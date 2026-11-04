México

Diego Klein aclara qué pasa con Paulina Goto y niega romance: “Fuera de pantalla no hay nada

El actor habló sobre los rumores que surgieron por su cercanía con la actriz y explicó qué hay realmente entre ellos después de compartir créditos

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Los rumores sobre un posible romance entre Diego Klein y Paulina Goto han despertado la curiosidad de sus seguidores, especialmente después de que comenzaran a circular videos de ambos que fueron interpretados como señales de algo más que una amistad. La química que proyectan frente a las cámaras también alimentó las especulaciones.

Ante los cuestionamientos de la prensa, el actor decidió aclarar la situación y explicar cómo es su relación con la actriz. Sin rodeos, reconoció que existe cariño entre ellos, pero descartó que mantengan un vínculo sentimental fuera de los foros de grabación.

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“Fuera de pantalla no hay nada”, aseguró Diego, quien también explicó que suele desarrollar amistades cercanas con sus compañeros de trabajo, una situación que, según considera, puede provocar que el público confunda la complicidad profesional con un romance.

Diego Klein explica por qué lo relacionan con Paulina Goto

(Foto: Instagram/ Diego Klein)
(Foto: Instagram/ Diego Klein)

El actor reconoció que ya estaba enterado de los comentarios que circulaban sobre él y Paulina, aunque aseguró que no había seguido de cerca el tema. Incluso recordó que anteriormente también lo habían relacionado con otras compañeras, como Angélica y Lorena.

“Creo que más bien tiene que ver con que realmente yo me hago muy amigo de las personas con las que trabajo. Disfruto mucho trabajar, amo el proceso y pues al final se ve una química muy fuerte en la pantalla”, explicó.

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Klein reconoció que este tipo de comentarios pueden ponerlo un poco nervioso, pero considera que forman parte de la exposición pública. “Uno sabe cuál es su verdad y lo intenta compartir”, comentó, antes de destacar que él y Paulina se quieren mucho y mantienen una buena amistad.

¿Qué dijo sobre el supuesto beso fuera de cámaras?

Paulina Goto en el Victoria’s Secret Fashion Show 2026 (@paulinagoto)
Paulina Goto en el Victoria’s Secret Fashion Show 2026 (@paulinagoto)

Uno de los temas que más llamó la atención fue un video que comenzó a circular en redes sociales y que provocó cuestionamientos sobre un supuesto beso entre los actores fuera de las grabaciones.

Al respecto, Diego fue contundente y descartó que el acercamiento tuviera un significado sentimental. “No, hombre, no, hombre, nada, cero fuera de escena. Todo lo que hicimos Pau y yo, jugamos, nos divertimos, nos queremos y pues padrísimo”, expresó.

También aclaró que no ha conversado con Paulina sobre las especulaciones, aunque ambos mantienen comunicación. De hecho, comentó que han hablado de encontrarse para tomar un café y ponerse al día sobre sus respectivas vidas, pues actualmente los dos tienen compromisos profesionales.

¿En qué telenovela trabajan juntos Diego Klein y Paulina Goto?

La cercanía que despertó los rumores surgió durante su trabajo en la telenovela Guardián de mi vida, producción en la que ambos comparten créditos y protagonizan una historia que permite mostrar su complicidad frente a las cámaras. La relación de sus personajes y las escenas que han realizado contribuyeron a que los espectadores comenzaran a relacionarlos sentimentalmente.

En medio de las especulaciones, Klein explicó que disfruta trabajar con Paulina y que ambos construyeron una relación de confianza durante el proyecto. Incluso aseguró que mantienen el deseo de reunirse fuera del trabajo para conversar sobre sus vidas, aunque no han hablado específicamente de los rumores.

Por ahora, el actor mantiene su postura: entre él y Paulina Goto existe cariño, amistad y una buena relación profesional, pero no un romance. Al menos públicamente, la química que ha llamado la atención de los espectadores se queda frente a las cámaras.

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