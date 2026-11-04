México

Jubilados liberan accesos de la Cámara de Diputados, exigen pago de indemnización: Bolaños dice “no conocer” la situación

El presidente de la Mesa Directiva confirmó una próxima reunión para atender las demandas de los manifestantes

Jubilados liberan accesos de la Cámara de Diputados, exigen pago de indemnización: Bolaños dice “no conocer” la situación. (Foto: Cuartoscuro)
Jubilados liberan accesos de la Cámara de Diputados, exigen pago de indemnización: Bolaños dice “no conocer” la situación. (Foto: Cuartoscuro)
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La sesión ordinaria en la Cámara de Diputados programada para este 4 de noviembre a las 11:00 de la mañana fue cancelada por la presencia de jubilados que protestaban a las afueras de San Lázaro, quienes mantuvieron por varias horas el bloqueo de los accesos al recinto.

Tras la entrega de un pliego petitorio a diputados, las y los pensionados y jubilados acordaron permitir la entrada, con la promesa de que sus demandas serán analizadas y el diálogo se abrirá el próximo jueves 12 de noviembre.

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El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños-Cacho, comentó que tras un acercamiento con los extrabajadores se recibieron sus peticiones, procediendo a realizar un estudio de los planteamientos entregados.

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