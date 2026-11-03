Alma Cero defiende a Ángela Aguilar y pide frenar las críticas por su ofrenda de día de Muertos

(Captura de pantalla @angela_aguilar_)

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Alma Cero pidió evitar las críticas contra Ángela Aguilar y Christian Nodal por una fotografía tomada frente a una ofrenda de Día de Muertos, aunque aclaró que no había visto la imagen. La actriz llamó a considerar que las celebraciones familiares no siempre pueden montarse a tiempo por los compromisos personales y laborales.

Durante un encuentro con la prensa, Alma Cero fue cuestionada por los comentarios hacia la pareja, luego de que circulara una imagen que algunos usuarios consideraron poco respetuosa con la tradición. La actriz reaccionó sin emitir un juicio sobre la fotografía y dijo que revisaría el tema en su celular.

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“Ah, no sé, no sé, no he visto la foto. Ahorita mismo me voy a meter a mi celular para ir a buscar esa foto”, expresó cuando le plantearon la controversia.

La postura de la actriz se centró en pedir mesura ante las observaciones dirigidas a la pareja. Alma Cero comentó, entre risas, que ella misma aún no había preparado su propia ofrenda y que eso no debería ser motivo de señalamientos.

Alma Cero pide no juzgar a Ángela Aguilar y Christian Nodal por la ofrenda

Al recibir el comentario de que Ángela Aguilar y Christian Nodal habían sido cuestionados por la fotografía, Alma Cero respondió desde su experiencia personal. La actriz explicó que tenía pendientes para preparar el altar de Día de Muertos.

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La pareja compartió imágenes de un altar de varios niveles en el que sobresalen flores de cempasúchil, fotografías, cirios y dos calaveras monumentales. (@angela_aguilar_)

“Bueno, no, cállate la boca, que tampoco he puesto mi ofrenda y me van a empezar ustedes a criticar ahorita”, dijo.

Cero señaló que debía salir rápidamente para atender a su esposo, quien se encontraba en cirugía. También acudió a un evento de la ANDI, donde agradeció haber sido considerada para un proyecto del organismo y reconoció el trabajo de Hilda Villarreal, su equipo y los maquillistas.

La actriz relató que, entre sus pendientes, estaba preparar mole, colocar calaveritas y montar la ofrenda. Desde esa circunstancia, sugirió que las obligaciones cotidianas pueden dificultar cumplir con cada detalle de la tradición en los tiempos esperados.

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“Hay que tratar de llevar las tradiciones, pero a veces no da tiempo para todo. No sean tan malos, no sean tan malos”, manifestó.

Las palabras de Alma Cero no incluyeron una valoración directa sobre la foto de Ángela Aguilar y Christian Nodal. Su respuesta fue una petición para que los cuestionamientos tomen en cuenta que cada persona puede tener circunstancias que retrasen la colocación de una ofrenda.

Alma Cero recuerda a sus seres queridos en Día de Muertos

Al hablar de cómo pensaba armar su altar, Alma Cero mencionó a varias personas a quienes planeaba recordar. Nombró a sus padres, su abuela y su madre, además de Daniel Bisogno, a quien describió como su amigo.

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La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas sorprendió al incluir una fotografía inédita de Daniel Bisogno en el In Memoriam de los Premios Ariel (Captura)

La actriz también incluyó a Lourdes Pou, su exmánager, a quien recordó como una persona cercana. “Fue como mi hermana y fue mi mánager mucho tiempo”, compartió al explicar a quiénes dedicaría parte de su ofrenda.

El comentario permitió que Cero pusiera el foco en el sentido personal de la festividad. Para ella, la tradición implica recordar a las personas fallecidas desde los vínculos que mantuvo con ellas, más allá de la fecha o el momento en que pueda colocar cada elemento del altar.

Alma Cero manda un abrazo a Maribel Guardia y recuerda a Julián Figueroa

En el mismo encuentro, la prensa le preguntó si dedicaría algún elemento de su ofrenda a Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia. Alma Cero respondió que no tenía fotografías de él a la mano, pero aseguró que buscaría una forma de incluirlo.

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“Cómo no, todo el corazón. Mira, una calaverita, porque no tengo sus fotos, pero a lo mejor una calaverita y ya sabe que lo quiero con todo el corazón”, comentó.

Maribel Guardia dedicó un altar de Día de Muertos a su hijo Julián Figueroa en su casa al sur de la Ciudad de México. (Especial )

Cero expresó también su cariño por Maribel Guardia, a quien definió como una amiga. La actriz dijo que deseaba acompañarla desde el afecto, aun cuando reconoció que debía buscarla para hablar con mayor calma.

“Eso sabe Maribel, que la abrazo desde mi corazón y que la quiero con todo el corazón”, afirmó.

La actriz indicó que había tenido una conversación reciente con Guardia. La declaración surgió al ser consultada sobre el apoyo que podría brindarle en semanas recientes, después de que Maribel Guardia renunciara a Venenosa Summer.

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