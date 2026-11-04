El Potter Bazar regresa con experiencia navideña del mundo mágico y entrada gratuita en CDMX: dónde y cuándo será

Se trata de una nueva entrega de este bazar, que desde hace varias ediciones se ha consolidado como una cita recurrente para la comunidad potterhead en la capital del país. (Potter_Bazar/Instagram)

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Un nuevo Potter Bazar llegará a la Ciudad de México con una edición dedicada a la Navidad. El evento, dirigido a seguidores del universo creado por J.K. Rowling, ofrecerá actividades, talleres y venta de artículos temáticos con entrada gratuita para todo el público.

Se trata de una nueva entrega de este bazar, que desde hace varias ediciones se ha consolidado como una cita recurrente para la comunidad potterhead en la capital del país. En ocasiones anteriores, el evento se ha realizado en la Casa Castillo de la colonia Narvarte, aunque para esta edición navideña la sede cambia al salón Festa Castello, en la alcaldía Iztacalco.

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El Potter Bazar: Edición Navideña reunirá actividades para toda la familia, desde talleres manuales hasta espacios de ambientación temática, en un recorrido pensado para recrear elementos del universo mágico en un entorno decorado para la temporada decembrina.

Un recorrido visual muestra una estancia decorada con motivos de época medieval. (Potter Bazar/Instagram)

Fecha y horario del evento

Una edificación con altos muros de piedra y diseño de inspiración medieval se eleva detrás del follaje de un árbol frente al cielo con nubes. (Potter bazar/Instagram)

El Potter Bazar: Edición Navideña se realizará el sábado 5 y domingo 6 de diciembre, en un horario de 11:00 a 19:00 horas ambos días. El acceso al recinto será de entrada libre, sin costo para los asistentes.

Este formato de dos días con el mismo horario corrido coincide con el esquema que el bazar ha mantenido en ediciones anteriores, realizadas en fechas como Halloween, Día de Muertos y el Día del Amor y la Amistad, siempre bajo la modalidad de entrada gratuita.

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Sede: salón Festa Castello en Iztacalco

La edición navideña del bazar se llevará a cabo en el salón Festa Castello, ubicado en avenida Sur 12 número 387, colonia Agrícola Oriental, alcaldía Iztacalco, Ciudad de México.

El recinto se distingue por una arquitectura tipo castillo, que en eventos previos ha sido aprovechada para ambientaciones de época y temáticas inmersivas, como bailes medievales y veladas de estilo victoriano realizadas en el mismo espacio.

Cómo llegar al salón Festa Castello

Una armadura metálica completa con casco, escudo y alabarda permanece de pie junto a un muro de piedra en una ambientación de arquitectura medieval. (Potter bazar/Instagram)

La colonia Agrícola Oriental, en Iztacalco, se encuentra comunicada a través de las líneas 8 y 9 del Metro de la Ciudad de México, cuyas estaciones se ubican a distancia accesible de la zona.

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Para quienes se trasladen en vehículo particular, el acceso a la zona puede realizarse mediante vialidades como el Eje 3 Oriente, el Eje 4 Sur y la Calzada Ignacio Zaragoza, arterias que conectan con buena parte del oriente de la capital.

La zona también cuenta con rutas de transporte público que circulan sobre las avenidas principales del área, lo que facilita el acceso para quienes no se trasladen en automóvil.

Actividades confirmadas para la edición navideña

De acuerdo con la información difundida sobre el evento, el programa de actividades para esta edición incluye:

Venta de artículos y alimentos temáticos

Decoración del calcetín de Dobby, en formato de bota navideña

Elaboración de Acromántula bebé

Taller de varitas mágicas

Elaboración de esferas navideñas

Taller de cría de lechuza o fénix

Bodas mágicas al estilo del mundo mágico

Creación de Patronus Ciervo

Actividad temática de Luna Lovegood

Este listado de actividades mantiene varios de los elementos que el bazar ha repetido en ediciones anteriores, como las bodas mágicas y los talleres de creación de criaturas o figuras de peluche, aunque incorpora elementos propios de la temporada decembrina, como la decoración de la bota navideña inspirada en el personaje de Dobby.

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Antecedentes del Potter Bazar en la CDMX

Video promocional que documenta las actividades realizadas durante el evento Potter Bazar. Edición Halloween

El Potter Bazar no es un evento aislado, sino parte de una serie de encuentros temáticos que se han realizado de forma periódica en la Ciudad de México a lo largo de los últimos años. Ediciones previas han tenido lugar en fechas como Halloween y Día de Muertos, el Día del Amor y la Amistad, y el cierre de año.

En su edición de Halloween y Día de Muertos, realizada el 31 de octubre y 1 de noviembre en la Casa Castillo de la Narvarte, el bazar incluyó actividades como bodas mágicas, venta de mercancía y alimentos temáticos, show de magia, elaboración de cría de dragón, hipogrifo y patronus de peluche, además de degustación de pan de muerto y concurso de disfraces.

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Para su edición de febrero, bautizada como Edición Amortentia y realizada el 14 y 15 de ese mes, el bazar ofreció bodas temáticas con un costo de 690 pesos por pareja, que incluían ceremonia oficiada por un cosplayer profesional, festín de hamburguesas, brindis con cerveza de mantequilla y un acta de matrimonio temática. También se realizó un taller de creación de Horrocrux con costo de 260 pesos por persona.

En su edición de cierre de año anterior, realizada el 29 y 30 de noviembre, el bazar se instaló en el Bazar Castillo Rébsamen con actividades como bodas mágicas, elaboración de cría de dragón y horrocrux, creación de fénix bebé, trivias y regalos, bajo el mismo esquema de entrada libre.

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El bazar es organizado por una tienda dedicada al diseño de artículos temáticos, que desde hace varias ediciones arma esta serie de encuentros pensados para reunir a seguidores de las cuatro casas de Hogwarts: Gryffindor, Ravenclaw, Slytherin y Hufflepuff.

Qué encontrarán los asistentes

Más allá de los talleres y actividades programadas, los bazares de esta serie han ofrecido históricamente una sección de venta de artículos originales, que incluye varitas mágicas, bufandas, túnicas y productos elaborados por artesanos mexicanos inspirados en la saga.

En ediciones anteriores también se ha contado con una oferta gastronómica temática, con alimentos y bebidas alusivos al universo mágico, así como espacios de fotografía y ambientación para que los asistentes puedan recrear escenas del mundo creado por J.K. Rowling.

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Las bodas mágicas, una de las actividades más recurrentes del bazar, se han mantenido en casi todas las ediciones documentadas, con variaciones en el costo y en los elementos incluidos según la temporada del año.