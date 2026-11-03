Actriz de Televisa cuestiona la falta de trabajo para actores rubios: “Ya se le da más foco a los rasgos mexicanos”

(Instagram/@ceciliagabrielaoficial)

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Cecilia Gabriela habla sobre los cambios en la industria audiovisual y comparte su postura ante la falta de oportunidades que, a su juicio, enfrentan intérpretes de perfil rubio en producciones recientes.

La actriz, conocida por títulos como La madrastra y Vivo por Elena, también aborda el peso de las redes sociales para conseguir trabajo.

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Durante un encuentro con la prensa, la intérprete señala que las fórmulas tradicionales de las telenovelas han cambiado. Asegura que esa transformación abre espacio para otros perfiles, aunque también deja fuera a actores que antes eran recurrentes en melodramas.

“Antes no nos había pasado, porque de alguna manera era una fórmula de Televisa. La fórmula del melodrama desde los ochenta era: los ricos son blanquitos y los pobres no”, comenta Cecilia Gabriela ante los medios.

Cecilia Gabriela habla de los cambios para los perfiles rubios en televisión

La actriz sostiene que las producciones actuales dan mayor presencia a los rasgos mexicanos y latinos. Considera positivo que haya nuevas representaciones en pantalla, aunque afirma que este cambio reduce las opciones laborales para personas que responden a otro tipo de imagen.

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FOTO DE ARCHIVO-El logotipo de la cadena Televisa se ve frente a su sede central en Ciudad de México, México. 15 de junio de 2024. REUTERS/Raquel Cunha

“Ahora se le ha dado más foco al perfil y a los rasgos mexicanos. Está perfecto, a mí me encanta, pero eso nos deja a nosotros sin trabajo”, dice entre risas.

Gabriela atribuye este escenario a varios factores. Entre ellos menciona el número limitado de personajes femeninos y el papel que las plataformas digitales dan a la imagen de los artistas. La actriz no precisa proyectos en los que haya sido descartada por su apariencia.

En febrero de 2023,la intérprete ya había hablado sobre las dificultades que enfrentaba para integrarse a contenidos de plataformas digitales. En esa ocasión, afirmó que los repartos buscaban perfiles “más del tipo latino, del tipo mexicano”.

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La actriz explica ahora que procura adaptarse a las condiciones de trabajo que marcan las redes sociales. “No nos gusta, no es algo que nos encante, pero yo siempre digo: es actualización, así se está manejando ahora”, señala.

La exigencia de seguidores también preocupa a la actriz

Durante la charla, Cecilia Gabriela también cuestiona que algunas producciones consideren el número de seguidores como una condición para contratar a un actor. La conversación surge a partir del caso de Omar Fierro, quien ha hablado públicamente sobre ese requisito.

Imagen de archivo del logotipo de la cadena de medios Televisa en sus oficinas de Ciudad Juárez, México. 16 de noviembre de 2017. REUTERS/José Luis González/Foto de archivo

La intérprete aclara que no ha enfrentado de manera directa una condición de ese tipo. “No, no me ha tocado. Lamento que le haya sucedido a él, pero como él dice, él se había dedicado a actuar, no a estar metido en el teléfono”, expresa.

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Para la actriz, la promoción de una producción debería corresponder a las áreas de publicidad y mercadotecnia, no a los integrantes del elenco. Considera que la exigencia de presencia digital modifica las responsabilidades que antes tenían otras áreas dentro de las empresas.

“Volvamos a lo de antes y que cada quien tenga una fuente de trabajo y que cada quien, zapatero a tus zapatos, haga lo que sabe hacer”, plantea.

Cecilia Gabriela reconoce el caso de Erika Buenfil, quien logró una amplia presencia en TikTok durante la pandemia. Aun así, sostiene que no todos los actores cuentan con las mismas herramientas o habilidades para replicar ese resultado.

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“Fue una fortuna que le haya sucedido eso porque le pasó en la pandemia. Pero es la única. Somos miles de actores y actrices que no”, afirma.

Cecilia Gabriela (Foto: Instagram@ceciliagabrielaoficial)

La actriz también se pronuncia sobre las oportunidades para influencers dentro de la televisión y las plataformas. Dice que deben tener acceso al medio, aunque marca distancia entre la experiencia de un creador digital y la formación de intérpretes con décadas de trayectoria.

“Que se les dé oportunidad, pero al final del día un influencer no puede competir con actores como de mi generación, que llevamos cuarenta y tres años en el medio”, sostiene.

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Quién es Cecilia Gabriela, actriz de La madrastra y Vivo por Elena

Cecilia Gabriela es una actriz mexicana con más de cuatro décadas de trayectoria en televisión. Ha participado en producciones como Valeria y Maximiliano, La última esperanza, Acapulco, cuerpo y alma, Amada enemiga, Vivo por Elena, Juro que te amo, Mentir para vivir, A que no me dejas y La madrastra.