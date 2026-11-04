Fernanda García le da la tercera medalla a México en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

Con esta presea, la delegación mexicana ya suma tres bronces en lo que va de la justa deportiva. (Dakar 2026)

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Fernanda García le dio a México su tercera medalla en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, luego de finalizar en el tercer lugar de los 50 metros mariposa. La nadadora mexicana detuvo el cronómetro en 27.49 segundos y obtuvo la presea de bronce.

Con este resultado, la delegación nacional suma tres medallas en la competencia. García se une a Daniel Saborío, quien también consiguió bronce en natación, y al equipo mexicano de beisbol 5, que alcanzó el tercer lugar en su disciplina.

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Así se definió el podio de los 50 metros mariposa

Así fue el desarrollo de la competencia. (Dakar 2026)

La final de los 50 metros mariposa se resolvió con diferencias reducidas entre las competidoras. Serafima Fokina, de Rusia, obtuvo la medalla de oro al registrar un tiempo de 27.28 segundos.

La croata Ana Bobanović cruzó la meta en el segundo sitio con 27.33 segundos, apenas 0.05 por detrás de la ganadora. La pelea por los primeros lugares se mantuvo cerrada hasta el final de la prueba.

Victoria Fernanda García Caldera completó el podio para México con un registro de 27.49 segundos. La mexicana terminó a 0.21 de la campeona y a 0.16 de la presea de plata, diferencia que refleja lo apretada que fue la definición.

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Detrás de García finalizaron Maari Randvaeli, de Estonia, con 27.63 segundos; Zofia Kowalska-Frączyk, de Polonia, con 27.80; y Ana Julia Aguiar Amaral, de Brasil, con 27.91. Cielo Moya, de Perú, concluyó séptima con 28.18, seguida por Skyelar Richards, de Jamaica, quien marcó 28.24.

Tercera medalla para México en Dakar 2026

México acumula tres medallas de bronce en lo que va de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. (Conade)

La medalla de bronce obtenida por Fernanda García representa la tercera presea para la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. La nadadora subió al podio en los 50 metros mariposa, después de detener el cronómetro en 27.49 segundos.

La primera medalla para México llegó durante la madrugada del martes, cuando Daniel Saborío consiguió el bronce en los 400 metros libres de natación. Con los resultados de ambos atletas, la disciplina acuática se consolidó como una de las principales fuentes de preseas para la delegación nacional.

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El segundo metal fue obra de la selección mexicana de beisbol 5. El equipo enfrentó a Kenia en el partido por el tercer lugar y se impuso en una serie que necesitó tres sets para definirse.

México logró reponerse durante el encuentro gracias a su producción ofensiva, con la que aseguró el triunfo y la medalla de bronce. Ahora, el podio de Fernanda García amplía a tres la cosecha nacional en Dakar 2026.