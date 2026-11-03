Gran Premio de la Fórmula 1 en México dejó más de 75 detenidos por reventa de boletos

Despliegue de elementos de seguridad en el evento deportivo. Crédito: SSC

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La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvo a 77 personas durante el dispositivo implementado en el Gran Premio de México de Fórmula 1 2026, informó la dependencia en el comunicado 2923/2026.

Las detenciones ocurrieron en el marco de las actividades realizadas los días 30 y 31 de octubre y el 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, ubicado en la alcaldía Iztacalco. La SSC señaló que las acciones de vigilancia se desplegaron dentro y fuera del recinto.

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Detenciones por reventa de boletos

Del total de arrestos, 76 personas fueron detenidas por posiblemente propiciar la reventa de boletos durante el Gran Premio de México 2026. La cifra representa la amplia mayoría de los casos registrados por la SSC en este operativo.

Según el comunicado, los policías realizaron recorridos de vigilancia dentro y fuera de las instalaciones del autódromo con el objetivo de inhibir la comercialización irregular de entradas. En esos recorridos fue donde los efectivos detectaron a los posibles revendedores.

Gran Premio de la Formula 1 en México dejó más de 75 detenidos por reventa de boletos. SSC

Como parte de las acciones, los oficiales aseguraron 25 boletos cuya posesión legal no pudo ser acreditada por los detenidos. Ante esa situación, las personas fueron presentadas ante el Juez Cívico itinerante, previa lectura de sus derechos constitucionales.

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Antecedentes penales entre los detenidos

25 de las personas detenidas por posible reventa cuentan con antecedentes penales por el mismo delito. El dato fue destacado por la propia dependencia dentro del comunicado.

Este hallazgo implica que un tercio de los detenidos por reventa ya había sido vinculado previamente con hechos similares, de acuerdo con la información proporcionada por la autoridad capitalina.

Robo de una cartera dentro del autódromo

Además de los casos de reventa, la SSC reportó la detención de un hombre de 53 años por el probable robo de una cartera dentro del Autódromo Hermanos Rodríguez. Se trató del único caso de este tipo registrado durante el evento.

Gran Premio de la Formula 1 en México dejó más de 75 detenidos por reventa de boletos. SSC

De acuerdo con el comunicado, los hechos ocurrieron al interior de las instalaciones, donde el detenido presuntamente sustrajo el objeto de la bolsa del pantalón de un asistente. La cartera fue recuperada por los oficiales durante la intervención.

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El hombre quedó a disposición de las autoridades ministeriales correspondientes para que se determine su situación jurídica, informó la dependencia.

Postura de la SSC sobre eventos masivos

La Secretaría de Seguridad Ciudadana señaló que, con estas acciones, refrenda su compromiso de implementar dispositivos integrales de seguridad y atención para salvaguardar la integridad de las personas que asisten a eventos masivos en la Ciudad de México.

Otros hallazgos durante el primer día del operativo

El despliegue de seguridad para el Gran Premio de México 2026 también dejó otros datos relevantes durante la jornada inaugural del viernes 30 de octubre, según informó la dependencia capitalina. Ese primer día, antes del cierre total del operativo, los elementos de la SSC ya habían detenido a 30 personas mediante labores de inteligencia.

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El operativo también logró el aseguramiento de 5 drones que sobrevolaron sin autorización. SSC

Durante esa jornada, las autoridades detectaron 36 acreditaciones falsas que intentaron ingresar al Autódromo Hermanos Rodríguez y recuperaron 20 boletos. El operativo también logró el aseguramiento de 5 drones que sobrevolaron sin autorización el perímetro del recinto, en incumplimiento de las restricciones establecidas para el evento.

En materia de control vial y prevención, las autoridades aplicaron 426 pruebas de alcoholimetría, de las cuales 42 resultaron positivas. Para el dispositivo general se desplegaron más de 4 mil 300 elementos entre labores de prevención, seguridad y vialidad, de acuerdo con el reporte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

La joven fue auxiliada tras presentar malestares en el evento. Crédito: SSC

El operativo también registró una atención médica de urgencia: elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) auxiliaron a una mujer embarazada de 22 años dentro del autódromo, quien presentó un probable inicio de trabajo de parto. La paciente fue trasladada en ambulancia a un hospital especializado, aunque la dependencia no precisó el nombre del centro médico ni su estado de salud posterior.

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