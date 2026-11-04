IP advierte: Triunfo de los demócratas en EEUU no garantiza solución a los aranceles ni a los desafíos en la revisión del T-MEC

La Concanaco, el CCE e Index Nacional reaccionaron a los resultados de las elecciones intermedias en Estados Unidos. Crédito: Bloomberg

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Este miércoles, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) advirtió que el cambio político en Estados Unidos, con la aplastante victoria del Partido Demócrata en el Congreso de ese país, no es garantía de una solución a los aranceles ni a los desafíos en la revisión del T-MEC.

A través de un comunicado, Octavio de la Torre, presidente de la Confederación, expresó que México debe ampliar la interlocución tanto con el Partido Republicano –del que es emanado el presidente Donald Trump–, como con el Demócrata para fortalecer la relación comercial.

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Desde el punto de vista del líder de la Concanaco, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo debe responder al triunfo demócrata con preparación técnica y objetivos claros.

“Ante el triunfo demócrata en ambas cámaras del Congreso de Estados Unidos, Concanaco considera que nuestro país debe responder con preparación técnica, interlocución institucional y objetivos claros para defender sus intereses económicos.

“El resultado electoral abre un escenario que México debe evaluar con responsabilidad. La posición de la Confederación es clara: un cambio en el equilibrio político no debe interpretarse como una solución automática a los aranceles ni a los desafíos de la revisión del T-MEC”, expresó la organización empresarial.

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US President Donald Trump looks on on the day the final steel beam goes into the ballroom, at the White House in Washington, DC, US, November 4, 2026. REUTERS/Evan Vucci

México debe tener agenda propia y construir acuerdos

También consideró que México debe llegar y seguir en cada mesa con una agenda propia, identificar qué necesita la contraparte y construir acuerdos que generen beneficios para la economía.

“La Confederación considera prioritario fortalecer el diálogo con legisladores demócratas y republicanos, autoridades, cámaras empresariales y actores regionales de Estados Unidos que comparten intereses en el comercio, el empleo y la certidumbre para invertir.

“Esta interlocución debe partir de una premisa: identificar los costos compartidos de la incertidumbre y los beneficios concretos de una relación económica estable. Reconocer las necesidades de la contraparte permite encontrar coincidencias, anticipar diferencias y negociar con mayor eficacia”, agregó De la Torre.

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El líder de Concanaco planteó que la agenda de México debe fortalecer la participación de proveedores nacionales en las cadenas de valor. También propuso agilizar el comercio y el turismo, ampliar las oportunidades para profesionistas y servicios transfronterizos, y crear mecanismos que permitan a las micro, pequeñas y medianas empresas ingresar al mercado regional.

“Las transnacionales con operaciones en México son parte importante de nuestra economía, pero sus intereses no sustituyen las necesidades del conjunto del país. Los negocios familiares también deben tener voz en la definición de prioridades y acceso a los beneficios de la integración comercial”, concluyó De la Torre.

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Las negociaciones comerciales dieron inicio en la capital mexicana con posturas enfrentadas sobre el sector automotriz y crecientes fricciones bilaterales, mientras el contexto político complica la perspectiva para alcanzar nuevos consensos. (Infobae-Itallana)

CCE considera prioritario fortalecer relación bilateral

Por su parte, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) consideró que la integración de América del Norte va más allá de los ciclos electorales, por lo que la prioridad es fortalecer la relación bilateral con Estados Unidos.

Sobre los resultados en las elecciones intermedias de la Unión Americana, el sector privado nacional explicó que su compromiso es continuar trabajando con las autoridades estadounidenses y los representantes electos.

“La integración económica de América del Norte va más allá de los ciclos electorales. Desde el CCE nuestro compromiso es seguir trabajando con el gobierno estadounidense y los representantes electos.

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“La participación ciudadana se traduce en instituciones sólidas, contrapesos democráticos y certeza jurídica que son elementos fundamentales para generar confianza e impulsar la inversión”, publicó el CCE en sus redes sociales.

Asimismo, recalcó que su prioridad es fortalecer la relación bilateral, impulsar mejores condiciones para México en el marco del T-MEC y consolidar la competitividad de América del Norte a través del diálogo y la colaboración institucional.

Index pone la mira en las inversiones

Otra organización que reaccionó a lo ocurrido electoralmente en Estados Unidos, fue el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index).

Index sostuvo que el proceso electoral en Estados Unidos abre una oportunidad para fortalecer la integración económica de la región, atraer inversión productiva y ofrecer certidumbre a las empresas con operaciones a ambos lados de la frontera.

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El organismo señaló que mantiene diálogo con el Congreso estadounidense mediante su oficina en Washington. A la par, sus asociaciones locales colaboran con los estados fronterizos para promover inversiones, facilitar la instalación de plantas y generar empleos.

T-MEC ha multiplicado el comercio en la región

Humberto Martínez Cantú, presidente de Index Nacional, subrayó que desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), ahora T-MEC, el comercio en la región se ha multiplicado cinco veces.

Una fábrica de automóviles mexicana muestra su línea de producción, mientras en el puerto se preparan coches para la exportación, reflejando el crecimiento del sector pese a los aranceles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, el líder empresarial afirmó que 84 por ciento de las empresas mexicanas percibe efectos positivos o muy positivos del T-MEC en sus operaciones y en la economía del país.

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El organismo consideró estratégica la relación con Estados Unidos, al ser el principal socio comercial de México y el mayor destino de sus exportaciones. Por ello, planteó mantener un diálogo constante que refuerce las cadenas de suministro y abra oportunidades de crecimiento para ambos países.

Tanto Concanaco, CCE e Index Nacional reaccionaron a la aplastante victoria del Partido Demócrata en Estados Unidos, pero fueron cautos con los aranceles y pidieron preservar al T-MEC.