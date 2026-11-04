Llega a CDMX el Festival Cultural Magueyero: variedades de pulque, música en vivo y talleres

Esta bebida tradicional está repleta de propiedades que ayudan al bienestar del organismo. Foto:(Jesús Tovar Sosa/Infobae)

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La Ciudad de México será sede del Festival Cultural Gastronómico Magueyero, un encuentro dedicado a la cultura del maguey y sus derivados. El evento reunirá gastronomía, música en vivo, talleres y actividades educativas en torno al pulque.

La entrada será gratuita y el festival estará abierto a todo público. Los asistentes podrán acercarse al trabajo del tlachiquero, probar pulque natural y degustar curados y aguamiel, además de participar en talleres y escuchar a especialistas sobre la historia y las propiedades de esta planta.

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El evento se trata de una propuesta sin costo en la Ciudad de México que combina gastronomía, música, talleres y conferencias para difundir la tradición pulquera. El programa incluye presentaciones de libros, danza folclórica, degustaciones de aguamiel y pulque, y actividades como tarot prehispánico, con el objetivo de acercar al público a los procesos artesanales ligados al maguey.

Un cartel informativo presenta el Festival Cultural Gastronómico Magueyero programado para el 7 de noviembre en Tacuba, alcaldía Miguel Hidalgo. (Facebook)

Qué actividades contempla el festival

El programa está pensado para combinar aprendizaje y celebración en torno al maguey. Incluye espacios académicos, culturales y recreativos distribuidos a lo largo de toda la jornada.

Entre los contenidos confirmados hay conferencias sobre las propiedades curativas del Metl y la importancia ecológica del maguey en la capital. También se desarrollará un conversatorio sobre la defensa del maguey y su posible declaratoria como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Ciudad de México, a cargo del profesor Valdovinos.

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El festival contempla además presentaciones de baile de salón y danza folclórica, así como un espacio dedicado a la medicina tradicional, donde los visitantes podrán participar en una lectura de tarot prehispánico.

Fecha, horario y sede del festival

El evento se trata de una propuesta sin costo en la Ciudad de México que combina gastronomía, música, talleres y conferencias para difundir la tradición pulquera | Crédito: Jesus Aviles/ Infobae México

El Festival Cultural Gastronómico Magueyero se realizará el sábado 7 de noviembre, con actividades programadas de 10:30 a 19:00 horas.

La sede será las canchas de basquetbol ubicadas junto al PILARES Tlacopan, en la intersección de Calzada México-Tacuba y avenida Aquiles Serdán, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

El horario de apertura oficial está marcado para las 11:00 horas, con una ceremonia inaugural que dará inicio formal a las actividades del día. A partir de ese momento, el programa se desarrollará de manera continua hasta el cierre de la jornada.

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Al tratarse de un evento de entrada libre, no se requiere boleto para ingresar al recinto. Sin embargo, algunas actividades puntuales, como los talleres prácticos, sí solicitan registro previo.

Presentaciones de libros y conferencias programadas

En el bloque de las 14:50 a las 15:30 horas se desarrollarán de manera simultánea dos actividades: el conversatorio sobre la defensa del maguey como Patrimonio Cultural Inmaterial, dirigido por el profesor Valdovinos Foto: Cuartoscuro

La agenda académica del festival incluye varias charlas y presentaciones editoriales distribuidas a lo largo del día. A las 12:20 horas se impartirá la conferencia “Las propiedades curativas del Metl”, a cargo de Gabriel Gámez Torres, acompañada de la presentación del libro Un cuento a PILARES, de Araceli Sánchez Rodríguez.

Más tarde, entre las 13:10 y las 13:50 horas, se presentará el libro ¡Que viva el Pulque!, escrito por Juan Escalona, junto con una charla sobre temas medioambientales relacionados con el maguey.

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En el bloque de las 14:50 a las 15:30 horas se desarrollarán de manera simultánea dos actividades: el conversatorio sobre la defensa del maguey como Patrimonio Cultural Inmaterial, dirigido por el profesor Valdovinos, y la presentación del libro Los últimos Tlachiqueros: Manual para hacer Pulque, de David Polo.

Por la tarde, entre las 16:50 y las 17:30 horas, el biólogo Fidel Francisco García del Valle ofrecerá la conferencia “Importancia ecológica del maguey en la Ciudad de México”. El día cerrará, en lo que respecta a presentaciones escénicas, con una muestra de danza folclórica entre las 17:40 y las 18:20 horas.

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Música en vivo y presentaciones artísticas

Está confirmada la presentación de Kumbia Azotacalles, programada de 14:00 a 14:40 horas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La música será parte central de la jornada, con espectáculos pensados para acompañar el recorrido por los distintos espacios del festival. Está confirmada la presentación de Kumbia Azotacalles, programada de 14:00 a 14:40 horas.

Como acto estelar de la jornada, el festival contará con la presentación de Ópera Amicus, de 15:40 a 16:40 horas. Entre un espectáculo y otro, los asistentes podrán degustar pulque y sus derivados mientras recorren las distintas actividades disponibles.

A estas presentaciones musicales se suman los números de baile de salón y danza folclórica mencionados en el bloque de conferencias, que completan la oferta escénica del evento.

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Talleres y degustaciones para conocer el proceso del pulque

Para quienes buscan una experiencia más práctica, el festival ofrece talleres y degustaciones guiadas. El taller de elaboración de curados, impartido por Allin L. Reyes, se realizará en dos horarios: a las 11:00 y a las 15:00 horas.

Esta actividad requiere pre-registro mediante el código QR dispuesto por la organización del evento, por lo que quienes deseen participar deberán anotarse con anticipación.

También se ofrecerá el taller “Pinta tu guaje no te hagas Maje”, a cargo de Coconed, dirigido a quienes quieran acercarse a una actividad manual relacionada con la cultura del maguey.

Otra de las propuestas es la degustación de las diferentes etapas de la fermentación de aguamiel, guiada por Miguel García. La actividad busca que los asistentes conozcan cómo evoluciona esta bebida desde su extracción hasta convertirse en pulque.

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Exposición fotográfica y otras actividades del recinto

Una baraja de tarot tradicional, con ilustraciones de arcanos mayores, se extiende en abanico sobre una superficie de madera oscura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El festival también contará con una exposición fotográfica titulada “Pulquerías de la Ciudad”, un recorrido visual por los espacios que forman parte de la historia y la tradición pulquera en la capital.

Además, se instalará un espacio dedicado a la medicina tradicional, donde los visitantes podrán acercarse a distintas prácticas vinculadas con el uso del maguey y sus derivados.

Entre las actividades complementarias destaca una sesión de lectura de tarot prehispánico, pensada como un espacio recreativo adicional dentro de la oferta cultural del festival.

El conjunto de actividades: conferencias, presentaciones de libros, música, talleres, degustaciones y exposición fotográfica, conforma un programa que combina difusión cultural con experiencias prácticas alrededor del maguey y el pulque, en un evento de acceso gratuito en la alcaldía Miguel Hidalgo.

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