FES Aragón pide flexibilidad académica por caos en la Línea B del Metro

Un mayor grado de estudios genera más satisfacción entre los mexicanos, según el Inegi. Crédito: Facebook / FES Aragón

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La Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón emitió este miércoles un comunicado dirigido a su comunidad universitaria tras las afectaciones en el transporte público derivadas de un incendio en la Línea B del Metro que suspendió el servicio en 11 estaciones y dificulta los traslados hacia sus instalaciones en el municipio Nezahualcóyotl, Estado de México.

El fuego se registró al exterior de las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo y dañó el cableado eléctrico en la interestación Oceanía–Deportivo Oceanía. El Sistema de Transporte Público Metro informó que el incendio fue ocasionado por la quema de basura en las inmediaciones. El organismo sigue sin precisar en una hora para la normalización del servicio.

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La FES Aragón pide a profesores flexibilizar horarios y entregas

La Facultad de Estudios Superiores Aragón exhortó al alumnado a mantener comunicación con su profesorado para informar oportunamente sobre las dificultades de traslado que pudieran afectar su asistencia o el cumplimiento de actividades académicas.

La Facultad de Estudios Superiores Aragón emite un comunicado que solicita brindar facilidades académicas a los estudiantes ante problemas en el transporte público en el Estado de México. (@FESAragónUNAM)

Mientras que al profesorado se le solicitó considerar estas circunstancias y ofrecer facilidades académicas en:

Horarios de ingresos

Registro de asistencia

Plazo de entrega de actividades

Se solicita que los docentes eviten penalizar a los estudiantes derivados de esta situación, que está ajena a su voluntad.

11 estaciones sin servicio entre Nezahualcóyotl y Ciudad Azteca

El tramo suspendido abarca desde Deportivo Oceanía hasta Ciudad Azteca e incluye estaciones que conectan directamente con los municipios de Nezahualcóyotl y Ecatepec. Las once estaciones sin trenes son: Deportivo Oceanía, Bosque de Aragón, Villa de Aragón, Nezahualcóyotl, Impulsora, Río de los Remedios, Múzquiz, Ecatepec, Olímpica, Plaza Aragón y Ciudad Azteca.

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La interrupción afecta especialmente a quienes se trasladan hacia la zona nororiente del Valle de México, donde la Línea B representa el principal medio de conexión con la Ciudad de México.

Como medida de emergencia, unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) ofrecen servicio entre las estaciones Oceanía y Villa de Aragón para atender a los pasajeros afectados. El Metro pidió a los usuarios prever tiempos adicionales de traslado y seguir las indicaciones del personal en las estaciones.

El gobierno de Ecatepec también habilitó el servicio gratuito de la Línea 2 del Mexibús y unidades de transporte público convencional en el trayecto Ciudad Azteca–Villa de Aragón. Personal especializado del STC trabaja en la reparación del cableado eléctrico sin que se haya establecido un horario de reanudación.

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