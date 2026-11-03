Liga Mx: así quedó la tabla de posiciones tras 15 fechas disputadas del Apertura 2026

América, Chivas y Cruz Azul comparten el liderato con 29 puntos cada uno (X@LigaBBVAMX)

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La jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX terminó con movimientos en la tabla de posiciones. América, Chivas y Cruz Azul comparten el liderato con 29 puntos cada uno.

Detrás de los tres punteros aparece Atlas, que suma 27 unidades. Toluca ocupa la siguiente posición con 24 puntos, mientras que Tijuana, León y Santos registran 22.

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Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Leon - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - November 1, 2026 Cruz Azul's celebrates scoring their second goal with teammates REUTERS/Luis Cortes

Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga MX

En la zona media, Monterrey está en el noveno puesto con 21 unidades. Pumas y Querétaro lo siguen en las posiciones décima y undécima, ambos con 20 puntos.

Juárez permanece en el último lugar con ocho unidades. Necaxa se ubica en el puesto 17 con 10 puntos y el Atlante de Miguel Herrera marcha en el lugar 16 con 14.

América |29 puntos Guadalajara | 29 puntos Cruz Azul | 29 puntos Atlas | 27 puntos Toluca | 24 puntos Tijuana | 22 puntos León | 22 puntos Santos | 22 puntos Monterrey | 21 puntos Pumas | 20 puntos Querétaro | 20 puntos Pachuca | 19 puntos San Luis | 19 puntos Puebla | 16 puntos Tigres | 15 puntos Atlante | 14 puntos Necaxa | 10 puntos Juárez | 8 puntos

La jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX terminó con movimientos en la tabla de posiciones (captura de pantalla)

Resultados que dejó la jornada 15

La jornada 15 dejó triunfos de FC Juárez, Atlas, Pumas, Pachuca, Santos y Cruz Azul. Juárez venció 3-1 a Querétaro, Atlas superó 1-0 al Atlético de San Luis y Pumas ganó 2-1 en su visita a Puebla. Pachuca firmó uno de los marcadores más amplios de la fecha al imponerse 3-0 sobre Tigres.

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En los partidos con más goles, Monterrey y Guadalajara empataron 3-3, mientras que el equipo identificado como Guadalajara derrotó 4-2 al Atlante. América igualó 2-2 ante Toluca, un resultado que repartió unidades entre dos clubes que suelen competir por los primeros puestos.

Soccer Football - Liga MX - Club America v Toluca - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - October 31, 2026 Toluca's Federico Vinas in action with Club America's Santiago Bueno REUTERS/Luis Cortes

Santos Laguna derrotó 1-0 a Necaxa y Cruz Azul venció 2-1 a León. Con ese resultado, La Máquina llega con impulso a la jornada 16, en la que visitará a Tigres; América enfrentará a Pumas y Guadalajara jugará contra León.

¿Cómo se jugará la jornada 16 del Apertura 2026?

La Jornada 16 del Apertura 2026 se juega el próximo fin de semana con nueve partidos y dos fechas pendientes para la mayoría de los clubes. La pelea por los ocho lugares de la Liguilla concentra la atención, con América como líder solitario antes de visitar a Pumas.

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Soccer Football - Liga MX - Pumas UNAM v Tigres UANL - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - October 24, 2026 Pumas UNAM's Robert Morales celebrates scoring their first goal with teammates REUTERS/Luis Cortes

El duelo entre Pumas y América en el Estadio Olímpico Universitario marca la actividad de los llamados Cuatro Grandes. El Clásico Capitalino representa una de las últimas oportunidades de los universitarios para sostener sus opciones de clasificación.

Cruz Azul visita a Tigres en el Estadio Universitario, mientras Guadalajara enfrenta a León en el Nou Camp. La fecha también incluye los juegos San Luis-FC Juárez, Necaxa-Tijuana, Atlante-Santos, Atlas-Pachuca, Toluca-Monterrey y Querétaro-Puebla.