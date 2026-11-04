Cargos no reconocidos en tu tarjeta del Banco del Bienestar: cómo reclamar y proteger tu pensión de fraudes

Los beneficiarios de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores reciben depósitos bimestrales directamente en su Tarjeta Bienestar. (Banco del Bienestar)

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Los beneficiarios de la Tarjeta Bienestar que detecten cargos que no reconocen deben actuar de inmediato: llamar al 800 900 2000, bloquear el plástico y presentar una aclaración formal ante el Banco del Bienestar para evitar que los recursos de la pensión continúen siendo sustraídos.

Según la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), los cargos no reconocidos son uno de los problemas más frecuentes entre usuarios de tarjetas de débito.

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La institución recibe alrededor de 145,000 asuntos relacionados con bancos cada año, siendo este tipo de irregularidades uno de los motivos más recurrentes.

El Banco del Bienestar opera bajo la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y está sujeto a la regulación financiera federal. Foto: Secretaría del Bienestar

Cómo presentar la aclaración paso a paso

El primer paso es llamar al número oficial del Banco del Bienestar: 800 900 2000. Esta línea opera las 24 horas y permite reportar el cargo, bloquear o cancelar la tarjeta y recibir orientación inicial.

Al realizar la llamada es indispensable anotar el número de folio de la aclaración, la fecha y hora exacta de la comunicación, y conservar cualquier comprobante, mensaje o evidencia relacionada con el cargo irregular.

Ningún trámite relacionado con los programas sociales del Bienestar tiene costo; cualquier cobro por registro, entrega de tarjeta o liberación de depósito es ilegal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El siguiente paso es presentar la solicitud formal de aclaración en la Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE) del Banco del Bienestar.

La UNE tiene su sede en Avenida Río de la Magdalena 115, colonia Tizapán San Ángel, alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, y atiende de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 horas. También puede contactarse al teléfono 55 5481 3300, extensión 4487, o al correo electrónico ueau@bancodelbienestar.gob.mx.

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El plazo legal de respuesta es de hasta 30 días hábiles para consultas y reclamaciones, y de hasta 45 días hábiles para aclaraciones, conforme a la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

El número 800 900 2000 del Banco del Bienestar opera las 24 horas, los 7 días de la semana, sin costo para el usuario desde cualquier teléfono fijo o celular. Crédito: Cuartoscuro

El banco tiene la obligación de abonar los recursos en 48 horas

Una vez presentada la reclamación en la UNE del Banco del Bienestar, la institución está obligada a entregar un acuse de recibo con folio, fecha y hora. Ese documento debe conservarse.

En un plazo general de 48 horas posteriores a la reclamación, el banco debe abonar los recursos correspondientes al cargo no reconocido. La investigación interna, sin embargo, puede extenderse hasta 45 días hábiles.

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El folio de aclaración es el número de seguimiento oficial que el banco asigna a cada reclamación; sin él, no es posible rastrear el proceso. (Diseño: Jovani Pérez / Infobae México)

Existe la posibilidad de que el abono sea revertido si durante la investigación se demuestra que el titular o algún usuario adicional autorizó la operación. Si transcurridos los 45 días el banco no entrega un dictamen, la reclamación se considera procedente.

El banco no podrá cobrar intereses moratorios por la falta de pago del cargo reclamado ni reportar al titular ante el Buró de Crédito mientras el proceso esté abierto.

Si el banco no resuelve, la CONDUSEF puede intervenir

Cuando la respuesta del banco no es favorable o se requiere asesoría adicional, la Condusef es la instancia que puede intervenir. Sus servicios son completamente gratuitos y están disponibles a través de tres vías.

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La atención presencial se brinda en 35 oficinas distribuidas en todo el país, de lunes a viernes de 8:30 a 16:00 horas.

La Condusef cuenta con varios canales de contacto para quienes lo necesiten. (X/@CondusefMX)

La atención telefónica opera a través del Centro de Contacto y Atención por Medios Remotos (CCAMER) al 55 53 400 999, de lunes a viernes de 8:30 a 18:00 horas. También es posible presentar una queja electrónica en tramites.condusef.gob.mx/QuejaElectronica, disponible las 24 horas, los 365 días del año.

Los fraudes más comunes que afectan a beneficiarios de la Tarjeta Bienestar

Las autoridades identifican seis modalidades de fraude que se intensifican durante los periodos de pago de la Pensión del Bienestar.

La primera es el envío de mensajes falsos por WhatsApp, SMS o redes sociales que alertan sobre supuestos bloqueos de tarjeta, depósitos retenidos o actualizaciones obligatorias de datos, e incluyen enlaces para capturar información bancaria. Ningún canal oficial del Banco del Bienestar solicita datos por estos medios.

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El banco puede revertir el abono únicamente si demuestra, con evidencia documentada, que el titular o un usuario adicional autorizó la operación reclamada. (Facebook/Secretaría del Bienestar)

La segunda es la creación de páginas que imitan al Gobierno o al Banco del Bienestar para ofrecer registros, tarjetas o bonos inexistentes. Los sitios oficiales del gobierno mexicano siempre terminan en gob.mx.

La tercera es la presencia de gestores que cobran por inscribir beneficiarios, acelerar trámites o entregar tarjetas. Todos los trámites del Bienestar son gratuitos y no requieren intermediarios ni pagos anticipados.

La cuarta es la suplantación de personal del Bienestar o del banco, que puede ocurrir por teléfono, en redes sociales o de forma presencial. Ningún servidor público autorizado solicita ver la tarjeta, fotografiarla ni registrar el NIP.

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El abono provisional de los recursos en 48 horas es una obligación del banco, no un beneficio opcional; puede exigirse si no se cumple. (Jovani Pérez/ Infobae)

La quinta son los falsos bonos, créditos o apoyos adicionales que ofrecen beneficios extraordinarios a cambio de datos, documentos o un depósito previo. Ningún apoyo oficial exige un pago anticipado.

La sexta son las llamadas de presión en las que el delincuente asegura haber detectado un retiro irregular o que la tarjeta será cancelada, con el objetivo de que el titular comparta datos o autorice una operación. Ante este tipo de llamadas, lo indicado es colgar y marcar directamente al número oficial que aparece al reverso de la tarjeta.

Medidas para proteger la pensión

El NIP es personal e intransferible. Ningún servidor público, trabajador de la Secretaría del Bienestar ni empleado del banco lo solicitará por llamada, mensaje o redes sociales. Se recomienda modificarlo cada seis meses en un cajero oficial, evitar combinaciones como fechas de nacimiento y no anotarlo sobre el plástico.

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Antes de usar un cajero automático, es importante verificar que el equipo no presente dispositivos adicionales en la ranura de la tarjeta ni en el teclado, señales de que podría estar alterado para capturar información. No debe aceptarse ayuda de personas ajenas a la institución ni permitirse que fotografíen o escaneen la tarjeta.

El NIP de la tarjeta no debe compartirse con nadie, es la clave de acceso a la tarjeta del beneficiario.

El saldo debe consultarse únicamente a través de canales oficiales: la aplicación móvil del Banco del Bienestar, un cajero de la red propia o la línea 800 900 2000. Los retiros sin comisión se realizan en cualquiera de las más de 3,000 sucursales del banco a nivel nacional.

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Si ya se compartieron datos, se entregó la tarjeta o se detectó un retiro no reconocido, debe reportarse de inmediato al 800 900 2000. Para dudas sobre los programas sociales, está disponible la Línea del Bienestar al 800 639 42 64.