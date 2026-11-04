Cuál es el grado de estudios de Bobby Pulido, el cantante que ganó las elecciones intermedias en Texas

Bobby Pulido gana un escaño en el Congreso de EEUU tras imponerse a Monica De La Cruz en las elecciones intermedias. (Instagram: Bobby Pulido)

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Bobby Pulido inicia una nueva etapa tras una campaña que lo llevó del escenario político del sur de Texas a una banca en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. El cantante tejano, identificado durante décadas con el público del Valle del Río Grande, construyó su postulación alrededor de su arraigo en esa región fronteriza.

Nacido y criado en Edinburg, Texas, Pulido mantuvo allí el centro de su vida familiar. Está casado, es padre de cuatro hijos y eligió criar a su familia en la misma comunidad donde pasó su infancia, marcada por la cercanía con México y una fuerte identidad mexicoestadounidense.

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El triunfo del artista en el Distrito 15 de Texas sobre la republicana Monica de la Cruz abrió una nueva representación demócrata en la Cámara baja. El candidato reunió 103 miul 011 votos, frente a los 50 mil 547 de su rival, una diferencia superior a 34 puntos porcentuales.

La campaña de Bobby Pulido se apoyó en su vínculo personal con el Valle del Río Grande y en una agenda centrada en la inmigración, la economía fronteriza y las consecuencias de las políticas migratorias.

A Bobby Pulido flye at Melody Silva’s quinceanera celebration in Donna, Texas, U.S. August 1, 2026. REUTERS/Gabriel V. Cardenas

Su victoria desplazó a De la Cruz y lo convirtió en una de las figuras mexicoestadounidenses que alcanzaron cargos relevantes en los comicios intermedios del 3 de noviembre de 2026.

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¿Qué estudio Bobby Pulido?

Antes de convertirse en una de las voces conocidas del Tex-Mex, José Roberto Pulido Jr., conocido artísticamente como Bobby Pulido, cursó estudios de Ciencias Políticas en San Antonio. La formación antecedió a una carrera musical que más tarde lo posicionó ante públicos de Estados Unidos y otros países.

Latin Grammy winner and Democratic candidate for Texas' 15th Congressional District Bobby Pulido reacts as he opens the gift given to him by Julieta Judith Gonzalez’s family during her quinceanera party in Edinburg, Texas, U.S. March 14, 2026. REUTERS/Gabriel V. Cardenas/Pool

El artista se graduó de la Preparatoria Edinburg y creció en un hogar unido a la música. Es hijo de Roberto Pulido, músico de origen mexicano, y también de un trabajador agrícola que transformó su trayectoria laboral hasta dedicarse a los escenarios.

Esa historia familiar quedó asociada a valores que Pulido suele vincular con el sur de Texas: el trabajo, la humildad, la vida familiar y la fe. Su trayectoria artística se extendió por casi tres décadas y lo llevó a actuar en distintos lugares, aunque mantuvo su residencia y sus vínculos en el Valle del Río Grande.

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Durante los años 90, Pulido ganó notoriedad dentro de la música tejana con canciones como Desvelado.Su recorrido profesional también incluye cinco nominaciones al Latin Grammy y dos premios obtenidos.

El reconocimiento musical fue una plataforma conocida para los votantes del distrito, aunque el candidato buscó presentar una imagen que excediera su carrera artística. Además de su actividad en los escenarios, desarrolló una pequeña empresa y asumió tareas habituales de cualquier empleador: administrar presupuestos, pagar nóminas y enfrentar los costos de sostener un negocio.

Esa experiencia empresarial formó parte de su mensaje político. El ahora congresista electo sostuvo que conocía las dificultades de quienes intentan crear empleos y sostener a sus familias en una zona fronteriza donde la economía local depende de múltiples actividades y de una relación constante con ambos lados de la frontera.

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Democratic primary candidate for Congress in District 15, Bobby Pulido, speaks to attendees during his campaign kickoff at The Citrus Live Theater in Edinburg Texas, U.S. December 15, 2025. REUTERS/Gabriel V. Cardenas

El Valle del Río Grande fue el eje de su campaña al Congreso

La candidatura de Pulido se desarrolló en una región que en los últimos años registró cambios en sus preferencias electorales. El Distrito 15 comprende parte del Valle del Río Grande, un territorio de amplia población latina donde los republicanos habían logrado avances durante las elecciones de 2024.

El demócrata ganó las primarias de su partido en marzo de 2026 y pasó a disputar el escaño que ocupaba Monica de la Cruz. Su campaña puso el foco en el costo de vida, el acceso a la salud, el futuro de las familias y las particularidades de las comunidades de la frontera.

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Pulido también cuestionó el efecto de las redadas y las deportaciones sobre la vida económica y social de la región. En una entrevista con El País, afirmó: “La gente está desilusionada con ambos partidos”.

El cantante añadió ante el diario que los electores querían conocer las propuestas de cada aspirante sin recibir instrucciones partidarias sobre qué pensar. Esa posición quedó reflejada en otro de sus mensajes públicos, donde sostuvo que no llegó al Congreso para deber lealtad a una fuerza política.

En la noche electoral, Pulido agradeció a sus seguidores del sur de Texas y celebró el resultado como una victoria compartida. “Gracias, sur de Texas, esta noche hicimos historia”, expresó el artista.

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El nuevo representante también aseguró que trabajará para quienes respaldaron su candidatura y para quienes eligieron otra opción. Su mensaje apuntó a una idea repetida durante la campaña: priorizar a las personas por encima de los intereses partidarios.

La vida familiar y el arraigo fronterizo marcaron su perfil público

Fuera de la política y la música, Pulido presenta su vida como esposo y padre como su principal orgullo. La crianza de sus cuatro hijos en Edinburg reforzó su interés por las condiciones de vida de la próxima generación en el sur de Texas.

En sus momentos libres, disfruta de la caza y de las actividades al aire libre. Esa relación con el entorno forma parte de su identidad pública y de su conexión con las tradiciones locales del Valle.

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El cantante convirtió esa biografía personal en uno de los ejes de su salto electoral. Su discurso combinó la experiencia de una familia local, el trabajo como empresario y la notoriedad alcanzada con la música tejana.

La llegada de Pulido al Congreso supone un cambio de rumbo profesional para una figura que durante años fue reconocida por su repertorio musical. Ahora deberá trasladar aquella cercanía con su público a una representación política en Washington.