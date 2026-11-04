México

“Para que entiendan por qué”: gobierno de México visitará escuelas para explicar el retiro de celulares tras reclamos

La medida, que prohíbe los teléfonos celulares en las aulas, será acompañada por una campaña de información

Claudia Sheinbaum habla detrás de un podio con el escudo de México, junto a la bandera mexicana y dos micrófonos
Claudia Sheinbaum interviene en una conferencia de prensa sobre las jornadas informativas dedicadas al retiro de teléfonos celulares en los centros educativos. (Presidencia)
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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó en su conferencia matutina que las autoridades educativas realizarán jornadas informativas en las escuelas para explicarles a los estudiantes por qué a partir del 3 de noviembre está prohibido el uso de celulares en las escuelas públicas y privadas.

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