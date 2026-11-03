El Malilla reparte dulces con máscara de Jason en las calles de Valle de Chalco

A bordo de su camioneta y con máscara de Jason Voorhees, El Malilla documentó el momento en que salió a regalar dulces a los niños durante la noche de Día de Muertos en Valle de Chalco. IG: tumaliantebebetour

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El cantante de música urbana Fernando Hernández Flores, conocido como El Malilla, repartió dulces a decenas de niños durante la noche de Día de Muertos en las calles del municipio mexiquense de Valle de Chalco a bordo de una camioneta.

El artista urbano llevó a cabo esta actividad apenas veinticuatro horas después de reunir a más de 20 mil personas en la explanada del Mercado Juárez de Toluca durante los festejos culturales de la entidad.

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El Malilla preparó la entrega desde temprano en su domicilio y llenó el vehículo con paquetes cerrados de paletas y chocolates destinados a los menores que salieron a pedir “calaverita”.

El intérprete documentó el inicio de su trayecto con un video y explicó el motivo de su recorrido nocturno frente a la cámara antes de encender el motor de la unidad.

El músico expresó ante sus seguidores: “Así es, pandilla, primero de noviembre, Día de Muertos. Andamos en el barrio Valle de Chalco, andamos buscando a los chamacos para darle truco o dulce, dulce o truco, les va a dar diabetes, discúlpenme, pandilla”.

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El Malilla documentó su recorrido nocturno por Valle de Chalco, donde entregó dulces a decenas de menores disfrazados. (Especial )

El cantante ocultó su identidad con una máscara de durante el trayecto

Para evitar aglomeraciones desmedidas en las vialidades públicas, El Malilla cubrió su rostro con una máscara dorada de hockey inspirada en Jason Voorhees, de la saga de terror Viernes 13, además de un pasamontañas de tela oscura.

El cantante vistió también un suéter negro de punto trenzado y una chamarra de cuero con figuras de costillas humanas pintadas en aerografía con tonos blancos y verdes sobre las mangas y el pecho.

La indumentaria provocó desconcierto entre algunos vecinos y padres de familia que caminaban por las banquetas, quienes dudaron en acercarse cuando el automóvil detuvo su marcha a un costado de ellos.

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Los menores iban acompañados de sus familias mientras caminaban sobre avenidas principales del municipio, aprovechando la festividad para recorrer comercios locales y viviendas en busca de dulces.

El propio Malilla reconoció la reacción de los transeúntes mientras conducía por las calles de su colonia: “La banda no sabe que soy yo, por eso se saca de onda”.

Al notar la desconfianza inicial, el artista descendió parcialmente del vehículo y comenzó a llamar a los menores disfrazados de catrinas, brujas y payasos para colocar dulces directamente en sus bolsas y contenedores.

Para evitar aglomeraciones desmedidas en las vialidades públicas, El Malilla cubrió su rostro con una máscara dorada de hockey inspirada en la saga de terror Viernes 13, además de un pasamontañas. (IG: elmalilla_)

La revelación de su identidad congregó a decenas de familias mexiquenses

La reserva de los transeúntes desapareció en cuanto los niños y jóvenes de Valle de Chalco reconocieron el timbre característico de su voz al entregar los dulces.

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Varios grupos de jóvenes comenzaron a corear el nombre artístico del intérprete frente a la ventanilla del conductor, lo que atrajo a más familias provenientes de calles aledañas en Estado de México.

El cantante atendió a cada menor que se aproximó a la camioneta, preguntó los detalles de los atuendos de los niños y entregó porciones dobles a quienes llevaban recipientes en forma de calabaza.

La jornada de entrega se prolongó por más de dos horas y concluyó cuando se agotaron por completo las cajas de dulces almacenadas en los asientos traseros de la camioneta.

Los jóvenes de Valle de Chalco reconocieron al intérprete por el timbre particular de su voz. (Archivo)

Las imágenes acumularon miles de interacciones en plataformas digitales

Durante la madrugada del 2 de noviembre, el cantante difundió una serie de fotografías y grabaciones en su perfil de la red social Instagram bajo la cuenta oficial de su gira musical.

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La publicación incluyó un mensaje redactado por el propio intérprete: “Arriba Valle de Chalco, el día de muertos, los niños, y El Malilla”.

El material audiovisual sumó miles de reacciones en las primeras horas de publicación, acompañadas por cientos de comentarios de seguidores que celebraron su presencia en las calles del municipio.

Las grabaciones del trayecto nocturno en Instagram acumulan miles de reacciones de seguidores en diversas entidades del país. (Mar L. / Infobae México)

Usuarios de diversas entidades del país destacaron la sencillez del músico por volver a convivir con los habitantes de su localidad en fechas tradicionales sin desplegar dispositivos privados de seguridad.

El intérprete ha incorporado referencias a su lugar de origen en temas musicales como “B de Bellako” y “G Low Kitty”, producciones que acumulan millones de reproducciones en servicios digitales.

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El festival de Toluca del 31 de octubre y el recorrido comunitario del primer día de noviembre formaron parte de las actividades públicas del artista antes de sus próximas presentaciones en territorio nacional.