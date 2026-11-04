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‘Checo’ Pérez anuncia subasta de piezas históricas de su GP 300 en la Fórmula 1: cómo participar y cuánto cuestan los artículos

El piloto azteca no solo ha triunfado dentro de la pista, también lo hace fuera de ella con acciones de filantropía

El tapatío es consciente de las necesidades del pueblo azteca y ahora subastará algunas cosas para destinar el dinero a su fundación. (Crédito: X/ Cortesía F1)
El tapatío es consciente de las necesidades del pueblo azteca y ahora subastará algunas cosas para destinar el dinero a su fundación. (Crédito: X/ Cortesía F1)
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La celebración de un hito deportivo de época ha encontrado un cauce altruista en las manos del piloto mexicano más exitoso de todos los tiempos. Sergio ‘Checo’ Pérez, piloto de Cadillac en la Fórmula 1, anunció formalmente el lanzamiento de una subasta benéfica.

La iniciativa, impulsada de forma directa por el volante tapatío, tiene como propósito fundamental recaudar fondos para nutrir los proyectos sociales y programas comunitarios de la Fundación Checo Pérez, organización civil enfocada en brindar atención integral, educación y desarrollo a niñas y niños en situación de vulnerabilidad en distintas entidades de la República Mexicana.

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Sergio Pérez con ropa deportiva negra y gafas de sol choca las manos con niños que visten camisetas blancas y gorras rojas
La subasta será con beneficencia para los inscritos en la Fundación Sergio Pérez. (Cortesía México GP)

¿Qué piezas serán subastadas?

En ella se pondrá a disposición de coleccionistas y aficionados dos piezas invaluables de su indumentaria de competencia: el casco conmemorativo y el nomex oficial que utilizó durante el fin de semana del Gran Premio de la Ciudad de México, certamen donde alcanzó la histórica cifra de 300 carreras disputadas en la máxima categoría del automovilismo mundial.

El valor simbólico de ambos artículos trasciende el simple coleccionismo deportivo. Se trata de elementos manufacturados bajo especificaciones únicas para conmemorar su tricentenario en la parrilla del Gran Circo, una marca reservada para un grupo sumamente selecto de conductores en más de siete décadas de trayectoria del serial.

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Por un lado, el casco conmemorativo presenta el diseño gráfico exclusivo que Pérez lució sobre el asfalto del Autódromo Hermanos Rodríguez ante más de cien mil espectadores congregados en las gradas del Foro Sol y las tribunas del complejo capitalino.

Este artículo parte en la puja con un precio de salida de un millón 700 mil pesos mexicanos. Por su parte, el nomex ignífugo de competencia que vistió el piloto tapatío a lo largo de las sesiones del Gran Premio arrancará con una postura base de un millón 800 mil pesos mexicanos.

Primer plano de un piloto de carreras con casco blanco, visor transparente y protector cervical puesto
Este es uno de los accesorios más buscados por coleccionistas. (Cortesía México GP)

En conjunto, ambas piezas históricas abren el proceso de subasta con una valuación inicial combinada de tres millones 500 mil pesos mexicanos.

Como un valor agregado para quienes participen en la puja, el piloto confirmó que ambos artículos serán entregados debidamente certificados y acompañados por su firma autógrafa, garantizando su autenticidad como piezas de museo representativas del automovilismo contemporáneo.

El vestuario de este GP llevaba los colores representativos de México. (REUTERS/Daniel Becerril / Pool)
El vestuario de este GP llevaba los colores representativos de México. (REUTERS/Daniel Becerril / Pool)

Un agradecimiento al público mexicano

A través de un video difundido en sus canales digitales oficiales, el propio Checo Pérez compartió con sus seguidores las motivaciones que lo llevaron a desprenderse de objetos de tan alto apego personal, vinculando el fervor vivido en la pista mexicana con el compromiso social hacia la infancia.

“Se acabó mi Gran Premio número 300, fue una locura lo que me hicieron sentir, será algo que recordaré toda mi vida y quiero que este momento también sea especial para mi Fundación Checo Pérez y para todos los niños de México”, expresó el piloto tapatío al dar a conocer la convocatoria.

El Gran Premio de México no solo representó el arribo a las 300 largadas en su trayectoria, sino también un reencuentro cargado de emoción con la afición local bajo su nueva etapa técnica con la escudería Cadillac.

Tras semanas de intensa actividad mediática y deportiva —que incluyó exhibiciones públicas previas en las calles de la capital del país—, el piloto decidió canalizar el impulso de ese reconocimiento hacia causas de impacto social tangible, transformando un hito personal en recursos para la infancia desprotegida.

El público nuevamente abarrotó las gradas con apoyo para el tapatío. (Cortesía México GP)
El público nuevamente abarrotó las gradas con apoyo para el tapatío. (Cortesía México GP)

¿Cuándo y dónde puedo ofertar?

Para asegurar la transparencia y permitir la participación de aficionados y coleccionistas tanto nacionales como internacionales, el proceso de recepción de ofertas se llevará a cabo de manera directa a través de las plataformas digitales de la organización benéfica del piloto.

Los interesados en formar parte de esta venta solidaria deberán enviar sus propuestas económicas mediante un mensaje directo a la cuenta oficial de Instagram @fundacionchecoperez.

La ventana para registrar posturas quedó formalmente habilitada desde este martes 3 de noviembre a partir de las 13:30 horas, y se mantendrá abierta hasta el próximo sábado 7 de noviembre a las 13:30 horas, momento en el cual se declarará el cierre formal del proceso.

Una vez concluido el plazo límite establecido, el comité evaluador de la fundación revisará las cifras registradas para adjudicar de forma oficial el casco y el nomex a los mejores postores. Todos los recursos económicos captados mediante esta venta especial serán canalizados íntegramente a las diversas líneas de acción, comedores infantiles y talleres psicoeducativos que la Fundación Checo Pérez mantiene operativos en el país, consolidando un legado que busca ir más allá de los podios y los récords de velocidad sobre las pistas.

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