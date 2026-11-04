“Para que entiendan por qué”: gobierno de México visitará escuelas para explicar el retiro de celulares tras reclamos

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó en su conferencia matutina que las autoridades educativas realizarán jornadas informativas en las escuelas para explicarles a los estudiantes por qué a partir del 3 de noviembre está prohibido el uso de celulares en las escuelas públicas y privadas.
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