El Chapo y Emma Coronel: su abogada planea pedir llamadas monitoreadas para que retomen contacto

La abogada de Joaquín El Chapo Guzmán y Emma Coronel busca que el capo y su esposa vuelvan a retomar contacto, tras el fin de su probatoria. (Archivo)

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La abogada Mariel Colón planea pedir formalmente que Joaquín Guzmán Loera y su esposa Emma Coronel retomen comunicación mediante llamadas telefónicas monitoreadas, según reveló en el podcast El Interrogatorio con Said García.

La declaración cobra especial peso ahora que Coronel confirmó que su libertad condicional en Estados Unidos ya terminó, un año antes de lo previsto, eliminando así el principal obstáculo que la propia defensa había señalado tiempo atrás para hacer esa gestión.

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Guzmán Loera y Coronel Aispuro no han podido comunicarse desde enero de 2017, cuando el capo fue extraditado a Estados Unidos. Desde entonces, las reglas SAMs —Special Administrative Measures— le prohíben enviar o recibir mensajes de cualquier persona fuera de su equipo legal y un grupo de familiares autorizados, que en la práctica se ha reducido solo a sus hijas gemelas, María Joaquina y Emali Guadalupe, nacidas en 2011.

El Chapo sólo tiene autorización para hablar con su abogada y sus hijas gemelas. (Infobae)

“Más adelante, ahora no, pero más adelante queremos ver la posibilidad de que pueda volver a hablar con su esposa, aunque sea con llamadas monitoreadas”, dijo Colón en el podcast. La abogada precisó que aceptarían esa condición de supervisión precisamente como argumento ante las autoridades para que la petición sea considerada viable.

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En agosto de 2025, en declaraciones al periodista Ángel Hernández en Milenio, la defensora señaló que el objetivo era que Guzmán retomara contacto con su esposa “cuando la señora Coronel termine su probatoria”. En ese momento, la libertad condicional de la exreina de belleza tenía proyectado concluir en septiembre de 2027.

Las reglas SAMs mantienen a Guzmán incomunicado

La abogada Mariel Colón describió en el podcast las condiciones actuales de reclusión de su cliente en ADX Florence, la prisión de máxima seguridad en Colorado. El capo permanece en una celda de aproximadamente diez por doce pies, equipada con un catre, un lavabo, un excusado, una regadera y un televisor pequeño que solo recibe dos canales de noticias en español. No convive con ningún otro preso y el único contacto humano que tiene en el día ocurre cuando le pasan la comida por una gavetita en la puerta.

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Joaquín 'El Chapo' Guzmán fue ingresado a ADX Florence, Colorado, en 2019. (Foto: Jovani Pérez | Infobae México)

Las reglas SAMs le prohíben recibir o enviar mensajes —incluyendo cartas— a cualquier persona fuera de su equipo legal y los familiares autorizados. Colón explicó que ni siquiera puede funcionar como mensajera entre ambos. “Si él me dice: ‘Dile a mi esposa que la amo’, yo no puedo ir a decirle eso a Emma, porque es un mensaje y puedo perder mi licencia”, dijo la abogada. Lo único que sí puede hacer es dar su propia opinión sobre el estado del capo si Coronel le pregunta, ya que eso no se considera un mensaje de él hacia ella.

Dentro de la celda, Guzmán puede leer libros que Colón le envía o que están disponibles en la biblioteca del penal. El televisor recibe programación mayoritariamente en inglés, que el capo no comprende. La defensa tiene pendiente, entre sus peticiones, que se le autoricen clases de inglés.

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En cuanto a la comunicación familiar, las reglas SAMs originalmente permitían contacto con su madre, Consuelo Loera; su hermana Bernarda y sus hijas gemelas. Tras la muerte de su madre —de quien tampoco pudo despedirse en persona porque nunca le aprobaron la visa para visitarlo— y la pérdida del permiso para su hermana, el único contacto familiar que le queda son las gemelas: dos llamadas de 15 minutos al mes que debe repartir entre ambas.

Las hijas de Emma Coronel y El Chapo ya tienen 15 años. (Capturas de pantalla)

Días antes de esa declaración de Colón, Emma Coronel aseguró en una transmisión en vivo en Kick que sus hijas mantienen una relación activa con su padre. “Ellas lo ven, ellas hablan con él, ellas tienen una comunicación muy hermosa con él”, dijo. No precisó si ese contacto ocurre por llamada telefónica, videollamada, cartas o visitas, ni si era regular o esporádica.

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La abogada reconoció en el podcast que nota deterioro en su cliente. “Lo noto un poco decaído, especialmente emocionalmente”, dijo. La abogada visita a Guzmán entre tres y cuatro veces al mes, y esa es, según ella, la única interacción de conversación real que el capo tiene con otra persona.

El Chapo escucha corridos cantados por su abogada

La abogada Colón también reveló en el podcast que, cuando tomó el caso de El Chapo, ella entraba al penal cantando casi siempre, sin proponérselo. Si venía escuchando una canción en el Uber, llegaba tarareándola. Guzmán lo notó y, con el tiempo, le pidió que le cantara. Desde entonces, la abogada funcionaba como su única fuente de música.

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Mariel Colón se lanzó como cantante y en una de esas canciones, "La Señora", Emma Coronel apareció como modelo en el videoclip. (Captura de pantalla)

“No tenía radio, así que yo era como su radio”, dijo Colón. Con el paso de los meses, se aprendió corridos de memoria para llevárselos en cada visita. Entre los que le cantó estuvo Un corrido pa’ Joaquín, de Mario “El Cachorro” Delgado, una pieza dedicada directamente al capo. “Se ríe, le gustan”, describió la abogada sobre la reacción de su cliente. Colón finalmente mencionó que a Guzmán Loera le gustaban especialmente Los Alegres del Barranco.

Guzmán también empujó a Colón a lanzar su propia carrera musical. “Siempre me decía: ‘Deberías cantar, deberías sacar tu música’”, contó la defensora, quien desde niña quiso ser cantante antes que abogada. La puertorriqueña ya incursionó en el regional mexicano, incluso con la canción La Señora, dedicada a Emma Coronel y donde ella actuó de modelo en el videoclip.

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