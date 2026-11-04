Alfredo Adame pide a José Eduardo Derbez evitar una guerra con Paola Dalay: “A la fuerza ni los zapatos”

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Alfredo Adame defendió a José Eduardo Derbez ante las críticas que recibió después de hacer pública su separación de Paola Dalay. El actor consideró que una ruptura es parte de la vida cotidiana y pidió no convertir la situación personal de su amigo en una polémica.

Durante una entrevista difundida por Venga la Alegría, Adame habló sobre la atención que ha generado el fin de la relación. Su postura fue que la expareja debe priorizar el bienestar de su hija y evitar que las diferencias se transformen en un conflicto prolongado.

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El también conductor planteó que las separaciones no deberían ser motivo de ataques. “Son cosas de la vida diaria, ¿no? De la vida cotidiana”, expresó al ser consultado por el caso.

Adame sostuvo que cualquier pareja puede terminar su relación o divorciarse. Para él, esa realidad no tendría por qué escalar a una discusión pública ni alimentar señalamientos en redes sociales.

Alfredo Adame pidió no hacer polémica por la separación

El actor afirmó ante Venga la Alegría que no encuentra motivos para convertir la ruptura de José Eduardo Derbez y Paola Dalay en un asunto polémico. Su mensaje llegó luego de que el hijo de Eugenio Derbez fuera blanco de comentarios en plataformas digitales.

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“Cualquiera se separa, cualquiera se divorcia”, comentó Alfredo Adame. El intérprete insistió en que las relaciones atraviesan situaciones que pueden llevar a una ruptura.

Última colaboración de José Eduardo Derbez y Paola Dalay antes de su separación. (YouTube)

A juicio de Adame, la expareja debe dejar que el proceso siga su curso. El actor recomendó no buscar enfrentamientos después de que la decisión de terminar ya fue tomada.

“Simplemente, que deje correr las cosas, que deje fluir”, aconsejó. El conductor añadió que si la separación ocurrió, existieron motivos para llegar a ese punto.

El llamado de Adame fue a mantener la calma y evitar disputas. “A fuerza ni los zapatos entran”, dijo al referirse a la necesidad de aceptar el final de una relación cuando ya no funciona.

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El actor habló desde sus propias separaciones

Alfredo Adame reconoció que su recomendación parte de experiencias personales. El actor recordó que terminó en conflicto en tres divorcios y en otra relación sentimental.

El conductor afirmó que esos pleitos ocurrieron porque se sintió provocado. Esa vivencia lo llevó a sugerir una ruta distinta para José Eduardo Derbez y Paola Dalay.

“Lo mejor es, en esas situaciones, conciliar”, señaló. Para Adame, la prioridad debe ser alcanzar entendimientos y no mantener una confrontación que se extienda con el tiempo.

El actor planteó que la expareja debe concentrarse en el bienestar de su hija. También pidió que ambos puedan sostener una convivencia respetuosa después de la separación.

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Alfredo Adame señaló que la enfermedad de Aldo Rendón fue un inventó de la producción de La Casa de los Famosos México. (Captura de pantalla )

“Que se olviden de todo, que se lleven la fiesta en paz”, añadió. El comentario del llamado Golden Boy apuntó a evitar una guerra pública entre los padres.

Las declaraciones de Adame se sumaron a las reacciones que surgieron tras el anuncio de la ruptura. El actor defendió la idea de que una separación no define por sí sola la relación que los padres pueden mantener con su hija.

José Eduardo Derbez recibió críticas tras confirmar la ruptura

José Eduardo Derbez anunció el fin de su relación con Paola Dalay y, desde entonces, el tema generó comentarios en redes sociales. Alfredo Adame salió en defensa de su amigo ante los cuestionamientos que surgieron alrededor de la expareja.

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El actor no profundizó en los motivos de la ruptura ni se refirió a los acuerdos familiares de José Eduardo Derbez y Paola Dalay. Su mensaje se concentró en la importancia de no alimentar una polémica.

(Foto: Instagram/@jose_eduardo92)

Adame también evitó dar consejos sobre decisiones privadas de la pareja. Su planteamiento se limitó a pedir que ambos privilegien el diálogo y mantengan el foco en su hija.

La postura del conductor contrastó con el tono de algunos comentarios digitales sobre la separación. Para él, el final de una relación forma parte de experiencias que pueden ocurrir en la vida de cualquier persona.

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El actor consideró que exponer el conflicto solo agravaría la situación. Por ese motivo, sugirió que José Eduardo Derbez y Paola Dalay encuentren una forma de convivir sin convertir la ruptura en una disputa pública.

Adame también habló sobre la salud de Laura Bozzo

En la misma conversación con Venga la Alegría, Alfredo Adame fue consultado sobre el estado de salud de Laura Bozzo. El actor aseguró que ha seguido las actualizaciones, aunque dijo que la información se ha manejado con reserva.

“Nada, absolutamente, son herméticos totalmente”, afirmó. Adame mencionó que la hija de la conductora había dado una declaración días antes sobre la evolución de su madre.

El conductor señaló que, según lo último que conoció, la situación de Laura Bozzo parecía más delicada. No ofreció detalles médicos ni confirmó información adicional sobre su condición.

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