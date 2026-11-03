México

Mujer asesinada en la colonia Morelos era de la Unión Tepito: su primo de la Anti estaría detrás del crimen

De acuerdo con información difundida por el periodista de nota roja Carlos Jiménez, la mujer asesinada era extorsionadora de La Unión Tepito

Una cinta amarilla con texto policial cruza una calle de asfalto oscuro junto a una piedra bajo la luz tenue de un farol.
La mujer y su menor hijo murieron tras ser atacados a balazos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El pasado domingo 1 de noviembre, durante la celebración del Día de Muertos, Sharon Flores, conocida como La Pelos, recibió disparos junto a su hijo de tres años en calles de la colonia Morelos, en la Ciudad de México (CDMX). La agresión ocurrió cuando la joven acompañaba a su hijo a pedir “calaverita”.

Se informó que la mujer y el menor murieron a causa de las heridas sufridas durante el ataque, ocurrido mientras ella viajaba en una motoneta junto a su hijo y una amiga.

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Información relevante sobre el hecho fue dada a conocer por el periodista Carlos Jiménez, C4, especializado en nota roja.

Según la información de Jiménez, la mujer baleada era extorsionadora de la Unión Tepito, organización delictiva a la que también pertenecía el padre de su hijo, asesinado hace tres años mientras ella estaba embarazada.

En una publicación realizada el pasado julio, Jiménez acusó a la mujer asesinada de extorsionar, en nombre de la Unión Tepito, a comerciantes de las alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza. De acuerdo con el periodista, acudía junto a tres o cuatro sujetos y los comerciantes que se negaban a pagar la extorsión eran lavantados y torturados.

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El Huevo
El Huevo de La Anti Unión Tepito estatía detrás del homicidio. (X @c4jimenez)

Según señaló el periodista, Sharon había sido arrestada por tercera vez cinco meses antes, en junio, pero luego recuperó la libertad. En aquella oportunidad, acudió junto a tres sujetos para extorsionar a una familia, de acuerdo con Jiménez.

Su primo El Huevo, de la Anti Unión, detrás del asesinato

Jiménez dio a conocer más detalles sobre el crimen. Y es que de acuerdo con una publicación realizada en su cuenta de X, José Luis Rodríguez Rivera, alias El Huevo, quien pertenece a la Anti Unión Tepito, habría cometido el doble homicidio. Según el comunicador, El Huevo es primo de la mujer asesinada.

Jiménez señala que fueron testigos del crimen quienes lo señalaron por el ataque, y que por ello, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ya estaban tras él.

En otra de las publicaciones de la red social X realizada por Carlos Jiménez, se mostraron imágenes de Sharon Flores, La Pelos, llorando frente a la tumba de su pareja, Marvin Pacheco, asesinado en 2023. La mujer, en la foto publicada por el periodista, está embarazada.

También se publicó una captura de pantalla de un estado de redes sociales, presuntamente de La Pelos. En ella, se ve que tiene una pistola y se lee el mensaje: " Broncas, díganles que es recio. Jajaja por perros y pendejos unos mueren con su propia arma. Ya no está él pero voy recio jajaja, no salen de su perra ratonera par de miedosos".

Cinta policial amarilla con la inscripción OIJ en primer plano, con agentes, un vehículo y luces de emergencia desenfocadas de fondo.
La mujer y el menor fueron llevados al Hospital Balbuena, donde perdieron la vida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jiménez también dio a conocer que Sharon y su menor hijo murieron en el Hospital Balbuena, luego de que policías los llevaran para que fueran atendidos.

Orígenes de la Anti Unión Tepito

La Anti Unión Tepito es un grupo delictivo originario de la Ciudad de México, y creado aproximadamente en 2016. Se desconoce el origen exacto del grupo, pues una versión señala que nació como un grupo de autodefensa que combatiría a la Unión Tepito y otras organizaciones menores, sin embargo, también se cree que Roberto Moyado, alias El Betito, cuando llegó a dirigir la Unión Tepito, varios miembros de la organización se separaron para formar la Fuerza Anti Unión, lo que orilló la competencia de ambos grupos por el control del territorio involucrándose en actividades delictivas, como extorsión, secuestro y sicariato.

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