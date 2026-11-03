Coloca así tus prendas en los cajones: el método para ganar espacio en recámaras pequeñas

Guardar la ropa en vertical cambia la forma de usar los cajones: en lugar de acumular prendas unas sobre otras, permite ordenarlas en filas compactas para encontrarlas y devolverlas a su sitio con facilidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El doblado vertical de la ropa permite liberar espacio en los cajones de recámaras pequeñas al reemplazar las pilas horizontales por filas de prendas que quedan de pie.

El método se aplica al guardar camisetas, pantalones, suéteres, pijamas y ropa interior en paquetes compactos, con separadores y categorías definidas, para ver todo el contenido sin desordenar.

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La organización empieza por decidir qué prendas van dobladas y cuáles necesitan una percha. Las guías de Good Housekeeping y Martha Stewart plantean que la clave no consiste en llenar los cajones al máximo, sino en distribuir la ropa según su uso, volumen y tipo de tela.

El doblado vertical permite ver cada prenda al abrir el cajón

Las pilas tradicionales parecen ordenadas al principio, pero se desarman cuando se busca una prenda situada en la parte inferior. Una camiseta retirada desde el fondo obliga a mover las superiores y deja el cajón revuelto.

El método vertical evita ese problema. Cada prenda se dobla hasta formar un rectángulo que puede sostenerse por sí mismo y se acomoda junto a las demás, como si fuera un archivo.

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Esta disposición permite identificar el color, la textura y el tipo de cada pieza sin levantar una pila. La ropa queda visible desde arriba y resulta más fácil elegir una prenda sin alterar la organización del resto.

Good Housekeeping denomina a esta técnica file folding, o doblado tipo fichero. La publicación recomienda adaptar el tamaño de cada paquete a las dimensiones reales del cajón para formar filas estables.

El sistema también ayuda a detectar qué ropa se usa menos. Cuando todas las prendas quedan a la vista, se reduce la tendencia a repetir siempre las mismas camisetas o pantalones que permanecían en la parte superior de las pilas.

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Cada prenda se dobla hasta formar un rectángulo que puede sostenerse por sí mismo y se acomoda junto a las demás, como si fuera un archivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vaciar y medir los cajones define cuánto espacio hay disponible

Antes de reorganizar, conviene retirar todo el contenido del cajón. Esa tarea permite comprobar qué prendas continúan en uso y cuáles solo ocupan espacio.

La clasificación previa evita doblar y guardar ropa dañada, duplicada o que ya no se utiliza. El objetivo es que los cajones contengan piezas que tengan una función concreta dentro de la rutina diaria.

Good Housekeeping aconseja medir la altura, el ancho y la profundidad de cada cajón antes de comprar cajas, divisores o bandejas. Las medidas permiten elegir accesorios que no resten capacidad ni impidan cerrar el mueble.

La altura es especialmente relevante para el doblado vertical. Una prenda demasiado alta puede sobresalir del borde, deformarse al cerrar el cajón o perder estabilidad frente a las demás.

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También conviene limpiar el interior antes de devolver la ropa. Retirar polvo, pelusas y restos acumulados ayuda a que las prendas vuelvan a un espacio más adecuado y facilita empezar con categorías claras.

Una vez vacío el mueble, resulta más sencillo decidir qué cajón recibirá cada tipo de ropa. Los superiores suelen ser más prácticos para las piezas de uso diario, mientras los inferiores pueden quedar para prendas menos frecuentes.

Las camisetas deben quedar firmes, compactas y a la vista

Las camisetas son una de las prendas más sencillas para adoptar el método. El proceso comienza al extender la pieza sobre una superficie plana y alisar la tela con las manos.

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Después se dobla cada costado hacia el centro para crear una forma rectangular. Las mangas deben quedar recogidas dentro del cuerpo de la prenda para que no sobresalgan de los bordes.

El rectángulo se pliega a lo largo y luego en mitades o tercios. La cantidad de pliegues depende de la altura del cajón y del grosor de la tela.

La prueba final consiste en apoyar la camiseta sobre uno de sus bordes. Si se mantiene de pie, está lista para ir al cajón; si se abre o se cae, necesita un pliegue más firme o un formato distinto.

Un pliegue final con un pequeño margen ayuda a que la prenda conserve la forma. Ese detalle evita un paquete excesivamente rígido y favorece que las piezas se sostengan entre sí.

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Good Housekeeping sugiere usar una camiseta ya doblada como referencia para repetir el mismo tamaño con el resto. La uniformidad permite crear filas parejas, aprovechar mejor el ancho del cajón y reducir espacios vacíos.

Antes de reorganizar, conviene retirar todo el contenido del cajón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los pantalones y suéteres requieren un doblado adaptado a su volumen

Los pantalones también pueden guardarse en vertical, sobre todo cuando la barra del clóset tiene poco espacio. Para ello, se colocan las perneras una sobre otra y se dobla la prenda hacia la cintura.

