De Sudamérica a Michoacán: así era la ruta del tráfico de cocaína de Los Pichilinguillos, célula vinculada a Cárteles Unidos

Este grupo criminal fue identificado con ayuda de inteligencia naval y Operaciones Especiales. Foto: Fiscalía de Michoacán

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La Secretaría de Marina (Semar) ubicó a través de labores de inteligencia las rutas marítimas que utilizaban los miembros de “Los Pichilinguillos” para adquirir cocaína desde Sudamérica y Centroamérica y distribuirla desde Michoacán.

El pasado jueves 29 de octubre fueron detenidos tres presuntos líderes de este grupo criminal en un operativo realizado en el municipio de Coahuayana, en el que también participaron elementos de seguridad estatal y federales.

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Los tres hombres fueron identificados como Bernardo “N”, alias “Mando”, Leobardo “N” alias “Lioba” y Leopoldo “N”, alias “Negrito”, quienes contaban con órdenes de aprehensión por diferentes delitos relacionados con homicidios y tráfico de cocaína. Además, todos son señalados como generadores de violencia en Michoacán.

La ruta de la cocaína detectada por las autoridades: el trasiego era desde Michoacán a Estados Unidos

Efectivos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República realizan el traslado y custodia de personas detenidas a través de un campo abierto. Las imágenes oficiales muestran el despliegue del personal de seguridad con equipo táctico durante el operativo. Video: Marina

Datos obtenidos por Infobae México refieren que “Los Pichilinguillos” mantienen vínculos con Cárteles Unidos, una alianza de grupos criminales que estaría encabezada por Juan José Farías Álvarez, alias “El Abuelo”. Su posible relación aún es investigada para determinar sus redes de operación, financiamiento y distribución de drogas.

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Las autoridades identificaron que la célula liderada por los tres hermanos mantenía el control de rutas de narcotráfico de cocaína por vía marítima en la franja costera ubicada entre Faro de Bucerías y Huahua, en el municipio de Aquila, Michoacán.

Esta franja costera ha sido durante años un hub logístico estratégico para el desembarco de drogas procedente de Centro y Sudamérica al litoral del Pacífico mexicano.

Según las indagatorias, “Los Pichilinguillos” eran los encargados de la coordinación de movimientos de droga desde la franja costera de Aquila y que luego movían hacia el municipio de Apatzingán. Desde ese sitio, el grupo la redistribuía a la región centro del país y a diversos puntos de Estados Unidos.

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Líderes también estarían vinculados con extorsión a productores de plátano, secuestros y ataques armados

La Marina realiza labores de inteligencia con el decomiso de drogas en altamar, que derivaron en la ubicación de Los Pichilinguillos. Foto: Marina

Por su parte, la Fiscalía de Michoacán detalló que “Los Pichilinguillos” también se dedicaban a la extorsión de productores de plátano y cobro de piso en la costa de Michoacán.

Sus actividades delictivas también llevaron a Bernardo “N” y Leopoldo “N” a ser buscados y contar con mandamientos judiciales por homicidio calificado, derivados del ataque armado ocurrido el pasado 28 de mayo en el municipio de Aquila, donde fallecieron tres personas y una mujer resultó herida.

La agresión se registró sobre la carretera costera, a la altura de la localidad de Colola, cuando las víctimas fueron atacadas a balazos cuando viajaban a bordo de una camioneta. Entre las personas atacadas se encontraban dos integrantes de la comunidad indígena nahua de Pómaro y dos docentes.

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Como resultado del ataque armado fallecieron Lucas “N”, Jerónimo “N” y Felipe de Jesús “N”, mientras que Adelaida “N” resultó herida de bala.

Foto: Fiscalía de Michoacán

Además de estar relacionado con este hecho violento, Bernardo “N” cuenta con tres órdenes de aprehensión adicionales por secuestro agravado y desaparición forzada de personas, mientras que Leopoldo Fabián “N” tiene dos más por los mismos delitos, que corresponden a investigaciones del año 2000.

Luego de su detención, las autoridades informaron que los tres hermanos fueron trasladados a la Ciudad de México para ser puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente para que se determinara su situación jurídica.

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“El Abuelo” es buscado en Estados Unidos: ofrecen 10 mdd por su captura

Desde el año 2025 Juan José Farías Álvarez, alias “El Abuelo”, fue acusado formalmente en Estados Unidos por delitos de narcotráfico y armas de fuego como parte de su liderazgo en Cárteles Unidos.

El FBI y la DEA buscan a "El Abuelo" y a otros objetivos prioritarios con millonarias recompensas Foto: FBI

El gobierno de EEUU acusa al cártel de ser uno de los mayores productores de metanfetamina con capacidad de fabricar varias toneladas al mes, en una red de distribución que alcanza ciudades como Dallas, Houston, Atlanta, Kansas City, Sacramento, Los Ángeles, Denver y Chicago, además de extenderse a Europa, Australia y otras regiones.

Por su captura, el Departamento de Estado de Estados Unidos ofrece una recompensa de 10 millones de dólares para quien ofrezca información que permita ubicarlo.

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