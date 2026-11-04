Buscadoras Por La Paz Sonora localizan una fosa clandestina con restos de al menos cuatro personas en Suaqui Grande. FB - Buscadoras Por La Paz

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El colectivo Buscadoras por la Paz Sonora localizó una fosa clandestina con restos óseos de al menos cuatro personas en el municipio de Suaqui Grande, en el estado de Sonora. El hallazgo se produjo durante una jornada de búsqueda en el predio conocido como Jani.

En el lugar, según compartió el colectivo, se encontraron cuatro cráneos, restos óseos diversos, indicios balísticos, cinta de color plateado y prendas de vestir en condiciones irreconocibles. Entre los indicios apareció también una credencial con el apellido “Salazar Santiago”.

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Hallazgo de la fosa en el predio Jani

La fosa clandestina fue localizada en el predio Jani, dentro del municipio de Suaqui Grande, Sonora, durante una jornada de búsqueda del colectivo Buscadoras por la Paz Sonora.

El grupo informó que en el sitio se recuperaron cuatro cráneos junto con diversos restos óseos. También se hallaron indicios balísticos, cinta plateada y prendas de vestir que no pudieron ser reconocidas por su estado.

Este hallazgo constituye el primer caso de una fosa clandestina localizada por el colectivo en la región de la Sierra Baja de Sonora, zona que recorren desde hace aproximadamente dos años mediante jornadas y expediciones de búsqueda.

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La credencial hallada y el llamado a la cautela

Entre los indicios recuperados en el lugar, el colectivo reportó el hallazgo de una credencial con el apellido “Salazar Santiago”.

Buscadoras por la Paz Sonora precisó que este hallazgo no significa que los restos humanos localizados correspondan a la persona cuyo nombre aparece en el documento. Hasta el momento no existe una identificación oficial que permita establecer esa relación.

Buscadoras Por La Paz Sonora localizan una fosa clandestina con restos de al menos cuatro personas en Suaqui Grande. FB - Buscadoras Por La Paz

El colectivo señaló que será la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), mediante los estudios periciales, genéticos y forenses correspondientes, la institución encargada de determinar si existe algún vínculo entre la credencial y los restos encontrados, así como de establecer la identidad de las personas localizadas.

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Instituciones presentes en el sitio

En el lugar del hallazgo estuvieron presentes elementos de distintas corporaciones. Participó personal de la FGJES, de la AMIC y de Servicios Periciales.

También se hicieron presentes integrantes del Semefo, de la Guardia Nacional, de la Policía Estatal de Seguridad Pública y de la Policía Municipal.

La coordinación entre estas corporaciones y el colectivo buscador se dio en el marco de la jornada de búsqueda que derivó en el hallazgo de la fosa.

Dos años de recorridos en la Sierra Baja

Buscadoras por la Paz Sonora indicó que este es el primer hallazgo de una fosa clandestina que realiza en la región de la Sierra Baja de Sonora.

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Buscadoras Por La Paz Sonora localizan una fosa clandestina con restos de al menos cuatro personas en Suaqui Grande. FB - Buscadoras Por La Paz

El colectivo explicó que lleva aproximadamente dos años recorriendo esa zona mediante jornadas y expediciones de búsqueda, sin que hasta ahora hubieran localizado una fosa en ese territorio específico.

Este antecedente se suma al trabajo que el grupo desarrolla en distintos puntos del estado en busca de personas desaparecidas.

El mensaje del colectivo a las familias

Buscadoras por la Paz Sonora manifestó que buscará actuar con responsabilidad y respeto frente a la información surgida del hallazgo.

El colectivo expresó: “Sabemos que detrás de cada indicio puede existir una familia que lleva mucho tiempo esperando respuestas, pero también sabemos que debemos esperar los resultados oficiales antes de señalar o confirmar cualquier identidad”.

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El grupo subrayó que no dejará de realizar jornadas de búsqueda en la región. Según su comunicado: “No vamos a dejar de buscar. Porque todos y todas merecen ser encontrados y regresar con sus familias”.

Con este hallazgo, el colectivo espera que la Fiscalía avance en los estudios periciales necesarios para determinar la identidad de las cuatro personas cuyos restos fueron localizados en el predio Jani.

Otras fosas clandestinas en Sonora

Sonora encabezó los registros estatales de fosas clandestinas durante 2025, con un total de 204 hallazgos, según datos de la Plataforma Ciudadana de Fosas, proyecto coordinado por Data Cívica, Artículo 19 y el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana. La cifra fue la más alta entre las entidades incluidas en ese recuento a nivel nacional.

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Del total registrado en el estado, Hermosillo concentró el mayor número con 90 fosas clandestinas, seguido de Cajeme con 41, Nogales con 31 y Caborca con 18.

Madres buscadoras de Sonora reprochan a la FGR omitir reporte de más de 200 fosas clandestinas.

Pese a estas cifras estatales, la Fiscalía General de la República (FGR) no incluyó ningún hallazgo de Sonora en sus registros federales correspondientes a 2025. La discrepancia fue señalada por Cecilia Delgado Grijalva, fundadora de Buscadoras por la Paz Sonora, durante una mesa de diálogo con autoridades federales y estatales realizada el 28 de octubre en Hermosillo.

Delgado planteó el reclamo directamente a la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, en un encuentro que también contó con la participación de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo.

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Madres buscadoras de Sonora reprochan a la FGR omitir reporte de más de 200 fosas clandestinas. @ErnestinaGodoy_

“Sonora fue el primer lugar en fosas en el 2025 con 204 fosas y FGR presentó cero fosas en Sonora, es más no figuramos en Sonora en el 2025”, declaró la representante del colectivo.

A nivel nacional, las fiscalías estatales contabilizaron 651 fosas clandestinas en 2025, mientras que la FGR reportó solamente 32, distribuidas entre seis entidades: Tamaulipas, Jalisco, Guerrero, Coahuila, Michoacán e Hidalgo. Sonora no figuró en ese listado federal.