México

Florinda Meza aclara si demandará al Piojo Alvarado por su disfraz de La Chilindrina

El jugador de Chivas usó el icónico traje del Chavo del 8 por Halloween 2026

piojo alvarado, florinda meza -México- 3 noviembre
(X Chivas/captura de pantalla)
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Florinda Meza desmintió que haya iniciado una demanda contra Roberto Alvarado, futbolista de Chivas conocido como el Piojo, por haberse disfrazado de La Chilindrina durante las celebraciones de Halloween.

La actriz aseguró que el supuesto mensaje que circuló en redes sociales fue falso y atribuyó su difusión a la suplantación de identidad y al uso de inteligencia artificial.

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El rumor surgió días después de que Alvarado participó en el concurso de disfraces de Chivas con una caracterización de La Chilindrina, personaje de El Chavo del 8. S

El mediocampista se presentó ante sus compañeros con el atuendo del personaje y provocó risas dentro de la dinámica organizada en Verde Valle.

La publicación llegó después de que varias cuentas difundieron una imagen atribuida a la viuda de Roberto Gómez Bolaños, “Chespirito”. En el texto falso, se leía una supuesta advertencia dirigida al jugador rojiblanco por utilizar un vestuario asociado a la serie.

El supuesto mensaje advertía a Piojo Alvarado por usar el disfraz de La Chilindrina

La imagen que circuló en redes mostraba una fotografía de Florinda Meza junto a otra de Roberto Alvarado vestido como La Chilindrina. También incluía un texto presentado como si hubiera sido publicado desde una cuenta de la actriz.

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“Lamento informarte que ese vestuario pertenece legalmente a mi difunto esposo Chespirito. Tendrás que responder ante la ley por utilizar atuendos de su programa sin autorización o pagar las multas correspondientes”, decía el mensaje apócrifo.

Florinda Meza
CIUDAD DE MÉXICO, 30SEPTIEMBRE2025.- Florinda Meza, actriz mexicana, durante la presentación del documental "Atrévete a vivir" el cual mostrará una versión personal sobre su trayectoria. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

La publicación se propagó entre usuarios que asumieron que Meza había reaccionado al disfraz del futbolista de Chivas. La versión también incluyó referencias a una supuesta demanda por derechos sobre la imagen y los personajes creados por Gómez Bolaños.

Florinda Meza desmiente

En Instagram, Meza negó de forma directa cualquier acción legal derivada del disfraz. La actriz escribió: “YO NO he mandado ningún mensaje ni amenaza de demanda por un disfraz A NADIE”.

Meza desestimó esa versión y alertó a sus seguidores sobre los contenidos falsos que utilizan su identidad. “Para los incautos, que no saben que existe la IA y la suplantación de identidad, les aclaro”, señaló antes de rechazar el supuesto reclamo legal.

La actriz pidió a los usuarios corroborar la información en sus canales oficiales antes de compartirla. Su mensaje apuntó a las cuentas que, según sostuvo, utilizan su nombre para obtener alcance en plataformas digitales.

Florinda Meza dijo que los disfraces honran el legado de Chespirito si son respetuosos

Además de desmentir la amenaza de demanda, Florinda Meza expresó que no tiene objeciones ante los homenajes de los seguidores a los personajes de Chespirito. La actriz sostuvo que esas caracterizaciones forman parte de la permanencia cultural de la serie.

“A mí me encanta que los fans se disfracen de los personajes y, mientras sea con respeto, honren así el legado de mi Rober y de todos los que participamos de ese fenómeno increíble que ha sido Chespirito”, escribió.

El Piojo Alvarado sorprendió una vez más con su disfraz, ahora se caracterizó de la Chilindrina (X/ @Chivas)
El Piojo Alvarado sorprendió una vez más con su disfraz, ahora se caracterizó de la Chilindrina (X/ @Chivas)

La referencia a “mi Rober” aludió a Roberto Gómez Bolaños, creador e intérprete de personajes como El Chavo, el Chapulín Colorado y el Chómpiras. Meza formó parte del elenco de varios de sus programas y encarnó, entre otros papeles, a Doña Florinda.

La actriz también cuestionó la difusión de contenidos falsos con su nombre. “Por cierto, veo que les encanta usar mi imagen y mi nombre para viralizarse en redes y monetizar, con falsedades”, afirmó.

En otro tramo de su publicación, Meza escribió: “Será porque mi imagen y mi nombre, Florinda Meza, venden, y VENDEN MUY BIEN”. La actriz cerró su descargo con una advertencia a quienes fabrican este tipo de contenidos: “¡No hay que creer todo lo que vean en internet! Pueden ir directo a mis redes y verificarlo”.

“¡Y la próxima vez, vayan a inventarle demandas a su abuela!”, agregó Florinda Meza.

florinda meza
(Instagram)

Piojo Alvarado apareció como La Chilindrina en el concurso de disfraces de Chivas

El disfraz de Roberto Alvarado formó parte de la celebración de Halloween que Chivas realizó con su plantel en Verde Valle. El club compartió imágenes de la actividad en redes sociales y mostró a varios jugadores con atuendos inspirados en personajes de ficción y figuras de la cultura popular.

Alvarado se destacó por su gran actuación durante el Mundial. REUTERS/Raquel Cunha
Alvarado se destacó por su gran actuación durante el Mundial. REUTERS/Raquel Cunha

El Piojo Alvarado llegó caracterizado como La Chilindrina, con vestido verde, mangas rojas, cuello amarillo, pecas dibujadas en el rostro y lentes. El futbolista también imitó algunos gestos del personaje, lo que provocó las risas de sus compañeros.

En la dinámica participaron Hugo Camberos, vestido de porrista; Rubén González, como Beetlejuice; Luis Romo, con uniforme de beisbolista, y Brian Gutiérrez, como Wonka. La aparición de Alvarado concentró buena parte de las reacciones de los aficionados.

El mediocampista ya había llamado la atención en la celebración de Halloween de 2025, cuando asistió a un entrenamiento con un disfraz de Blancanieves y llegó acompañado por dos personas vestidas como los enanitos de la película.

Esta vez, su caracterización de La Chilindrina derivó en un rumor sobre una supuesta demanda de Florinda Meza. La propia actriz negó esa versión y sostuvo que los disfraces de los personajes de Chespirito son bien recibidos cuando se realizan con respeto.

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