El resultado debe ser un paquete rectangular que no ocupe más altura que el cajón. Los vaqueros y pantalones informales suelen adaptarse bien a este método por la consistencia de sus telas.

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Los suéteres, las sudaderas y las prendas de punto requieren otro cuidado. Sus mangas deben doblarse hacia adentro para evitar que sobresalgan y creen paquetes desiguales dentro de la fila.

En las prendas gruesas, el exceso de pliegues puede generar volumen innecesario. Conviene reducir los dobleces y buscar una forma compacta que no comprima demasiado las fibras.

Martha Stewart recomienda considerar el tipo de prenda al decidir si se dobla o se cuelga. Los suéteres pueden deformarse en los hombros cuando permanecen demasiado tiempo en una percha, por lo que una balda o un cajón puede ser una mejor alternativa.

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Los vestidos, los blazers, las chaquetas estructuradas y las prendas delicadas suelen necesitar perchas. La organización eficiente no implica doblarlo todo, sino reservar cada espacio para las piezas que mejor se conservan allí.

La ropa interior necesita divisores para no mezclarse

La ropa interior, los calcetines y las prendas pequeñas suelen generar desorden con rapidez. Su tamaño hace que se desplacen dentro del cajón y se mezclen si no tienen compartimentos definidos.

Los cajones superiores son una ubicación conveniente para estas categorías porque contienen prendas que se usan todos los días. La cercanía facilita la rutina y reduce la necesidad de buscar en distintas zonas de la recámara.

Los organizadores internos permiten separar ropa interior, calcetines, leggings y accesorios. No es indispensable comprar sistemas complejos: una caja adecuada o divisiones sencillas pueden delimitar cada grupo.

Los calcetines no necesitan guardarse enrollados en forma de bola. Al doblarlos en pares y colocarlos en una fila, ocupan menos espacio visual y permiten encontrar cada conjunto con mayor rapidez.

Los sujetadores requieren una disposición distinta. Conviene evitar doblar las copas para no deformarlas; pueden guardarse abiertos, alineados o encajados unos dentro de otros, siempre sin ejercer presión sobre su estructura.

Cada compartimento debe tener una función clara. Cuando una categoría tiene un lugar asignado, el mantenimiento resulta más simple después de lavar, secar y guardar la ropa.

La ropa interior, los calcetines y las prendas pequeñas suelen generar desorden con rapidez. Su tamaño hace que se desplacen dentro del cajón y se mezclen si no tienen compartimentos definidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un cajón saturado pierde la ventaja del orden vertical

Un cajón lleno hasta el borde puede contener más prendas durante un día, pero dificulta el uso cotidiano. Si las filas están apretadas, resulta complicado retirar una pieza sin alterar las demás.

El espacio libre no representa desperdicio cuando permite mantener la forma de los paquetes. Una pequeña holgura facilita que la ropa entre y salga sin fricción ni necesidad de reacomodar todo el cajón.

Good Housekeeping señala que los organizadores funcionan mejor cuando las prendas no están comprimidas. La separación entre categorías ayuda a conservar el sistema y evita que las piezas pequeñas invadan otros espacios.

La organización debe responder a la frecuencia de uso. Las camisetas, la ropa interior y los pantalones habituales pueden ir en los cajones más accesibles, mientras que las prendas de otra temporada pueden salir de esa zona.

Martha Stewart recomienda diseñar el clóset y los cajones como un conjunto. Las barras se destinan a las prendas que necesitan colgarse, mientras que las baldas y cajones alojan las piezas que se conservan mejor dobladas.

Este reparto evita que un solo mueble soporte toda la carga de ropa. El resultado es una recámara más funcional, con espacios definidos para cada categoría.

Guía para organizar y optimizar el almacenamiento de ropa en cajones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las filas visibles facilitan mantener la recámara en orden

El cambio más útil aparece después de varios días de uso. Al abrir el cajón, las prendas siguen visibles y cada pieza puede volver a su fila sin desmontar una pila completa.

La organización se vuelve más fácil cuando el método es simple de repetir. Si una persona necesita rehacer el cajón entero cada vez que saca una camiseta, es probable que abandone el sistema.

El doblado vertical ofrece una solución práctica para recámaras pequeñas porque convierte la profundidad del cajón en una zona aprovechable. La ropa deja de acumularse hacia arriba y pasa a distribuirse en filas.

La técnica no exige una perfección constante. Basta con mantener tamaños similares, separar las categorías y evitar que el cajón quede abarrotado.

El orden también depende de revisar periódicamente el contenido. Si una fila deja de tener espacio o si aparecen prendas que no corresponden a la temporada, conviene reorganizar antes de que el cajón vuelva a saturarse.

La meta no es crear un mueble decorativo, sino un sistema que permita encontrar, usar y guardar la ropa con menos esfuerzo. En una recámara pequeña, esa diferencia libera espacio y simplifica las tareas de todos los días.