Jubilados liberan accesos de la Cámara de Diputados, exigen pago de indemnización: Bolaños dice “no conocer” la situación. (Foto: Cuartoscuro)

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La sesión ordinaria en la Cámara de Diputados programada para este 4 de noviembre a las 11:00 de la mañana fue cancelada por la presencia de jubilados que protestaban a las afueras de San Lázaro, quienes mantuvieron por varias horas el bloqueo de los accesos al recinto.

Tras la entrega de un pliego petitorio a diputados, las y los pensionados y jubilados acordaron permitir la entrada, con la promesa de que sus demandas serán analizadas y el diálogo se abrirá el próximo jueves 12 de noviembre.

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El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños-Cacho, comentó que tras un acercamiento con los extrabajadores se recibieron sus peticiones, procediendo a realizar un estudio de los planteamientos entregados.

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