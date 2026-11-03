Pocos postres despiertan tantos recuerdos como un churro recién hecho. Su textura crujiente y su cobertura dulce lo convierten en una opción ideal para compartir en familia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los churros caseros convierten ingredientes sencillos en uno de los postres más queridos de México. Su exterior dorado, el centro suave y la cobertura de azúcar con canela recuerdan a las ferias, los desayunos familiares y las tardes acompañadas de chocolate caliente.

Aunque existen distintas versiones en España, México y otros países de América Latina, la idea es similar: preparar una masa espesa, formar tiras con una manga pastelera y freírlas hasta que queden crujientes. Esta receta es fácil de seguir y no requiere ingredientes difíciles de conseguir.

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Receta de churros caseros con masa sencilla y azúcar con canela

Los churros caseros se elaboran con una masa cocida de harina, agua, mantequilla, azúcar, huevo y vainilla. La masa debe quedar firme, pero lo bastante suave para pasar por una manga pastelera con duya de estrella.

La forma tradicional se obtiene al freír tiras de masa en aceite caliente. Después, los churros se escurren y se cubren con azúcar y canela mientras aún están tibios. Así, la mezcla se adhiere mejor y aporta una capa dulce y aromática.

Tiempo de preparación

Preparación: 20 minutos.

Cocción: 20 minutos.

Tiempo total: 40 minutos.

Ingredientes

1 taza de agua.

0.5 taza de mantequilla sin sal.

2 cucharadas de azúcar.

0.25 cucharadita de sal.

1 taza de harina de trigo.

2 huevos.

1 cucharadita de extracto de vainilla.

4 tazas de aceite vegetal para freír.

0.5 taza de azúcar para cubrir.

1.5 cucharaditas de canela molida.

Los churros caseros se elaboran con una masa cocida de harina, agua, mantequilla, azúcar, huevo y vainilla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer churros caseros con masa sencilla y azúcar con canela

Coloca el azúcar y la canela molida en un recipiente amplio. Mezcla hasta distribuir bien la especia y reserva para el final. Pon el agua, la mantequilla, el azúcar y la sal en una cacerola mediana. Calienta a fuego medio hasta que la mantequilla se derrita y la preparación comience a hervir. Agrega la harina de una sola vez. Mezcla con una cuchara de madera hasta integrar todos los ingredientes y formar una masa compacta. Cocina la masa durante 1 o 2 minutos más, sin dejar de mover. Estará lista cuando se despegue de las paredes de la cacerola y forme una bola. Retira la masa del fuego y pásala a un tazón. Déjala reposar durante 5 o 10 minutos para que pierda parte del calor. Añade los huevos de 1 en 1. Mezcla muy bien después de cada adición. Al principio, la masa puede parecer separada, pero recuperará una textura suave y brillante al continuar mezclando. Incorpora la vainilla y remueve hasta obtener una preparación espesa. La masa debe conservar su forma, pero también debe poder pasar por una manga pastelera. Coloca una duya de estrella grande en una manga pastelera. Llénala solo hasta ⅔ de su capacidad para manejarla con mayor facilidad. Vierte el aceite en una cacerola profunda. Calienta hasta alcanzar 175 ℃ y evita llenar el recipiente más de la mitad. Si no tienes termómetro, coloca una pequeña porción de masa: debe comenzar a burbujear de inmediato sin quemarse. Forma tiras de masa de 5 a 8 cm directamente sobre el aceite. Corta cada pieza con unas tijeras de cocina limpias. Fríe pocos churros a la vez durante 3 o 4 minutos. Dales la vuelta para que se doren de manera uniforme. Retíralos con una espumadera y colócalos sobre papel absorbente. Deja que escurran durante algunos segundos. Pasa los churros por el azúcar con canela mientras todavía estén calientes. La cobertura se fijará mejor y formará una capa ligera y crujiente. Sirve de inmediato con chocolate caliente, cajeta, dulce de leche o una salsa de chocolate.

Esta receta es fácil de seguir y no requiere ingredientes difíciles de conseguir. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La preparación rinde aproximadamente 6 porciones, con 3 o 4 churros por persona, dependiendo del tamaño de cada pieza.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: aproximadamente 580 kcal.

Carbohidratos: 75 g.

Proteínas: 8 g.

Grasas: 28 g.

Azúcares: 28 g.

Sodio: 170 mg.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Los churros tienen mejor textura durante las primeras horas después de freírlos. Puedes guardarlos en un recipiente hermético a temperatura ambiente durante 1 día.

Para recalentarlos, colócalos en un horno o freidora de aire a 180 ℃ durante 3 o 5 minutos. No es recomendable refrigerarlos, ya que la humedad puede volverlos blandos.

La preparación rinde aproximadamente 6 porciones, con 3 o 4 churros por persona, dependiendo del tamaño de cada pieza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos para preparar churros perfectos

La temperatura del aceite es uno de los puntos más importantes. Si está frío, los churros absorberán demasiada grasa. Si está demasiado caliente, se dorarán por fuera antes de cocinarse por dentro.

También conviene freír pocas piezas por tanda. Cuando se agregan demasiados churros, la temperatura del aceite baja y la masa puede quedar pesada.

La manga pastelera con duya de estrella ayuda a crear las ranuras tradicionales. Estas ranuras aumentan la superficie crujiente y permiten que el azúcar con canela se adhiera mejor.

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Sirve los churros recién hechos y acompáñalos con una bebida caliente. El chocolate de mesa, el café de olla y el atole son opciones ideales para completar este postre sencillo.