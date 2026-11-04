El té de hoja de aguacate que forma parte de la cocina tradicional mexicana

Durante generaciones, algunas comunidades mexicanas han utilizado la hoja de aguacate en la cocina y en preparaciones tradicionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El té de hoja de aguacate reúne en una taza el aroma anisado de uno de los ingredientes más representativos de la cocina tradicional mexicana.

Aunque la pulpa es la parte más conocida del fruto, las hojas también tienen un lugar en distintas preparaciones regionales y en los remedios caseros transmitidos entre generaciones.

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En estados como Oaxaca, Puebla y Chiapas, la hoja de aguacate se utiliza para aromatizar frijoles, moles, mixiotes, tamales, caldos y barbacoa. Su sabor recuerda ligeramente al anís, con notas herbales y un toque suave parecido a la nuez. También puede emplearse fresca, seca, entera, asada o molida.

Té de hoja de aguacate: una bebida tradicional mexicana

El té de hoja de aguacate se prepara mediante una infusión sencilla. Las hojas se agregan a agua caliente y se dejan reposar durante algunos minutos para obtener una bebida de aroma intenso y sabor ligero.

La Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana de la Universidad Nacional Autónoma de México documenta el uso tradicional de las hojas en cocimientos e infusiones. En distintas comunidades se han empleado como parte de prácticas populares relacionadas con malestares digestivos, cólicos y otros padecimientos.

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Sin embargo, estos usos pertenecen al ámbito de la medicina tradicional. No existen pruebas suficientes para afirmar que el té cure enfermedades ni debe sustituir la atención médica.

Ingredientes

Para preparar 2 tazas de té de hoja de aguacate necesitas:

2 hojas de aguacate frescas o secas.

2 tazas de agua.

Miel, opcional.

Limón, opcional.

Se recomienda utilizar hojas limpias, sin manchas, moho ni residuos de pesticidas. También es preferible elegir hojas de aguacate destinadas al consumo y evitar recolectarlas de árboles cuya variedad o tratamiento agrícola se desconozca.

La Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana de la Universidad Nacional Autónoma de México documenta el uso tradicional de las hojas de aguacate en cocimientos e infusiones. (Gobierno de México)

Cómo preparar el té de hoja de aguacate

Lava las hojas con abundante agua potable para retirar polvo y suciedad. Coloca 2 tazas de agua en una olla. Calienta hasta que el agua llegue al punto de ebullición. Apaga el fuego y agrega las hojas de aguacate. Deja reposar durante 5 minutos con la olla tapada. Cuela la bebida para retirar las hojas. Sirve caliente o deja enfriar para tomarla fría. Añade unas gotas de limón o una pequeña cantidad de miel, si lo deseas.

La infusión debe tener un aroma herbal y anisado. Si el sabor resulta demasiado fuerte o amargo, reduce la cantidad de hojas o el tiempo de reposo en la siguiente preparación.

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Aunque la pulpa es la parte más conocida del fruto, las hojas también tienen un lugar en distintas preparaciones regionales y en los remedios caseros transmitidos entre generaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Preparación activa: 5 minutos .

Tiempo de infusión: 5 minutos .

Tiempo total: 10 minutos.

¿Cuántas porciones rinde?

La receta rinde 2 porciones de aproximadamente 1 taza cada una.

Posibles usos tradicionales

En la medicina tradicional mexicana, el cocimiento de las hojas de aguacate se ha utilizado en algunas regiones para atender malestares digestivos, diarrea, cólicos y parásitos.

La Universidad Nacional Autónoma de México también registra combinaciones con manzanilla y hierbabuena.

Estas referencias describen prácticas tradicionales, pero no equivalen a evidencia clínica suficiente.

Algunos estudios mencionados en fuentes de divulgación han analizado extractos de hojas y no necesariamente el té preparado en casa. Por ello, sus posibles efectos no pueden darse por comprobados.

La hoja también tiene un uso culinario más amplio. Puede incorporarse a frijoles de olla, guisos de carne, moles y mixiotes para aportar aroma. En algunas recetas se tuesta antes de añadirla, lo que intensifica sus notas anisadas.

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Precauciones antes de consumirlo

Aunque se trate de una bebida natural, no todas las hojas deben consumirse sin precaución. Es necesario conocer su procedencia y evitar hojas expuestas a pesticidas, contaminantes o productos químicos.

Las personas embarazadas, en periodo de lactancia, con enfermedades crónicas o que toman medicamentos deben consultar a un profesional de la salud antes de beber esta infusión. También conviene evitar su uso como tratamiento para diabetes, problemas renales, infecciones, diarrea, dolor menstrual u otras enfermedades.

Si aparecen náuseas, dolor abdominal, mareo, irritación o cualquier reacción inesperada, suspende su consumo y busca atención médica.

Es necesario conocer su procedencia y evitar hojas expuestas a pesticidas, contaminantes o productos químicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Conservación

El té de hoja de aguacate sabe mejor recién preparado. Si sobra, guárdalo en un recipiente de vidrio con tapa dentro del refrigerador.

Consúmelo en un máximo de 24 horas. No lo dejes a temperatura ambiente durante periodos prolongados, sobre todo en climas cálidos.

Valor nutricional aproximado

Una taza de esta infusión, sin azúcar ni miel, aporta aproximadamente:

Calorías: 0 kcal .

Proteínas: 0.0 g .

Grasas: 0.0 g .

Carbohidratos: 0.0 g .

Fibra: 0.0 g .

Azúcares: 0.0 g.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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El té de hoja de aguacate representa una muestra de cómo la cocina tradicional mexicana aprovecha distintas partes de sus plantas.

Su preparación es sencilla, pero su consumo debe ser moderado y responsable, especialmente cuando se relaciona con supuestos beneficios medicinales.