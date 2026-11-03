México Deportes

Liga Mx: así quedó la tabla de posiciones tras 15 fechas disputadas del Apertura 2026

Detrás de los tres punteros aparece Atlas, que suma 27 unidades

América, Chivas y Cruz Azul comparten el liderato con 29 puntos cada uno (X@LigaBBVAMX)
América, Chivas y Cruz Azul comparten el liderato con 29 puntos cada uno (X@LigaBBVAMX)
Guardar

La jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX terminó con movimientos en la tabla de posiciones. América, Chivas y Cruz Azul comparten el liderato con 29 puntos cada uno.

Detrás de los tres punteros aparece Atlas, que suma 27 unidades. Toluca ocupa la siguiente posición con 24 puntos, mientras que Tijuana, León y Santos registran 22.

PUBLICIDAD

Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Leon - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - November 1, 2026 Cruz Azul's celebrates scoring their second goal with teammates REUTERS/Luis Cortes
Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Leon - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - November 1, 2026 Cruz Azul's celebrates scoring their second goal with teammates REUTERS/Luis Cortes

Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga MX

En la zona media, Monterrey está en el noveno puesto con 21 unidades. Pumas y Querétaro lo siguen en las posiciones décima y undécima, ambos con 20 puntos.

Juárez permanece en el último lugar con ocho unidades. Necaxa se ubica en el puesto 17 con 10 puntos y el Atlante de Miguel Herrera marcha en el lugar 16 con 14.

  1. América |29 puntos
  2. Guadalajara | 29 puntos
  3. Cruz Azul | 29 puntos
  4. Atlas | 27 puntos
  5. Toluca | 24 puntos
  6. Tijuana | 22 puntos
  7. León | 22 puntos
  8. Santos | 22 puntos
  9. Monterrey | 21 puntos
  10. Pumas | 20 puntos
  11. Querétaro | 20 puntos
  12. Pachuca | 19 puntos
  13. San Luis | 19 puntos
  14. Puebla | 16 puntos
  15. Tigres | 15 puntos
  16. Atlante | 14 puntos
  17. Necaxa | 10 puntos
  18. Juárez | 8 puntos
La jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX terminó con movimientos en la tabla de posiciones (captura de pantalla)
La jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX terminó con movimientos en la tabla de posiciones (captura de pantalla)

Resultados que dejó la jornada 15

La jornada 15 dejó triunfos de FC Juárez, Atlas, Pumas, Pachuca, Santos y Cruz Azul. Juárez venció 3-1 a Querétaro, Atlas superó 1-0 al Atlético de San Luis y Pumas ganó 2-1 en su visita a Puebla. Pachuca firmó uno de los marcadores más amplios de la fecha al imponerse 3-0 sobre Tigres.

PUBLICIDAD

En los partidos con más goles, Monterrey y Guadalajara empataron 3-3, mientras que el equipo identificado como Guadalajara derrotó 4-2 al Atlante. América igualó 2-2 ante Toluca, un resultado que repartió unidades entre dos clubes que suelen competir por los primeros puestos.

Soccer Football - Liga MX - Club America v Toluca - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - October 31, 2026 Toluca's Federico Vinas in action with Club America's Santiago Bueno REUTERS/Luis Cortes
Soccer Football - Liga MX - Club America v Toluca - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - October 31, 2026 Toluca's Federico Vinas in action with Club America's Santiago Bueno REUTERS/Luis Cortes

Santos Laguna derrotó 1-0 a Necaxa y Cruz Azul venció 2-1 a León. Con ese resultado, La Máquina llega con impulso a la jornada 16, en la que visitará a Tigres; América enfrentará a Pumas y Guadalajara jugará contra León.

¿Cómo se jugará la jornada 16 del Apertura 2026?

La Jornada 16 del Apertura 2026 se juega el próximo fin de semana con nueve partidos y dos fechas pendientes para la mayoría de los clubes. La pelea por los ocho lugares de la Liguilla concentra la atención, con América como líder solitario antes de visitar a Pumas.

Soccer Football - Liga MX - Pumas UNAM v Tigres UANL - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - October 24, 2026 Pumas UNAM's Robert Morales celebrates scoring their first goal with teammates REUTERS/Luis Cortes
Soccer Football - Liga MX - Pumas UNAM v Tigres UANL - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - October 24, 2026 Pumas UNAM's Robert Morales celebrates scoring their first goal with teammates REUTERS/Luis Cortes

El duelo entre Pumas y América en el Estadio Olímpico Universitario marca la actividad de los llamados Cuatro Grandes. El Clásico Capitalino representa una de las últimas oportunidades de los universitarios para sostener sus opciones de clasificación.

