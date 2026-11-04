Marina incauta armas, drogas y vehículos en dos operativos en Sinaloa: afectación económica al narco es de 6.1 mdp

Agentes de seguridad exhiben armamento, chalecos tácticos y paquetes asegurados durante un operativo conjunto en Culiacán, Sinaloa.

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El Gabinete de Seguridad de México dio a conocer, por medio de una publicación en redes sociales, que como parte de las acciones para fortalecer la seguridad en el estado de Sinaloa, elemento de la Secretaría de Marina (Marina), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), realizaron dos operativos en las inmediaciones de Caminaguato y El Tepuche, donde aseguraron cinco vehículos, 15 armas largas, 30 cargadores, mil 681 cartuchos de diferentes calibres, marihuana, equipo táctico y de comunicación.

De acuerdo con la publicación, los aseguramientos representan una afectación económica de más de 6.1 millones de pesos para los grupos delictivos y permiten reducir su capacidad operativa.

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“Mantenemos las acciones coordinadas en la entidad para retirar armamento de circulación, debilitar a las organizaciones criminales y avanzar en la pacificación de Sinaloa”, concluyó el comunicado.

En la publicación, las autoridades compartieron imágenes en las que se observan los vehículos decomisados, las armas y la droga que fue incautada.

En dos semanas, Marina golpea liderazgos del CJNG, Los Salazar y el Cártel de Gusave

La Secretaría de Marina golpeó, en solo dos semanas, distintas estructuras de mando de organizaciones criminales en cinco estados del país, mediante operaciones de inteligencia Naval y coordinación con otras instituciones de seguridad que derivaron en la detención o muerte de cinco objetivos prioritarios.

Una publicación del Gabinete de Seguridad de México detalla operativos en Sinaloa con el decomiso de armamento y vehículos valuados en más de seis millones de pesos.

Por medio de un comunicado, se informó que entre el 14 y el 28 de octubre, las acciones se concentraron en Jalisco, Colima, Sonora, Sinaloa y Oaxaca, donde fueron afectados presuntos liderazgos regionales, mandos operativos y responsables de logística de grupos vinculados con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Salazar y el Cártel de Guasave.

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La Marina señaló que el seguimiento y análisis de inteligencia permitió identificar y ubicar a los objetivos para, posteriormente, orientar las operaciones de las instituciones de seguridad.

Golpes al CJNG en Jalisco, Colima y Oaxaca

El primer golpe ocurrió el 14 de octubre en Jalisco, con la detención de Iván “N”, alias “El Cromo”, señalado como líder de Los Cromo, una organización afín al CJNG.

Según las autoridades, este grupo mantiene influencia en municipios del Istmo de Tehuantepec, una región estratégica por su relación con el Corredor Interoceánico, por lo que la captura de su presunto dirigente afectó uno de los niveles de mando de esa estructura.

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Ocho días después, el 22 de octubre, elementos navales detuvieron en Colima a Leopoldo David “N”, alias “T-20” o “Cabo 20”, identificado como presunto coordinador operativo y logístico de una célula vinculada con el CJNG.

El 14 de octubre en Jalisco fue detenido Iván “N”, alias “El Cromo”, señalado como líder de Los Cromo, una organización afín al CJNG. Foto: Especial

La organización tendría presencia tanto en Colima como en Jalisco, por lo que su captura representó un golpe a las capacidades de coordinación de la célula en ambos estados.

La tercera acción relacionada con el CJNG ocurrió el 28 de octubre en Oaxaca, donde fue detenido Carlos César “N”, alias “Semáforo”, señalado como presunto jefe regional de una zona conurbada de Veracruz y vinculado con ese grupo criminal.

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Durante la misma operación fue detenida otra persona, aunque la información proporcionada por la Marina no especificó su identidad ni función dentro de la estructura.

También alcanzaron a Los Salazar y al Cártel de Guasave

En Sonora, el 23 de octubre, una operación tuvo como resultado la muerte de Francisco Manuel “N”, alias “El Many” o “El Meny Carranza”, señalado como líder de Los Cazadores, grupo afín a Los Salazar.

La Marina informó que el individuo falleció durante una agresión armada contra personal naval. El caso representa un golpe a uno de los grupos que operan en el noroeste del país y que mantienen vínculos con Los Salazar.

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Jesús González Peñuelas, alias "El Chuy", fue abatido el 26 de octubre durante un enfrentamiento con elementos de la Marina en Guasave, Sinaloa. (DEA)

Tres días después, el 26 de octubre, otra operación tuvo lugar en Sinaloa, donde fallecieron dos personas. Una de ellas fue identificada preliminarmente como Jesús “N”, alias “Chuy Peñuelas” o “Chuy González”, señalado como presunto jefe regional del Cártel de Guasave.

La segunda persona fue identificada como Cesáreo “N”, alias “Profe”.

Con estas acciones, la Marina aseguró haber afectado diferentes niveles de las estructuras criminales, desde dirigentes regionales hasta operadores encargados de la coordinación y logística.

Los resultados abarcaron organizaciones y células con presencia en distintas zonas del país, desde el noroeste y occidente hasta el Istmo de Tehuantepec, una región considerada estratégica por su actividad económica y conectividad.

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La dependencia sostuvo que el despliegue de Inteligencia Naval permitió convertir información obtenida durante labores de seguimiento en operaciones dirigidas contra objetivos prioritarios.

El impacto, según la Marina, consiste en limitar la capacidad de operación y coordinación de los grupos criminales, al afectar a personas señaladas como responsables de dirigir o articular sus actividades delictivas.