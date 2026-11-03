Más dinero para adultos mayores en 2027: Sheinbaum anuncia aumento a la Pensión Bienestar

La Constitución mexicana establece que los Programas de Bienestar deben aumentar al menos igual que la inflación cada año. (Facebook/Programas para el Bienestar)

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La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que los Programas de Bienestar, entre ellos la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores que reciben millones de adultos mayores en México, tendrán más dinero en 2027. El aumento será mayor al alza de precios, es decir, a la inflación.

El anuncio se hizo durante la conferencia mañanera del 9 de septiembre de 2026 en Palacio Nacional, donde Sheinbaum presentó junto a la Secretaría de Hacienda el Paquete Económico para el año siguiente.

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El Paquete Económico se entregó al Congreso el 8 de septiembre de 2026, un día antes de la conferencia. (Presidencia)

El aumento está garantizado por la Constitución, no es promesa nueva

Lo que anunció Sheinbaum no es algo que ella decidió por su cuenta. La Constitución mexicana obliga al gobierno a aumentar cada año los Programas de Bienestar al menos igual que la inflación. Lo que confirmó es que ese aumento será incluso mayor al incremento de precios.

Dicho de forma sencilla: si los precios en las tiendas suben 5 por ciento, la pensión subirá más del 5 por ciento.

El Congreso tiene hasta diciembre para aprobar o modificar el Presupuesto de Egresos de la Federación 2027. (Foto: Congreso de la CDMX)

Sheinbaum fue directa al responder una pregunta en la conferencia: “Se garantiza el incremento por encima de la inflación —que dice la Constitución— de todos los Programas de Bienestar. Son los programas existentes, garantizar su presupuesto y el incremento que corresponde a lo que dice la Constitución.”

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A pesar de lo mencionado por Sheinbaum, el monto exacto que recibirá cada beneficiario de la Pensión Bienestar en 2027 aún no se ha dado a conocer.

Lo anunciado es una propuesta que forma parte del Paquete Económico enviado al Congreso el 8 de septiembre. Serán los diputados y senadores quienes discutan y aprueben el presupuesto final en las próximas semanas.

La inflación en México se mide mensualmente a través del Índice Nacional de Precios al Consumidor, que publica el INEGI. (Gobierno de México)

No habrá programas nuevos: el dinero va a los que ya existen

La presidenta dejó claro que el gobierno no creará programas sociales nuevos para 2027. Todo el presupuesto irá a fortalecer los que ya funcionan: la Pensión Bienestar para adultos mayores, las becas para estudiantes, los apoyos para personas con discapacidad y los demás que ya reciben millones de familias mexicanas.

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El Plan de Inversión en Infraestructura anunciado contempla 5.7 billones de pesos entre 2026 y 2030. (Secretaría del Bienestar Edomex)

Quienes ya cobran alguno de estos apoyos recibirán un monto mayor al de este año, de acuerdo con lo anunciado por Sheinbaum.

¿Por qué sube la pensión? Sheinbaum explica su argumento

Durante la conferencia, Sheinbaum argumentó que aumentar salarios y programas sociales permite que más familias accedan a parte de la riqueza que genera el país.

“¿Cómo se distribuye la riqueza en un país? Por lo menos a través de dos mecanismos: uno es el empleo bien remunerado, o sea, el aumento salarial… La otra son los Programas de Bienestar”, dijo la presidenta.

La Pensión Bienestar se entrega de forma bimestral a adultos mayores de 65 años en todo el país. (Gobierno de México)

La presidenta presentó números del INEGI, con los cuales respaldó su idea. En 2008, las familias que más ganaban en México recibían 34 veces más dinero que las que menos ganaban. En 2024, esa cifra bajó a 16 veces, según los datos que ella citó en la conferencia.

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Sheinbaum atribuye esa reducción al aumento del salario mínimo y a los Programas de Bienestar que se han mantenido desde el gobierno anterior.

Un billón de pesos destinado a programas sociales en 2027

El presupuesto para los Programas de Bienestar en 2027 supera un billón de pesos, cifra que equivale a un millón de millones de pesos.

El secretario de Hacienda Édgar Amador explicó que el Paquete Económico 2027 tiene cinco pilares: crecimiento económico, protección de los Programas de Bienestar, mayor recaudación sin nuevos impuestos, gasto más eficiente y reducción del déficit público.

Edgar Amador, secretario de Hacienda. (Presidencia )

Jorge Mendoza, director de Banobras, detalló los números: para 2027, el gobierno espera recaudar cerca de 6 mil 995 miles de millones de pesos entre impuestos y otros ingresos. De ese total, más de un billón de pesos va directo a los Programas de Bienestar, según lo informó Mendoza en la conferencia.

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¿Cómo se financiará el aumento a los Programas de Bienestar en 2027, según la presidenta?

Sheinbaum respondió que el aumento no se financiará con nuevos impuestos ni con un alza en el precio de la gasolina. “No hay nuevos impuestos para la gente, no hay gasolinazos. Lo que hay son medidas para evitar la evasión fiscal”, dijo en la conferencia.

El programa de apoyo a personas con discapacidad entrega una pensión mensual a quienes cumplen con los requisitos establecidos. (Gobierno de México)

El titular del SAT Antonio Martínez informó que entre octubre de 2024 y agosto de 2026 se detectaron y bloquearon más de 38 mil empresas que utilizaban facturas falsas para pagar menos impuestos.

El presupuesto 2027 pretende aumentar también en educación, salud, ciencia y seguridad

El presupuesto 2027 también contempla aumentos en otras áreas, de acuerdo con lo presentado por la Secretaría de Hacienda. Educación crecerá 10.7 por ciento, salud 11.3 por ciento, ciencia 13 por ciento y seguridad 11.5 por ciento. Sheinbaum sostuvo que esas cifras equivalen a casi tres veces la inflación estimada.

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El presupuesto para educación en 2027 crecerá 10.7 por ciento, según lo presentado por la Secretaría de Hacienda. Crédito: Cuartoscuro.

El campo también tendrá un incremento, vinculado a los apoyos dados este año por la baja en los precios del maíz y el frijol, y a nuevos esquemas de financiamiento para productores rurales, de acuerdo con lo presentado en la conferencia.

El presupuesto 2027 incluye 5.7 billones de pesos en infraestructura y más de 1.8 millones de viviendas

Según la información presentada en la conferencia, el gobierno informó un Plan de Inversión en Infraestructura de 5.7 billones de pesos entre 2026 y 2030. Más de la mitad iría a energía; el resto, a trenes, carreteras, agua y salud, según lo expuso Jorge Mendoza.

Banobras es el banco del gobierno mexicano que financia obras de infraestructura pública como carreteras, trenes y vivienda. (Gob. de México)

En vivienda, el plan contempla construir más de 1.8 millones de casas, según lo expuso Mendoza en la conferencia. El déficit público pasaría de 4.1 por ciento del Producto Interno Bruto en 2026 a 3.9 por ciento en 2027, de acuerdo con los datos presentados por la Secretaría de Hacienda.

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