Cruz Azul visita a Tigres en el Estadio Universitario, mientras Guadalajara enfrenta a León en el Nou Camp. La fecha también incluye los juegos San Luis-FC Juárez, Necaxa-Tijuana, Atlante-Santos, Atlas-Pachuca, Toluca-Monterrey y Querétaro-Puebla.

Temas Relacionados

Liga MxTabla de posicionesApertura 2026Club AméricaCruz AzulChivasmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 3 de noviembre?

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 3 de noviembre?

Cómo saber si estás en la ley 73 o 97 del IMSS desde tu celular y de forma gratuita

Quienes empezaron a cotizar antes de julio de 1997 necesitan 500 semanas cotizadas para tramitar su pensión, mientras que quienes se dieron de alta después deben reunir 875 semanas durante este 2026 para poder jubilarse

Cómo saber si estás en la ley 73 o 97 del IMSS desde tu celular y de forma gratuita

Jugador del Real Madrid estuvo cerca de jugar en México: Presidente del Cancún FC confirmó cómo fueros los detalles

Giovanni Solazzi, presidente del conjunto caribeño, rompió el silencio sobre las negociaciones con el futbolista africano, quien hoy brilla en el club merengue

Jugador del Real Madrid estuvo cerca de jugar en México: Presidente del Cancún FC confirmó cómo fueros los detalles

Robo de celulares en conciertos masivos: Congreso de CDMX busca reforzar la vigilancia

El robo de celulares concentró uno de los principales delitos durante el Mundial 2026, un ejemplo del riesgo que se corre durante eventos masivos

Robo de celulares en conciertos masivos: Congreso de CDMX busca reforzar la vigilancia

Actriz de Televisa cuestiona la falta de trabajo para actores rubios: “Ya se le da más foco a los rasgos mexicanos”

La famosa también habló sobre que hay papeles que se otorgan por número de seguidores

Actriz de Televisa cuestiona la falta de trabajo para actores rubios: “Ya se le da más foco a los rasgos mexicanos”
MÁS NOTICIAS

NARCO

A un año del asesinato de un agente de la GN en Celaya, FGR abre proceso penal contra otro presunto agresor

A un año del asesinato de un agente de la GN en Celaya, FGR abre proceso penal contra otro presunto agresor

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 3 de noviembre: abogada de Emma Coronel planea pedir llamadas monitoreadas para que retome contacto con El Chapo

El Chapo y Emma Coronel: su abogada planea pedir llamadas monitoreadas para que retomen contacto

Asesinato de Carlos Manzo: revelan audio que apunta a la versión de un segundo tirador en el crimen

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 2 de noviembre: condenan a 50 años de prisión a dos hombres por secuestrar a tres extranjeros en Veracruz

ENTRETENIMIENTO

Actriz de Televisa cuestiona la falta de trabajo para actores rubios: “Ya se le da más foco a los rasgos mexicanos”

Actriz de Televisa cuestiona la falta de trabajo para actores rubios: “Ya se le da más foco a los rasgos mexicanos”

Florinda Meza aclara si demandará al Piojo Alvarado por su disfraz de La Chilindrina

Así vivió el papá de Meghan Markle en Baja California, donde catearon una bodega con materiales que lo inculparían por pornografía infantil

En qué programa de televisión apareció Inés Gómez Mont por última vez antes de ser detenida

Internautas tunden a Ángela Aguilar y Christian Nodal por sus bromas en video de Halloween

DEPORTES

Liga Mx: así quedó la tabla de posiciones tras 15 fechas disputadas del Apertura 2026

Liga Mx: así quedó la tabla de posiciones tras 15 fechas disputadas del Apertura 2026

Exfutbolista de Tecos es nombrado como nuevo rector de la Universidad Autónoma de Guadalajara

Jugador del Real Madrid estuvo cerca de jugar en México: Presidente del Cancún FC confirmó cómo fueros los detalles

Barcelona vs Aston Villa: cuándo y dónde ver EN VIVO el encuentro de la UEFA Champions League desde México

Anthony Gordon vuelve a recordar el partido entre México e Inglaterra en el Estadio Azteca y aclara lo que pasó con Aguirre