Bobby Pulido y “Desvelado”: la historia detrás del éxito que lo acompañó durante tres décadas

Democratic primary candidate for Congress in District 15, Bobby Pulido, speaks to attendees during his campaign kickoff at The Citrus Live Theater in Edinburg Texas, U.S. December 15, 2025. REUTERS/Gabriel V. Cardenas

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La relación entre Bobby Pulido y Selena Quintanilla ha despertado curiosidad entre sus seguidores durante años, especialmente por una de las canciones más importantes de su carrera: “Desvelado”. Desde su lanzamiento en 1995, el tema quedó rodeado de una versión que lo vinculaba sentimentalmente con la llamada Reina del Tex-Mex.

Sin embargo, el cantante ha aclarado que la canción no fue dedicada a Selena, aunque reconoce que su recuerdo está ligado a ella por una coincidencia que marcó profundamente aquel momento de su vida. La cercanía entre ambos y la fecha de estreno alimentaron una interpretación que permaneció entre el público durante décadas.

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Ahora, mientras su nombre también ha llamado la atención por su incursión en la política estadounidense, luego de ganar las elecciones para representar al Distrito 15 de Texas en la Cámara de Representantes, vale la pena recordar cómo nació la canción que lo convirtió en uno de los referentes de la música tejana.

¿Bobby Pulido le dedicó “Desvelado” a Selena Quintanilla?

Selena Quintanilla, la icónica cantante de Tex-Mex, posa sonriente luciendo un top blanco y accesorios brillantes.

Una de las versiones más conocidas alrededor de “Desvelado” apunta a que Bobby Pulido habría escrito o interpretado el tema pensando en Selena Quintanilla. La teoría tomó fuerza porque la canción habla de un amor que parece imposible y llegó al público aproximadamente seis meses después del asesinato de la cantante, ocurrido el 31 de marzo de 1995.

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No obstante, Pulido ha explicado que la composición no surgió de una historia personal con la intérprete. La canción fue escrita por Jorge Amena y el cantante decidió incluirla en su repertorio porque le gustó, sin que existiera una intención de dedicarla a alguien en particular.

Aunque negó cualquier romance, Bobby reconoció que conocía a Selena desde que era niño y que sentía atracción por ella. Incluso asistió a su funeral, por lo que el lanzamiento de “Desvelado” quedó inevitablemente conectado con uno de los episodios más dolorosos para la música tejana.

El inesperado giro que cambió el sonido de “Desvelado”

Uno de los mayores éxitos del cantante estadounidense también es conocida por su supuesta historia. Foto: Youtube.com

La historia detrás de la grabación también tiene una anécdota particular. Durante una conversación con Melo Montoya en su podcast, Bobby Pulido contó que el arreglo original de la canción contemplaba un teclado con campanitas, pero una ausencia inesperada en el estudio terminó modificando por completo el resultado.

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Según recordó, Brando Mireles, encargado del arreglo, no llegó a la sesión de grabación después de varios días de fiesta. Ante la espera y sin poder localizarlo, el equipo decidió buscar una alternativa.

“Me encanta con acordeón”, recordó Pulido al explicar que Frankie tomó su instrumento y consiguió interpretar la melodía, aunque originalmente no estaba pensada para ese sonido.

El cantante reconoció que aquella modificación fue determinante para darle una personalidad distinta al tema. De hecho, compartió una reflexión que resume lo ocurrido: “Los planes que uno tiene no necesariamente son los mejores”.

Los cinteros llevaron el éxito hasta Monterrey

Bobby Pulido (bobbypulido43¿25/Instagram)

Otro detalle que Bobby compartió con Melo Montoya fue cómo “Desvelado” comenzó a ganar popularidad en Monterrey. Contrario a lo que podría pensarse, el crecimiento inicial no fue resultado de una gran campaña de promoción de su disquera.

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El intérprete explicó que fueron los llamados cinteros quienes llevaron la canción desde el Valle de Texas hasta Nuevo León.

El impacto fue tan grande que su primera presentación en el Far West de Monterrey tuvo lleno total. Pulido recordó que quedó sorprendido por la cantidad de personas que asistieron y por el cariño del público regio. Así, una canción que no estaba dedicada a Selena terminó convirtiéndose en un éxito que acompañó su carrera durante tres décadas.