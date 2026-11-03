México

Licencia de conducir 2026: unidades móviles esta semana para tramitar el permiso de forma rápida

La propuesta busca agilizar la obtención del permiso, un requisito legal para que los residentes del Estado de México puedan conducir sus vehículos

La Secretaría de Movilidad del Estado de México dio a conocer las unidades móviles que estarán disponibles esta semana para tramitar la licencia de conducir de forma más rápida (X@SEMOV_Edomex)
La Secretaría de Movilidad del Estado de México dio a conocer las unidades móviles que estarán disponibles esta semana para tramitar la licencia de conducir de forma más rápida (X@SEMOV_Edomex)
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La Secretaría de Movilidad del Estado de México dio a conocer las unidades móviles que estarán disponibles esta semana para tramitar la licencia de conducir de forma más rápida

La propuesta busca agilizar la obtención del permiso, un requisito legal para que los residentes del Estado de México puedan conducir sus vehículos.

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Esta semana se implementarán distintas unidades móviles en el Edomex para tramitar la licencia de conducir en el Edomex (Gobierno Edomex)
Esta semana se implementarán distintas unidades móviles en el Edomex para tramitar la licencia de conducir en el Edomex (Gobierno Edomex)

Unidades móviles para tramitar la licencia de conducir en el Edomex esta semana

Horario de recepción de documentos: de 09:00 a 17:30 horas. Horario de servicio: hasta las 18:00 horas, de lunes a viernes.

  • Chimalhuacán
    • Fechas: 3, 4, 5 y 6 de noviembre.
    • Domicilio: Calle Papalotl lote 4, colonia Vidrieros, C.P. 56356, Chimalhuacán, Estado de México.
    • Referencia: Plaza Cívica Vidrieros.
  • Huehuetoca
    • Fechas: 3, 4, 5 y 6 de noviembre.
    • Domicilio: Avenida Benito Juárez s/n, colonia Centro, C.P. 54680, Huehuetoca, Estado de México.
    • Referencia: Frente al Palacio Municipal.
  • Huixquilucan
    • Fechas: 3 y 4 de noviembre.
    • Domicilio: Avenida Tecamachalco s/n, esquina Sabino, colonia El Olivo, C.P. 52789, Huixquilucan, Estado de México.
    • Referencia: Canchas El Olivo.
  • Lerma
    • Fechas: 3, 4, 5, 6 y 7 de noviembre.
    • Domicilio: Plaza Juárez número 1, colonia Centro, C.P. 52000, Lerma de Villada, Estado de México.
    • Referencia: Frente al Palacio Municipal.
  • Nezahualcóyotl
    • Fechas: 3, 4, 5 y 6 de noviembre.
    • Domicilio: Avenida Chimalhuacán s/n, entre calle Faisán y calle Caballo Bayo, colonia Benito Juárez, C.P. 57000, Nezahualcóyotl, Estado de México.
    • Referencia: Frente al Palacio Municipal.
  • Toluca
    • Fecha: 6 de noviembre.
    • Domicilio: Calle España 404, barrio de Zopilocalco Sur, C.P. 50090, Toluca, Estado de México.
    • Referencia: Andador España.
  • Villa de Allende
    • Fechas: 3, 4, 5, 6 y 7 de noviembre.
    • Domicilio: Calle Miguel Hidalgo Sur s/n, colonia Centro, C.P. 51000, Villa de Allende, Estado de México.
    • Referencia: Plaza Allende, frente al Palacio Municipal.
  • Zumpango
    • Fechas: 3, 4, 5, 6 y 7 de noviembre.
    • Domicilio: Juárez s/n, colonia Centro, C.P. 55600, Zumpango de Ocampo, Estado de México.
    • Referencia: Frente al Palacio Municipal.
Licencia de Conducir Edomex
Licencia de Conducir Edomex (GEM)

Documentos para solicitar el permiso

El trámite requiere presentar el Certificado de No Inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias del SNDIF. Quienes soliciten la licencia tipo C también deben entregar el Certificado Estándar de Competencias EEC1631 y acreditar la aprobación del examen de conocimientos.

La Secretaría de Movilidad del Estado de México solicita, además, el acta de nacimiento, la CURP, una identificación oficial con fotografía, un comprobante de domicilio y el recibo de pago de derechos. Este último puede generarse en el portal de Servicios al Contribuyente de la Secretaría de Finanzas estatal o en https://sfpya.edomexico.gob.mx/recuadacion/. La información sobre el permiso vehicular está disponible en smovilidad.edomex.gob.mx/licencias_permisos.

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Licencia de Conducir precios costos Edomex
Licencia de conducir Edomex unidades Moviles (@@A_Palac10s/X)

Precios para solicitar el permiso de conducir

Para 2026, la dependencia fijó tarifas diferenciadas para licencias de automovilista, motociclista y chofer de servicio particular, así como para permisos provisionales. La licencia para automovilista cuesta $777.00 en su vigencia más corta, $1,040.00 en la modalidad intermedia y $1,848.00 en el periodo más amplio.

Las tarifas para motociclista son de $777.00, $1,040.00, $1,390.00 y $1,848.00, según la vigencia elegida. Para chofer de servicio particular, los montos son de $1,017.00, $1,357.00, $1,809.00 y $2,410.00, de acuerdo con el plazo solicitado. El permiso provisional tiene un costo de $3,694.00.

La reposición de la tarjeta de circulación cuesta $525.00, la calcomanía tiene un valor de $118.00 y la reposición de placas asciende a $1,390.00.

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