Entre patrullas, combis y caminatas: el calvario de los mexiquenses para llegar a sus trabajos tras fallas en la Línea B

Metro CDMX

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Este 4 de noviembre, una parte del Estado de México quedó paralizada después de que la Línea B del Metro, que conecta directamente con la Ciudad de México, suspendiera su servicio por un incendio en el cableado eléctrico reportado durante la madrugada entre las estaciones Deportivo Oceanía y Oceanía.

A las 5:10 de la mañana, minutos después de que este transporte público abre normalmente de lunes a viernes, las personas comenzaron a congregarse a las afueras de los accesos, los cuales se mantenían cerrados generando una gran incertidumbre principalmente en los trabajadores que día con día se movilizan a la capital del país.

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Sin ninguna declaratoria oficial por parte del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, locatarios comenzaron a difundir la información sobre el problema para que los ciudadanos pudieran tomar alternativas de transporte.

Fue hasta las 5:19 am, cuando a través de sus redes sociales el Metro publicó un comunicado sobre la cancelación del sistema desde Ciudad Azteca hasta Deportivo Oceanía, ofreciendo servicio nuevamente de Oceanía hasta Buenavista en ambos sentidos. Asimismo, anunciaron el apoyo a los usuarios de la CDMX por medio de Unidades RTP para facilitar el traslado a partir de la estación Villa de Aragón.

Esto generó un gran descontento entre los pasajeros, debido a la poca claridad de la problemática horas antes de que comenzara el funcionamiento, con el objetivo de que las personas tuvieran la oportunidad de tomar alguna otra opción para su recorrido diario.

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Adrián Rubalcaba sobre las afectaciones en la Línea B del Metro CDMX. (captura de pantalla)

Caos entre el Edoméx y la CDMX

A pesar de los camiones enviados para ayudar a los ciudadanos, los pobladores del Edomex no contaron con opciones desplazamiento hacía donde comenzaban otra vez las operaciones del sistema de transporte. Por lo que, aproximadamente a las 5:40 comenzaron las aglomeraciones en la Avenida Central, como resultado de acciones insuficientes por parte del Gobierno estatal.

Mexiquenses comenzaron a buscar opciones para poder llegar a sus trabajos, caminando o abordando patrullas, combis y alguno que otro transporte que pudiera acercarlos a los camiones de apoyo o a Oceanía para poder tomar el metro.

Ante esto, a las 6 de la mañana una de las avenidas más importantes entre ambas entidades reportaba congestionamiento vial con avance lento a la altura de la estación Impulsora hasta metros después de la estación Romero Rubio.

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El tiempo aproximado de transporte superaba las 2 horas en dirección a metro Buenavista. Casi 7 horas después no se ha restablecido el servicio en la línea, por lo que las siguientes estaciones siguen sin operaciones:

Ciudad Azteca

Plaza Aragón

Olímpica

Ecatepec

Múzquiz

Río de los Remedios

Impulsora

Nezahualcóyotl

Villa de Aragón

Bosque de Aragón

Deportivo Oceanía

Servicio de apoyo de RTP tras las afectaciones en la Línea B del metro CDMX. (@MetroCDMX)

FES Aragón solicita facilidades académicas ante afectaciones en el Metro CDMX

La FES Aragón solicitó flexibilidad académica para su comunidad universitaria ante las dificultades de traslado provocadas por la suspensión del servicio en 11 estaciones de la Línea B del Metro, pidiendo al alumnado informar a sus profesores si el problema afecta su asistencia o la entrega de actividades.

Asimismo, solicitó considerar estas circunstancias y ofrecer facilidades académicas en:

Horarios de ingresos

Registro de asistencia

Plazo de entrega de actividades

“Refrendamos nuestro compromiso con el bienestar de la comunidad universitaria y agradecemos su comprensión y disposición para favorecer la continuidad de las actividades académicas durante esta contingencia”, escribió la UNAM.

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