativa por un posible regreso a Colombia tras una serie de publicaciones en redes sociales - crédito @calvinharris/Instagram
  • Existen boletos matutinos para quienes solo quieran observar el despegue de los globos.
  • Existen boletos vespertinos para acceder a los conciertos y espectáculos nocturnos.
  • Los boletos están disponibles a través de la plataforma Eticket.
  • Los menores de dos años ingresan sin pagar boleto.
  • A partir de los dos años se requiere entrada paga.
  • El viernes 13 de noviembre habrá entrada general gratuita mediante el programa Viernes de la Gente.

Durante la jornada gratuita del viernes, los visitantes podrán disfrutar de:

  • El despegue inaugural de los globos.
  • El espectáculo de la Bandera Monumental.
  • Las actividades programadas para la inauguración del FIG.
  • El concierto nocturno de Los Ángeles Azules.

Estacionamiento y recomendaciones logísticas

  • El costo del estacionamiento del Parque Metropolitano aumentó cerca de un 4% respecto al año anterior.
  • Como novedad, esta edición incluye cobro a motocicletas, vehículo que antes no tenía tarifa específica.
  • Se recomienda llegar con anticipación, en particular durante las mañanas, cuando se concentra mayor cantidad de visitantes para los despegues.
  • Se sugiere utilizar ropa cómoda y llevar prendas abrigadoras, debido a las bajas temperaturas durante las primeras horas del día.
  • Para quienes asistan en vehículo particular, se recomienda contemplar el costo del estacionamiento y los posibles congestionamientos viales en los accesos al recinto.
  • Se aconseja consultar el programa actualizado del festival antes de cada jornada, debido a posibles modificaciones de último momento.

Temas Relacionados

LeónChristian NodalCalvin HarrisConciertos En MexicoGuanajuatoConciertos MexicoFeriasfestivalesque hacerFestival Internacional Del Globomexico-noticiasmexico-entretenimientoNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Los Tigres del Norte aplauden triunfo de Bobby Pulido y Gina Hinojosa en Texas: “La voz de nuestra comunidad”

La agrupación también se mostró contenta por James Talarico

Los Tigres del Norte aplauden triunfo de Bobby Pulido y Gina Hinojosa en Texas: “La voz de nuestra comunidad”

Salario mínimo en la frontera norte: a cuánto subirá el pago diario y cómo quedaría tu sueldo al mes en 2027

El aumento al salario mínimo, que entraría en vigor el 1 de enero de 2027, se decidirá entre el 6% que plantea Coparmex y el 12% que impulsa la CTM en las negociaciones tripartitas en curso

Salario mínimo en la frontera norte: a cuánto subirá el pago diario y cómo quedaría tu sueldo al mes en 2027

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 4 de noviembre? Continúa el apoyo de RTP para tramo de la Línea B

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 4 de noviembre? Continúa el apoyo de RTP para tramo de la Línea B

Marina incauta armas, drogas y vehículos en dos operativos en Sinaloa: afectación económica al narco es de 6.1 mdp

Por medio de un comunicado, el Gabinete de Seguridad de México informó que los operativos se llevaron a cabo en Caminaguato y El Tepuche, en Sinaloa

Marina incauta armas, drogas y vehículos en dos operativos en Sinaloa: afectación económica al narco es de 6.1 mdp

Cargos no reconocidos en tu tarjeta del Banco del Bienestar: cómo reclamar y proteger tu pensión de fraudes

Los fraudes contra beneficiarios de la Pensión del Bienestar aumentan en cada periodo de pago, y existen medidas oficiales para detectarlos, reclamar y proteger los recursos

Cargos no reconocidos en tu tarjeta del Banco del Bienestar: cómo reclamar y proteger tu pensión de fraudes
MÁS NOTICIAS

NARCO

Marina incauta armas, drogas y vehículos en dos operativos en Sinaloa: afectación económica al narco es de 6.1 mdp

Marina incauta armas, drogas y vehículos en dos operativos en Sinaloa: afectación económica al narco es de 6.1 mdp

Muere “El Pariente” tras enfrentamiento con agentes estatales en Ensenada: dos policías resultaron heridos

30% de homicidios de México se concentran en 50 municipios: Sheinbaum

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 4 de noviembre: detienen a exreo con droga en CDMX: cae en reo con droga

Descubren toma clandestina de Pemex en Ecatepec: almacenaban combustible en una nave industrial

ENTRETENIMIENTO

Livia Brito explica su estado de salud que la llevó a una cama de hospital: “Se me unieron las dos cosas”

Livia Brito explica su estado de salud que la llevó a una cama de hospital: “Se me unieron las dos cosas”

Los Tigres del Norte aplauden triunfo de Bobby Pulido y Gina Hinojosa en Texas: “La voz de nuestra comunidad”

El Potter Bazar regresa con experiencia navideña del mundo mágico y entrada gratuita en CDMX: dónde y cuándo será

Cuál es el grado de estudios de Bobby Pulido, el cantante que ganó las elecciones intermedias en Texas

Poncho de Nigris advierte sobre Doña Alegría en La Mansión VIP y Karely Ruiz lanza inesperado mensaje: “No soporta a las encueradas”

DEPORTES

Terence Crawford manda inédita pista sobre un posible regreso tras alabar a Canelo Álvarez: “Quizá una más”

Terence Crawford manda inédita pista sobre un posible regreso tras alabar a Canelo Álvarez: “Quizá una más”

‘Checo’ Pérez anuncia subasta de piezas históricas de su GP 300 en la Fórmula 1: cómo participar y cuánto cuestan los artículos

Fernanda García le da la tercera medalla a México en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

Aficionado del América se tatúa la chilena de Miguel Borja y el futbolista le cumple un inesperado sueño

“Una pérdida para el periodismo nacional”: Sheinbaum lamenta fallecimiento de Carlos Albert, deportista y periodista mexicano