México

Los Tigres del Norte aplauden triunfo de Bobby Pulido y Gina Hinojosa en Texas: “La voz de nuestra comunidad”

La agrupación también se mostró contenta por James Talarico

tigres del norte texas
(Instagram)
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Los Tigres del Norte reaccionaron a los resultados electorales de Texas con un mensaje dirigido a los ganadores de la jornada del 3 de noviembre. La publicación destacó el peso de la participación ciudadana y situó al voto latino como uno de los factores centrales de los comicios.

El pronunciamiento incluyó una felicitación a Gina Hinojosa, James Talarico y Bobby Pulido, quienes resultaron vencedores en sus respectivas contiendas. La agrupación difundió el mensaje el 4 de noviembre desde su cuenta oficial de Instagram, @lostigresdelnorte.

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La reacción llegó un día después de las elecciones intermedias de Estados Unidos, que dejaron resultados relevantes para candidatos con respaldo en comunidades latinas de Texas.

El mensaje no se limitó a reconocer los triunfos individuales, sino que vinculó el resultado con la presencia política de la comunidad.

Los Tigres del Norte felicitaron a Hinojosa, Talarico y Bobby Pulido

La voz de nuestra comunidad se hizo escuchar en Texas”, expresaron Los Tigres del Norte en su publicación.

- crédito @lostigresdelnorte/Instagram
- crédito @lostigresdelnorte/Instagram

La frase puso el foco en una elección atravesada por debates sobre migración, economía fronteriza y representación. En particular, el resultado de Bobby Pulido en el Distrito 15 fue seguido de cerca por tratarse de una región que forma parte del Valle del Río Grande.

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En el mensaje, la agrupación escribió: “Felicitamos a Gina Hinojosa, James Talarico y Bobby Pulido por sus triunfos en la jornada electoral del día de ayer”.

La publicación reunió en una misma felicitación a tres candidaturas demócratas que lograron imponerse en Texas. Hinojosa ganó la gubernatura estatal, mientras que Talarico recibió un amplio respaldo del electorado latino y Pulido obtuvo una banca en la Cámara de Representantes.

La cuenta oficial también sostuvo que “estos resultados marcan un momento histórico para Texas”. Con esa definición, relacionó las victorias con una jornada en la que los votantes latinos tuvieron una participación destacada.

Bobby Pulido con sombrero negro y chaqueta de cuero marrón sonríe y sujeta el ala de su sombrero en un escenario
Bobby Pulido gana un escaño en el Congreso de EEUU tras imponerse a Monica De La Cruz en las elecciones intermedias. (Instagram: Bobby Pulido)

El texto difundido en Instagram no incluyó declaraciones de los candidatos ni referencias a futuras medidas de gobierno. La postura se concentró en reconocer el resultado electoral y en destacar el significado de la participación comunitaria.

Para Bobby Pulido, la felicitación llegó tras una campaña que llevó a una figura de la música tejana a competir por un cargo federal. El artista de ascendencia mexicana derrotó a la republicana Monica de la Cruz en el Distrito 15 de Texas.

El demócrata logró 103 mil 011 votos contra 50 mil 547 de su rival. Con esa diferencia, aseguró un escaño en la Cámara de Representantes y desplazó a la legisladora republicana que buscaba conservar el distrito.

El voto latino fue uno de los ejes del mensaje en Instagram

La importancia de la participación ciudadana, especialmente del voto latino, cuya voz y presencia siguen siendo fundamentales”, añadieron Los Tigres del Norte.

La agrupación vinculó las elecciones con la capacidad de influencia de las comunidades latinas en los procesos políticos de Texas. El planteamiento coincidió con un escenario en el que varios candidatos buscaron atraer a un electorado decisivo en distritos competitivos.

La región del Valle del Río Grande fue uno de los espacios donde esa disputa tomó relevancia. Pulido desarrolló allí una campaña centrada en asuntos ligados a la inmigración, la economía de la frontera y las consecuencias de las políticas migratorias.

Democratic candidate for Texas Governor Gina Hinojosa speaks at a rally at the Stubb's Waller Creek Amphitheater, ahead of the midterm elections, in Austin, Texas, US, November 2, 2026. REUTERS/Kaylee Greenlee
Democratic candidate for Texas Governor Gina Hinojosa speaks at a rally at the Stubb's Waller Creek Amphitheater, ahead of the midterm elections, in Austin, Texas, US, November 2, 2026. REUTERS/Kaylee Greenlee

El candidato había construido una relación pública con esa zona mucho antes de lanzarse a la política. Nació en Edinburg, Texas, y su carrera musical lo convirtió en una figura reconocida entre públicos de origen mexicano en Estados Unidos.

La elección modificó la representación política en Texas

Los Tigres del Norte cerraron su mensaje con otra felicitación: “¡Felicidades por este importante logro!”.

El reconocimiento se produjo en una jornada que modificó el mapa político de Texas. La victoria de Hinojosa devolvió la gubernatura estatal al Partido Demócrata por primera vez desde 1995, mientras que Pulido sumó una banca para esa fuerza en el Congreso.

Los resultados también mostraron una inclinación del voto latino hacia los demócratas en distintos puntos del estado.

La reacción de Los Tigres del Norte se sumó así a las expresiones públicas posteriores a los comicios. Su publicación resaltó la participación electoral y el lugar de la comunidad latina en una contienda con impacto estatal y federal.

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