“Si sube, la matan”: La Chicuela recuerda la amenaza que habría recibido Jenni Rivera en Monterrey

Cada vez más son los fans que piensan que Jenni Rivera está viva (ig: jennirivera)

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La muerte de Jenni Rivera volvió a ser tema de conversación luego de que La Chicuela compartiera recuerdos y detalles de una experiencia que vivió durante una presentación de la cantante en la Arena Monterrey, aproximadamente dos años antes del accidente aéreo ocurrido en diciembre de 2012. Durante una entrevista para el podcast de Melo Montoya, la periodista aseguró que recibió información sobre una supuesta amenaza contra la intérprete mientras disfrutaba del espectáculo. “Oye, acaban de amenazar a Jenni”, fue la frase que, según recordó, le dijo Arturo Rivera aquella noche.

Melo Montoya quiso conocer su opinión sobre lo que realmente ocurrió con la muerte de la cantante, pero La Chicuela respondió que prefería hablar con franqueza. “Te voy a hablar al chile, como hablamos los de Monterrey”, expresó antes de explicar que ha escuchado diferentes versiones sobre el caso. También recordó que, cuando entrevistó a Rosie Rivera en casa de doña Rosa, la hermana de Jenni le comentó que el resultado del peritaje apuntaba a un accidente debido a la antigüedad del avión.

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Sin embargo, el recuerdo de aquella advertencia durante el concierto sigue siendo uno de los episodios que más llaman la atención de su relato. La periodista contó que, al enterarse de la amenaza, preguntó qué había contestado la cantante. La respuesta que recibió fue contundente: “Que chinguen a su madre y colgó”. Al escucharla, Melo Montoya reaccionó sorprendido, mientras La Chicuela reconoció que sintió miedo por lo que pudiera suceder.

La Chicuela recuerda la llamada que habría recibido Jenni Rivera

Jenni Rivera fue una de las cantantes del regional mexicano más cotizadas, vendió más de 20 millones de discos Foto: Cuartoscuro

La periodista explicó que aquella presentación en Monterrey también estuvo relacionada con una actividad benéfica. Recordó que el empresario Cano la invitó a participar junto a Jenni Rivera en la entrega de un cheque de 500 mil pesos, destinado a apoyar a las familias afectadas por un fenómeno meteorológico. Según contó, la cantante aportó 100 mil pesos por cada uno de sus cinco hijos y entregó el recurso al entonces alcalde de Monterrey, Adalberto Madero.

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“Yo tengo esa foto donde estamos con el cheque y ella le entrega el cheque al alcalde de Monterrey”, recordó La Chicuela. Después de aquella actividad, permaneció en el concierto para disfrutar de la presentación, pero la noche cambió cuando Arturo Rivera se acercó para comunicarle la advertencia que supuestamente había recibido la cantante.

“Sí, le hablaron por teléfono y que si sube, la matan”, relató la comunicadora al reconstruir aquella conversación. Explicando que ya no pudo continuar disfrutando del espectáculo con tranquilidad. “Y yo ya no me quedé a gusto, o sea, ya me dio miedo estar ahí”, confesó.

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La inquietud aumentó cuando supo que habían cambiado los planes de traslado de la intérprete. “Ella se iba a ir en un transporte, en una camioneta determinada y cambiaron toda la logística y la llevaron en un vocho de no sé quién”, contó.

El cambio de transporte y una escena que nunca olvidó

Se cumplen 13 años de la muerte de la Diva de la Banda. Crédito: EFE

Después del concierto, estaba prevista una reunión en el hotel para convivir con Jenni Rivera. La Chicuela contó que Claudia Cano y ella salieron a comprar tacos para la taquiza y que, al regresar a la habitación de la cantante, encontró una escena que todavía conserva en su memoria.

“Y entonces cuando yo llego al hotel, al cuarto de Jenni, me acuerdo, tengo esa imagen fotográfica”, expresó. Lo que vio fue a Esteban, quien entonces era esposo de la intérprete, planchando uno de sus vestidos. “El hombre planchando el vestido”, recordó, al describir la prenda blanca con detalles color aqua que Jenni utilizaba.

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Melo Montoya escuchó atento mientras la periodista mencionaba a otras personas que también se encontraban en el lugar, entre ellas Carolina Sandoval, conocida como La Venenosa. La Chicuela señaló que, pese a lo sucedido en el concierto, Jenni parecía estar tranquila durante la convivencia. “Pero ella como si nada”, comentó.

“Hoy la matan”: el grito que se escucha en un video

La Chicuela se sentía menos mujer y trabajó en su amor propio (Foto: Twitter / @chicuela)

Uno de los pasajes más inquietantes de la conversación surgió cuando la periodista mencionó una grabación de Jenni Rivera interpretando “Paloma Negra”, disponible en YouTube. Según su relato, durante el concierto una persona del público gritó: “Hoy la matan”. La comunicadora aseguró que la cantante escuchó la expresión y que su rostro cambió inmediatamente.

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“Y de repente: ‘Hoy la matan’. Y ella escucha”, relató. Melo Montoya intervino para recordar que alguien había gritado aquella frase desde el público de la Arena. La Chicuela insistió en que la reacción de Jenni puede observarse en el video. “Su cara le cambia. Su cara le cambia. O sea, ella escuchó, estoy segura, porque hace el gesto así como de: ‘Ay, cabrón’”, comentó.

La periodista también explicó que consultó a Rosie Rivera para saber si aquella frase había sido agregada posteriormente a la grabación o si pertenecía al audio original del espectáculo. “Rosie, ¿eso que se escucha está sobrepuesto o es del sonido original de la Arena?”, recordó que le preguntó. Según su testimonio, Rosie respondió: “Es del sonido original de la Arena”.

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A pesar de estos recuerdos, La Chicuela evitó asegurar que la cantante hubiera sido víctima de un homicidio. Recordó que Rosie le había hablado del peritaje que señalaba un accidente y reconoció que existen versiones distintas sobre lo ocurrido. “Haiga sido como haiga sido. O sea, si la mataron, si no la mataron, si el avión se cayó por accidente, nadie nos la va a devolver”, reflexionó. Finalmente, la periodista expresó su deseo de que la intérprete descanse en paz y recordó las dificultades que atravesó durante su vida: “Lo único que me alegra de que esté en otro plano es que dejó de sufrir porque tuvo una vida muy complicada”.