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Así fue el recibimiento a Canelo Álvarez y al Divino Espinoza tras sus victorias en Riad, Arabia Saudita

Ambos peleadores tuvieron una cálida bienvenida después de imponerse en sus respectivas peleas de Riad, Arabia Saudita

Saúl “Canelo” Álvarez y Rafael “Divino” Espinoza recibieron una cálida bienvenida después de imponerse en sus respectivas peleas de Riad, Arabia Saudita, durante la cartelera México vs. El Mundo (Especial)
Saúl “Canelo” Álvarez y Rafael “Divino” Espinoza recibieron una cálida bienvenida después de imponerse en sus respectivas peleas de Riad, Arabia Saudita, durante la cartelera México vs. El Mundo (Especial)
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Saúl “Canelo” Álvarez y Rafael “Divino” Espinoza recibieron una cálida bienvenida después de imponerse en sus respectivas peleas de Riad, Arabia Saudita, durante la cartelera México vs. El Mundo, promovida por el jeque árabe Turki Al-Sheikh.

Canelo recibió a su familia en su casa con mariachi y decoraciones, en una celebración que quedó registrada en las redes sociales de su hija Emily.

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La joven compartió el momento en el que sorprendió a su padre y expresó el significado personal que tuvo acompañarlo tras cumplir sus objetivos.

Canelo recibió a su familia en su casa con mariachi y decoraciones (Instagram | Emily Álvarez)
Canelo recibió a su familia en su casa con mariachi y decoraciones (Instagram | Emily Álvarez)
Canelo recibió a su familia en su casa con mariachi y decoraciones (Instagram | Emily Álvarez)
Canelo recibió a su familia en su casa con mariachi y decoraciones (Instagram | Emily Álvarez)

Hoy me tocó sorprender al hombre que toda la vida me ha hecho sentir la niña más afortunada del mundo”, escribió Emily. También señaló que verlo cumplir sus sueños y abrazarlo después era una experiencia que no cambiaría por nada.

El recibimiento reunió a la familia alrededor de Canelo, con música de mariachi como parte central de la bienvenida.

Rafa Espinoza también volvió a su entorno familiar acompañado por mariachi. El boxeador viajó a La Palma, Michoacán, para agradecer al Divino Rostro. La visita de Espinoza contó con la presencia de sus familiares y tuvo un tono de agradecimiento religioso.

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Rafael “Divino” Espinoza prepara la quinta defensa de su título pluma de la OMB con un nuevo equipo y una meta definida: aprender al lado de Saúl “Canelo” Álvarez (Instagram | Divino Espinoza)
Rafael “Divino” Espinoza prepara la quinta defensa de su título pluma de la OMB con un nuevo equipo y una meta definida: aprender al lado de Saúl “Canelo” Álvarez (Instagram | Divino Espinoza)

Canelo impuso su experiencia ante Mbilli

Santos Álvarez venció a Christian Mbilli por decisión unánime y recuperó el campeonato supermediano del CMB. El mexicano impuso experiencia y precisión ante un rival que buscó presionar desde el inicio.

Las tarjetas favorecieron al tapatío por 115-112, 116-111 y 117-110. Canelo controló los momentos de mayor intercambio y conectó los golpes de mayor solidez, mientras Mbilli intentó sostener el combate con volumen y actividad sobre el cuadrilátero.

El francés perdió un punto en el octavo asalto por un golpe ilegal en la nuca. Mbilli se llevó el undécimo round, pero llegó al último episodio con desventaja. Ambos intercambiaron golpes en el cierre, antes de que se confirmara el triunfo del mexicano.

Boxing - Canelo Alvarez v Christian M'billi - Riyadh, Saudi Arabia - October 31, 2026 Canelo Alvarez celebrates with the WBC super middleweight title belt after winning his fight against Christian M'billi REUTERS/Stringer
Boxing - Canelo Alvarez v Christian M'billi - Riyadh, Saudi Arabia - October 31, 2026 Canelo Alvarez celebrates with the WBC super middleweight title belt after winning his fight against Christian M'billi REUTERS/Stringer
Canelo Álvarez derrota a Mbilli (REUTERS/Stringer)
Canelo Álvarez derrota a Mbilli (REUTERS/Stringer)

Divino defiende exitosamente su título mundial

Por su parte, Divino Espinoza retuvo el campeonato pluma de la OMB tras vencer por nocaut técnico al nicaragüense Ricardo Blandón en Riad, Arabia Saudita. El combate terminó en el tercer round, luego de que el médico determinó que Blandón no podía continuar.

Espinoza dominó la pelea desde los primeros asaltos con la ventaja de su alcance y sus golpes de derecha. Blandón recibió un castigo constante y presentó un corte cerca del ojo izquierdo, lesión que obligó a detener las acciones a los 1:22 minutos del tercer episodio.

Boxing - Ricardo Blandon v Rafael Espinoza- Riyadh, Saudi Arabia - October 31, 2026 Ricardo Blandon in action against Rafael Espinoza REUTERS/Stringer
Boxing - Ricardo Blandon v Rafael Espinoza- Riyadh, Saudi Arabia - October 31, 2026 Ricardo Blandon in action against Rafael Espinoza REUTERS/Stringer
Boxing - Ricardo Blandon v Rafael Espinoza- Riyadh, Saudi Arabia - October 31, 2026 Rafael Espinoza celebrates after winning his fight against Ricardo Blandon REUTERS/Stringer
Boxing - Ricardo Blandon v Rafael Espinoza- Riyadh, Saudi Arabia - October 31, 2026 Rafael Espinoza celebrates after winning his fight against Ricardo Blandon REUTERS/Stringer

La victoria representó la quinta defensa del título mundial para el mexicano. Blandón aceptó el combate con poco tiempo de preparación, pero no logró responder al ritmo ni a la distancia que marcó Espinoza.

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